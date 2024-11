Sau Hoa Sen, thêm một doanh nghiệp thép báo lỗ hơn trăm tỷ, cổ phiếu "bốc hơi" 40% trong vòng 3 tháng

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel, mã CK: TVN) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt 8.698 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn tăng cao hơn mức tăng doanh thu khiến lợi nhuận gộp ghi nhận gần 138 tỷ đồng, giảm mạnh 22% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp co hẹp lại còn 1,58%.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính sụt giảm 32% còn mang về 49 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm nhẹ 7% ghi nhận hơn 93 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay (đạt hơn 77 tỷ).

Ngược chiều, các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 16% và 10% so với cùng kỳ. Khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết đem lại gần 5 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ tới 119 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả, VNSteel báo lỗ sau thuế gần 124 tỷ đồng, giảm so với khoản lỗ 172 tỷ ghi nhận cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, khoản lỗ nặng của VNSteel xếp thứ 2 toàn ngành, chỉ sau Hoa Sen (-186 tỷ đồng). Lỗ sau thuế của công ty mẹ đạt 96 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, VNSteel ghi nhận doanh thu thuần đạt 26.314 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 115 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 453 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của VNSteel đạt 24.291 tỷ đồng, tăng hơn 900 tỷ đồng so với hồi đầu năm; công ty nắm giữ hơn 3.400 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chiếm tỷ trọng lớn nhất (28%) tổng tài sản ghi nhận giá trị 6.818 tỷ đồng. Theo thuyết minh, dự án cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên – Giai đoạn 2 ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang 6.797 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với hồi đầu năm.

Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu gần như không thay đổi so với hồi đầu năm đạt hơn 9.276 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 1.864 tỷ đồng. VNSteeal ghi nhận khoản nợ vay tài chính giá trị 9.430 tỷ đồng, cao hơn gần 2% so với vốn chủ sở hữu.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TVN chứng kiến đà giảm mạnh kể từ đỉnh ngắn hạn hồi giữa tháng 7 vừa qua. Thị giá TVN hiện đang dừng ở mốc 7.200 đồng/cp, tương ứng giảm 40% chỉ sau hơn 3 tháng, song vẫn cao hơn 12% vùng giá hồi đầu năm.