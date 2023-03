Hết thời bia kèm lạc, 2 mẫu ô tô từng đội giá tới 150 triệu đồng nay bất ngờ lao dốc

Không khí ảm đạm bao trùm thị trường ô tô Việt Nam ngay từ những tháng đầu tiên của năm 2023, khiến các hãng và đại lý liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi giảm giá sâu nhằm thu hút người mua cũng như thúc đẩy doanh số trong quý đầu tiên của năm. Đáng chú ý, bên cạnh những cái tên quen thuộc, nhiều mẫu ô tô cách đây vài tháng từng khan hàng, bán bia kèm lạc lên tới hàng trăm triệu đồng nay cũng phải gia nhập cuộc đua giảm giá.

Theo khảo sát của phóng viên, trên thị trường hiện nay, Hyundai SantaFe đang là mẫu xe ghi nhận mức giảm sâu nhất lên tới 160 triệu đồng tiền mặt kèm quà tặng phụ kiện. Như vậy, sau khi áp dụng ưu đãi giá bán của Hyundai SantaFe dao động trong khoảng 1,215-1,295 tỷ đồng.

Các đại lý cho biết mức giảm sâu này chỉ áp dụng cho phiên bản số VIN 2022 nhằm mục đích kích cầu doanh số và dọn kho. Với xe sản xuất năm 2023, mức giảm giá tiền mặt chỉ dao động từ 30-50 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đồng thời, đây cũng là đợt giảm sâu nhất đối với Hyundai SantaFe kể từ khi ra mắt thị trường năm 2021.



Sau Hyunda SantaFe là mẫu SUV cỡ trung - Ford Everest đang được các đại lý ưu đãi 150 triệu đồng tiền mặt cùng quà tặng phụ kiện trị giá 50 triệu đồng. Trước đó, khi thế hệ mới của mẫu xe này mới về thị trường Việt Nam giá đã liên tục bị đẩy lên cao tại đại lý. Trong đó, phiên bản Ford Everest Titanium Plus 4x4 có mức chênh cao nhất đến 150 triệu đồng.

Tương tự, Hyundai Tucson là dòng Crossover hạng C duy nhất bị làm giá tại thị trường Việt Nam năm 2022. Khách mua hàng thời điểm đó đã phải chấp nhận bỏ thêm 80 triệu đồng đối với bản máy dầu và khoảng 150 triệu đồng khi mua bản 1.6 Turbo. Tuy nhiên, thời điểm này, Tucson lại đang được nhận ưu đãi sâu tới 100 triệu đồng kèm quà tặng phụ kiện tại đại lý.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, Toyota Corolla Cross có mức ưu đãi 55 triệu đồng, Veloz Cross là 50 triệu đồng với bản nhập khẩu.

Theo các đại lý, đây có thể được coi là thời điểm tốt cho khách hàng muốn sở hữu những chiếc ô tô mới, đặc biệt là những mẫu từng bán bia kèm lạc tới hàng trăm triệu đồng.

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA ), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 1/2023 đạt 17.314 xe, giảm 51% so với tháng 12/2023 và giảm 44% so với cùng kỳ tháng 1 năm ngoái. Trong đó, lượng xe du lịch bán được là 14.036 xe (giảm 49% so với tháng 12/2022), xe thương mại là 3.174 xe (giảm 59%) và 104 xe chuyên dụng (giảm 62%). Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 8.086 xe, giảm 54% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.228 xe, giảm 48% so với tháng trước.