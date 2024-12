Anh Trai bứt phá nhất show Say Hi đạt 1 thành tích cực đỉnh, là nghệ sĩ Việt duy nhất đứng chung BXH này với loạt nghệ sĩ hàng đầu thế giới!

Mới đây, YouTube Music Global Chart, một trang web thống kế số liệu của YouTube, đã chính thức tung ra BXH 100 MV hàng đầu trên thế giới tuần này. Bên cạnh những cái tên nổi bật như APT. (hạng 1), Die With A Smile (hạng 2), toxic till the end (hạng 6), Birds Of A Feather (hạng 17)... Đáng chú, danh sách này còn xuất hiện 1 gương mặt gây bất ngờ lớn - Dương Domic.

Tuy hạ cánh ở vị trí 98 gần áp chót nhưng Mất Kết Nối lại là MV duy nhất của một nghệ sĩ Việt góp mặt trong danh sách này. Đứng chung với 1 rừng các ngôi sao từ nhiều thị trường giải trí khác nhau, Dương Domic khiến FC Dopamine không khỏi “phổng mũi” tự hào. Qua đây, netizen nhớ lại anh chàng từng nói sẽ “đưa âm nhạc ra thế giới”. Giờ đây, Dương Domic đã chạm tay đến ước mơ của mình.

Dương Domic xuất sắc trở thành nghệ sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt vào top 100 MV hàng đầu thế giới tuần này với Mất Kết Nối

Người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với idol của mình, đồng loạt gửi lời chúc mừng tới anh dưới phần bình luận. Netizen hy vọng anh chàng sẽ không ngừng lan toả âm nhạc cũng như văn hoá quốc nội tới gần bạn bè quốc tế hơn; đồng thời “lót gạch” hóng những dự án nghệ thuât trong tương lai của Dương Domic.

Một số bình luận của netizen:

- Ngạo nghễ lên Dopamine ơi! Tự hào về anh Dương quá đi.

- Nếu không tham gia Anh Trai Say Hi, Dương sẽ không thể toả sáng được như bây giờ. Mọi nỗ lực của anh đều được đền đáp xứng đáng.

- Anh nói anh sẽ đưa âm nhạc ra thế giới. Giờ anh đã thực hiện được lời hứa của mình.

- Dương thật sự là ngôi sao thế hệ mới.

- Không phải bias nhưng nhạc Dương hợp gu mình nhất sau anh Đức Phúc.

Trong phạm vi làng nhạc Vpop, Mất Kết Nối vẫn đang “ăn nên làm ra” trên các BXH nhạc số, nằm lì tại vị trí Á quân trong Top Trending YouTube Việt Nam. Trước đó, nhạc phẩm hậu Anh Trai Say Hi của Dương Domic từng chiếm đóng ngôi vương hơn 1 tuần, khẳng định sức nóng của mình vẫn chưa hề có dấu hiệu nguội lạnh. Tới nay, Mất Kết Nối vẫn trụ vững ở hạng 4 thuộc top 50 Spotify Việt Nam.

Mất Kết Nối nhanh chóng viral khắp trận địa âm nhạc Việt

Ngoài ra, không thể không nhắc đến nhóm nhạc MOPIUS gồm Dương Domic, HURRYKNG, JSOL và Quang Hùng MasterD vừa ra mắt mới đây. Bước ra từ show âm nhạc sống còn hot bậc nhất năm vừa qua, MOPIUS được khán giả đón nhận nồng nhiệt. MV Làn Ưu Tiên không chỉ gây ấn tượng với phong cách mang đậm màu sắc Kpop mà còn nhờ visual long lanh và tài năng đồng đều của bộ tứ nghệ sĩ. Làn Ưu Tiên hiện đã thu hút hơn 2.6 triệu mắt xem, đạt hạng 7 trong top thịnh hàng YouTube Việt Nam.

MOPIUS nhận được nhiều cảm tình từ người hâm mộ, quy tụ 4 Anh Trai tài năng không thiếu mà visual có thừa

Không ngoa khi nói, Dương Domic là số ít nam nghệ sĩ có màn bứt phá ngoạn mục nhất nhì hậu Anh Trai Say Hi. Thành tích ổn định, độ thảo luận và tương tác khủng cùng với chất lượng sản phẩm được hoàn thiện chỉn chu, Dương Domic đang vươn lên đỉnh cao của sự nghiệp, được nhiều chuyên gia trong ngành nhận định sẽ là siêu sao mới của showbiz Việt.