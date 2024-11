Thị trường ngày 5/11: Giá dầu tăng mạnh gần 3%, khí tự nhiên, vàng, đồng, sắt thép và cà phê đồng loạt tăng

Giá dầu tăng gần 3%

Giá dầu tăng gần 3%, sau quyết định của OPEC+ về việc hoãn kế hoạch tăng sản lượng, cùng với đó là các nhà đầu tư chuyển tập trung sang cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/11, dầu thô Brent tăng 1,98 USD tương đương 2,7% lên 75,08 USD/thùng và dầu WTI tăng 1,98 USD tương đương 2,85% lên 71,47 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu Brent giảm 4%, dầu WTI giảm 3%.

OPEC+ cho biết sẽ gia hạn việc cắt giảm sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày (bpd) thêm 1 tháng nữa vào tháng 12/2024, trong khi việc tăng sản lượng đã bị trì hoãn từ tháng 10/2024 do giá dầu giảm và nhu cầu yếu.

OPEC+, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng Nga và các đồng minh khác dự kiến sẽ tăng sản lượng hàng tháng thêm 180.000 bpd từ tháng 12/2024.

Iran đã chấp nhận kế hoạch tăng sản lượng thêm 250.000 bpd, Bộ Dầu mỏ của nước này cho biết. Sản lượng dầu của Libya đang tiến gần tới 1,5 triệu bpd, Tổng công ty Dầu khí Quốc gia (NOC) của nước này cho biết.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 4%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 4%, khi 1 cơn bão khác dự kiến sẽ đổ bộ vào Vịnh Mexico trong tuần này, nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Freeport tại Texas hoạt động trở lại và dự báo nhu cầu khí tự nhiên cao hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 11,8 US cent tương đương 4,4% lên 2,781 USD/mmBTU.

Giá vàng tăng, bạc thấp nhất hơn 2 tuần

Giá vàng tăng, do sự bất ổn trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và căng thẳng chính trị, cùng với đó là các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào cuối tuần này.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,1% lên 2.737,35 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.790,15 USD/ounce trong phiên ngày 31/10/2024. Vàng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York giảm 0,1% xuống 2.746,2 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD giảm 0,4% xuống mức thấp nhất 2 tuần. Đồng USD suy yếu, khiến vàng được định giá bằng đồng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với khách mua hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Giá bạc giao ngay tăng 0,1% lên 32,47 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất hơn 2 tuần (32,26 USD/ounce) trong đầu phiên giao dịch.

Giá đồng cao nhất 2 tuần

Giá đồng tăng lên mức cao nhất 2 tuần, sau khi đồng USD giảm do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ và thị trường chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tuần này.

Giá đồng kỳ hạn trên sàn London tăng 1,1% lên 9.679 USD/tấn, sau khi đạt 9.723,5 USD/tấn trong đầu phiên giao dịch.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 6-7/11/2024 và dự kiến sẽ có thêm đợt cắt giảm nữa trong những tháng tới.

Hoạt động sản xuất tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – tăng trở lại vào tháng 10/2024, khi các đơn đặt hàng mới tăng dẫn đến tăng trưởng sản xuất, báo hiệu sự tăng trưởng trong lĩnh vực này.

Thị trường kim loại cơ bản kỳ vọng cuộc họp của các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc vào ngày 4-8/11/2024, sẽ quyết định về các biện pháp kích thích để thúc đẩy tăng trưởng.

Giá quặng sắt và thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, khi thị trường chờ đợi cuộc họp quan trọng của ban lãnh đạo cấp cao tại quốc gia tiêu thụ lớn nhất – Trung Quốc – để đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Đại Liên tăng 0,91% lên 779 CNY (109,78 USD)/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 25/10/2014 (760,5 CNY/tấn) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn Singapore tăng 1,63% lên 103,8 USD/tấn. Trong đầu phiên giao dịch chạm mức thấp nhất kể từ ngày 25/10/2024 (101,25 USD/tấn).

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,74%, thép cuộn cán nóng tăng 0,85%, thép cuộn tăng 0,85% và thép không gỉ tăng 0,48%.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn London tăng 39 USD tương đương 0,9% lên 4.318 USD/tấn. Trong phiên ngày 1/11/2024, giá cà phê chạm mức thấp nhất nửa tháng (4.259 USD/tấn).

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn ICE tăng 1,2% lên 2,4595 USD/lb.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE giảm 0,14 US cent tương đương 0,6% xuống 21,93 US cent/lb, rời khỏi mức cao nhất 3 tuần (23 US cent/lb) trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn London giảm 0,4% xuống 555,5 USD/tấn.

Giá đậu tương, ngô và lúa mì đều tăng

Giá đậu tương và ngô trên sàn Chicago tăng, do nhu cầu xuất khẩu của Mỹ được cải thiện.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 2 US cent lên 4,16-1/2 USD/bushel, giá đậu tương kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 3-1/2 US cent lên 9,97-1/4 USD/bushel. Giá lúa mì giao cùng kỳ hạn tăng 3/4 US cent lên 5,68-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng theo xu hướng giá dầu thực vật khác tăng, trong khi thị trường chờ đợi số liệu xuất khẩu của Ủy ban Dầu cọ Malaysia.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Bursa Malaysia tăng 23 ringgit tương đương 0,47% lên 4.891 ringgit (1.119,22 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 5/ 11