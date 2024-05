Mua Galaxy S24 Ultra hay đợi iPhone 16 Pro Max: Siêu phẩm đối đầu siêu phẩm, kết quả ra sao?

Thế hệ iPhone tiếp theo của Apple - iPhone 16 series dự kiến sẽ ra mắt sau khoảng chưa đầy 5 tháng nữa. Dĩ nhiên, tâm điểm được tất cả chú ý nhất vẫn sẽ là iPhone 16 Pro Max chiếc điện thoại cao cấp nhận được rất nhiều thông tin rò rỉ và rất nhiều nhà phân tích tên tuổi tốn giấy mực.



Để so sánh iPhone 16 Pro Max với Galaxy S24 Ultra của Samsung thì có một điểm cần lưu ý là chiếc điện thoại của Apple vẫn chưa ra mắt. Do đó, việc so sánh này mang tính tương đối và được dựa trên các nguồn tin rò rỉ được tổng hợp. Vào việc thôi, iPhone 16 Pro Max với Galaxy S24 Ultra, đâu là kẻ thống trị cho phân khúc cao cấp giữa 2 gã khổng lồ smartphone này?

iPhone 16 Pro Max và Galaxy S24 Ultra là 2 chiếc điện thoại siêu phẩm được đặt lên bàn cân

Thiết kế và Kích thước

iPhone 16 Pro Max sẽ kế thừa thiết kế khá quen thuộc – khung titan, các cạnh phẳng, Dynamic Island tương tự iPhone 15 Pro Max. Ngoài ra, dù có tin đồn cho rằng viền màn hình thậm chí còn mỏng hơn trong năm nay với màn hình lên tới 6,9 inch. Điều này khiến iPhone 16 Pro Max lớn hơn một chút so với màn hình 6,8 inch của Galaxy S24 Ultra .

Chưa hết, nhiều tin đồn tiếp tục cho biết iPhone 16 Pro Max sẽ cao hơn và hẹp hơn một chút, ở mức 163mm x 77,58mm, trong khi Galaxy S24 Ultra là 162,3 x 79, với chiều rộng ngang hơn một chút để S Pen viết thoải mái hơn.

iPhone 16 Pro Max sẽ là chiếc iPhone có màn hình to nhất từ trước đến nay?

Nhiều người kỳ vọng nút Hành động sẽ quay trở lại – lần đầu tiên được giới thiệu trên các mẫu iPhone 15 Pro, nó thay thế nút chuyển đổi Tắt tiếng và có thể được lập trình cho nhiều chức năng khác nhau. Tin đồn cũng nhấn mạnh rằng Apple sẽ bổ sung thêm một nút khác - nút Chụp cho máy ảnh. Các nút bấm mới được cho là nút điện dung cho phép người dùng nhanh chóng sử dụng hoặc điều khiển máy ảnh. Tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác nhận là chuẩn xác, do đó người dùng có lẽ cần chờ đợi thêm.

Trong khi đó, Samsung không sử dụng thêm các nút phần cứng ngoài nút nguồn và âm lượng. Nhưng có một chiếc S Pen được đặt gọn gàng ở dưới đáy điện thoại. Cả hai thiết bị sẽ có cổng USB Type C ở phía dưới, hỗ trợ tốc độ USB 3.

4 màu sắc được hé lộ là trên iPhone 16 Pro Max là: Trắng, Xám, Hồng và Đen Không gian

Về màu sắc, Apple đang nghiên cứu một kỹ thuật hoàn thiện khác giúp chúng ta có vẻ ngoài bóng bẩy hơn, thay vì lớp titan dễ lộ xước của dòng 15 Pro. 4 màu sắc được hé lộ là trên iPhone 16 Pro Max là: Trắng, Xám, Hồng và Đen Không gian.

Trong khi đó, Galaxy S24 Ultra có rất nhiều màu sắc – Xám, Đen, Tím và Vàng, cùng với ba màu độc quyền khác từ cửa hàng Samsung – Cam, Xanh lam và Xanh lục.

Galaxy S24 Ultra có nhiều tùy chọn màu sắc hơn

Màn hình hiển thị

iPhone 16 Pro Max dự kiến sẽ có màn hình lớn nhất trên iPhone từ trước đến nay - 6,9 inch. Nó rất có thể sẽ là tấm nền OLED (do Samsung hoặc LG sản xuất). Các tin đồn về chuỗi cung ứng cho thấy phiên bản dành cho iPhone 16 Pro Max và các mẫu khác sẽ tiết kiệm điện hơn.

Đó là vì vật liệu OLED dự kiến sẽ chuyển từ công nghệ huỳnh quang xanh sang công nghệ lân quang xanh. Bên cạnh đó, một số suy đoán cho rằng "Táo khuyết" có thể tích hợp cảm biến Face ID dưới màn hình trên 16 Pro và 16 Pro Max. Điều đó sẽ giảm phần cắt cần thiết xuống còn một vòng tròn duy nhất cho camera selfie, thay vì phần cắt hình viên thuốc của Dynamic Island.

