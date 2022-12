ANV tăng 60% sau hơn một tháng, Tổng Giám đốc Nam Việt không mua được cổ phiếu đăng ký

Ông Doãn Tới, Tổng giám đốc CTCP Nam Việt (mã ANV) vừa thông báo không mua cổ phiếu nào trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký mua từ ngày 21/11 đến ngày 20/12. Sau giao dịch, ông Doãn Tới vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 56,3% vốn của Nam Việt. Nguyên nhân không mua cổ phiếu được đưa ra là do diễn biến thị trường không thuận lợi.



Trên thị trường, cổ phiếu ANV có nhịp tăng khá mạnh từ đáy hồi giữa tháng 11. Kết phiên 19/12, thị giá ANV dừng ở mức 25.550 đồng/cổ phiếu, tăng 60% sau hơn một tháng. Dù vậy, cổ phiếu này vẫn còn thấp hơn 58% so với đỉnh đạt được hồi giữa tháng 6 năm nay.

Trong một diễn biến khác, Nam Việt đã thông qua kế hoạch phát hành 6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ phát hành 4,71% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm phát hành và dự kiến sẽ thực hiện không quá 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.

Trước đó, Nam Việt đã bất ngờ thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2021 từ ngày 1/12/2022 sang ngày 27/4/2023, tức là chậm gần 5 tháng so với kế hoạch ban đầu. Lý do được đưa ra do tình hình tài chính cuối năm gặp khó khăn, chuẩn bị không kịp nguồn tiền thanh toán. Danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng) đã được chốt vào ngày 31/10. Với hơn 132 triệu đơn vị đang lưu hành, Nam Việt dự kiến sẽ phải chi khoảng hơn 132 tỷ đồng cho cổ đông trong lần trả cổ tức năm 2021.

Về kết quả kinh doanh, Nam Việt ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 1.239 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 119,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 13,17 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Nam Việt ghi nhận doanh thu đạt 3.752 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 567 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 663% so với cùng kỳ. Dù vậy, công ty mới hoàn thành 57% kế hoạch năm.