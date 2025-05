Tăng 60% từ đầu năm, vốn hóa Gelex vượt mức 1 tỷ USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) thông báo ngày 15/5/2025 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành là 42,9 triệu cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu đang lưu hành là khoảng 902,4 triệu cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 16/5, cổ phiếu GEX của CTCP Tập đoàn Gelex đóng cửa tại mức 29.350 đồng - tăng hơn 60% so với thời điểm đầu năm và là mức cao nhất trong vòng 3 năm qua.

Với mức giá này, vốn hoá thị trường đạt hơn gần 26.500 tỷ đồng, tương đương trên 1 tỷ USD.

Cách đây không lâu, một công ty con của Gelex là Gelex Electric (GEE) cũng đã vượt mốc vốn hóa 1 tỷ USD và cũng là đại diện hiếm hoi của lĩnh vực sản xuất công nghiệp đạt được cột mốc này bên cạnh Hoà Phát. Hiện vốn hóa của Gelex Electric đạt hơn 34.000 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn GELEX tiền thân là Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện Việt Nam, được thành lập ngày 10/07/1990. Hiện GELEX hoạt động theo mô hình Holdings, một trong những tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.

Kết thúc quý 1/2025, doanh thu thuần hợp nhất GELEX đạt 7.916 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực thiết bị điện đạt doanh thu 5.108 tỷ đồng, tăng trưởng 41,7%; Vật liệu xây dựng đạt doanh thu 1.425 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Lĩnh vực KCN và Bất động sản, Hạ tầng tiện ích đạt doanh số lần lượt 1.164 tỷ đồng và 184 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 646 tỷ đồng, tăng 67,8% so với cùng kỳ.

GELEX đã hoàn thành 21,1% kế hoạch doanh thu và 21,2% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Ông Lê Tuấn Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết, GELEX sẽ tập trung vào thị trường nội địa, tăng cường các sản phẩm hàm lượng công nghệ cao, mang lại giá trị cao hơn để giữ vững chỗ đứng ở thị trường trong nước, nâng cao giá trị công ty, góp phần vào việc nâng hàm lượng sản xuất nội địa theo chủ trương của Chính phủ.



“Với Bất động sản KCN và vật liệu xây dựng, GELEX sẽ chủ động thích ứng bằng cách tái cấu trúc, tinh gọn và hướng đến đầu tư có trọng tâm, hiệu quả và nỗ lực tìm kiếm các cơ hội để bứt phá”, Phó Tổng giám đốc GELEX cũng cho biết, năm 2025 Tập đoàn sẽ siết chặt kỷ luật đầu tư, hướng tới đầu tư có chiều sâu, tầm nhìn xa.