Galaxy S24 Ultra của Samsung sử dụng tấm nền AMOLED tự chế, cũng có tốc độ làm mới thay đổi 1 Hz - 120 Hz. Cả 2 chiếc điện thoại này đều có một đường cắt dành cho camera selfie ở mặt trước. Tuy nhiên, Galaxy S24 Ultra của Samsung đã nhỏ hơn nhiều, nó chỉ đơn giản là một vòng tròn nhỏ cho một camera. Còn với Apple đã gắn toàn bộ mảng Face ID ở đó và phần bị cắt ra là một lỗ khổng lồ có kích thước bằng Dynamic Island.

Màn hình hiển thị của iPhone 16 Pro Max được chờ đợi sẽ có đột phá

Hiệu suất và phần mềm

iPhone 16 Pro Max dự kiến sẽ có một cú đột phá khác ở quy trình 3 nm với chipset của nó – có thể được gọi là Apple A18 Pro. Con chip mới được chờ đợi sẽ mạnh mẽ hơn A17 Pro vốn đã nổi tiếng có hiệu năng tốt. Còn Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 bên trong Galaxy S24 Ultra cũng khá tiên tiến, có khả năng sánh ngang với silicon của Apple.

Cùng với đó, iPhone 16 Pro Max cũng sẽ nâng cấp lên Wi-Fi 7, được cho là để hỗ trợ tốc độ dữ liệu gấp 4 lần so với Wi-Fi 6E đã sử dụng trước đó. Còn Galaxy S24 Ultra đã hỗ trợ Wi-Fi 7.



Chipset A18 Pro đang khiến giới mộ điệu chờ đợi

Còn về phần mềm, iOS của Apple và One UI của Samsung sẽ không còn là cuộc chiến về đa nhiệm hay chia nhỏ màn hình. Nó sẽ là một cuộc chiến mới mang tên "AI" khi thế hệ iPhone 16 cũng được dự báo sẽ có thêm một số tính năng về AI.



Cuộc đua phần mềm giữa Apple và Samsung sẽ trở thành cuộc cạnh tranh về AI

Camera

iPhone 15 Pro Max đi kèm với một bản nâng cấp khá lớn. Năm nay, các nhà phân tích cho biết Apple sẽ nâng cấp camera siêu rộng lên 48 MP. Ngoài ra, Apple đang cố gắng phát triển lớp phủ ống kính mới để đối phó với hiện tượng lóa ống kính, đặc biệt là những bức ảnh chụp ban đêm.

Galaxy S24 Ultra có camera chính 200 MP, hiệu năng đáng ngưỡng mộ trong mọi so sánh, camera 50 MP zoom 5x, camera 10 MP zoom 3x và camera siêu rộng 12 MP. Samsung có hai camera zoom, một camera dành riêng cho ảnh chân dung, camera còn lại đang nỗ lực hết mình cho tính năng Space Zoom đó (lên tới 100 lần).

Như vậy, Apple được cho là đang tập trung vào camera siêu rộng và điều này cũng đồng nghĩa "nhà Táo" đang rời khỏi cuộc đua siêu zoom. Ngoài ra, camera của iPhone 16 Pro và 16 Pro Max được cho là sẽ thu nhỏ lại một chút nhờ hưởng lợi từ quy trình sản xuất mới.

Camera của iPhone 16 Pro và 16 Pro Max được cho là sẽ thu nhỏ lại một chút nhờ hưởng lợi từ quy trình sản xuất mới

Tuổi thọ pin và sạc

iPhone 16 Pro Max được cho là sẽ có pin lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone – 4.676 mAh. Đó là một bản nâng cấp so với 4.422 mAh của model trước đó, nhưng nó vẫn chưa bằng 5.000 mAh của Galaxy S24 Ultra .

Bù lại, iOS cực kỳ hiệu quả trong việc duy trì thời lượng pin và loại bỏ các tiến trình ứng dụng không cần thiết phải hoạt động. Như với iPhone 15 Pro Max, chiếc điện thoại này có thể dùng được 2 ngày mà không cần sạc. Còn Galaxy S24 Ultra, mặc dù có dung lượng pin lớn hơn nhưng có thể người dùng sẽ cần phải sạc pin nhiều hơn.

Với S24 Ultra sạc nhanh 45W và 15W khi sạc không dây khiến việc sạc pin cho điện thoại diễn ra khá nhanh. Còn iPhone vẫn chưa có bất cứ thông tin nào cho việc nâng cấp sạc, do đó, khả năng cao các thông số có dây 25 W và không dây 15 W vẫn sẽ được giữ nguyên như thế hệ cũ iPhone 15 Pro Max.

Tổng kết lại, sự khác biệt về thiết kế, màn hình, hiệu suất, camera, chất lượng âm thanh, tuổi thọ pin và khả năng sạc của hai thiết bị là rõ ràng. iPhone 16 Pro Max dự kiến sẽ tiếp tục truyền thống hiệu suất mạnh mẽ của Apple, các tính năng AI, cải tiến camera và một flagship chất lượng tổng thể sẽ cạnh tranh với Galaxy S24 Ultra.

Theo PhoneArena