Áp lực đáo hạn 253.000 tỷ đồng trái phiếu trong 12 tháng tới: Bất động sản tiếp tục là “điểm nóng”

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn đáng chú ý khi khối lượng trái phiếu đến hạn trong 12 tháng tới tăng mạnh. Theo số liệu tổng hợp từ HNX, SSC và VIS Rating, tổng giá trị TPDN dự kiến đáo hạn trong 12 tháng tới khoảng 253.000 tỷ đồng, trong khi giá trị giao dịch trên thị trường trong 12 tháng gần nhất chỉ khoảng 153.000 tỷ đồng.

Quy mô đáo hạn tương đương khoảng 1,65 lần giá trị giao dịch của 12 tháng qua, cho thấy áp lực huy động nguồn tiền để thanh toán hoặc tái cấp vốn sẽ là một trong những vấn đề lớn của thị trường thời gian tới.

Trong nhóm ngân hàng, áp lực đáo hạn tập trung đáng kể ở một số tổ chức tín dụng lớn.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB; HoSE: ACB) đứng đầu danh sách với khoảng 21.720 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong 12 tháng tới.

Đứng sau ACB là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với 7.520 tỷ đồng, Sacombank (HoSE: STB) 5.000 tỷ đồng và HDBank (HoSE: HDB) 4.751 tỷ đồng.

Danh sách còn có LPBank (HoSE: LPB) với 3.000 tỷ đồng, TPBank (HoSE: TPB) 2.505 tỷ đồng, BIDV (HoSE: BID) 2.483 tỷ đồng, Vietcombank (HoSE: VCB) 2.000 tỷ đồng, Phương Đông (OCB; HoSE: OCB) 1.600 tỷ đồng và VPBank (HoSE: VPB) 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bên cạnh giá trị trái phiếu đáo hạn, nhiều ngân hàng trong nhóm này còn có lượng trái phiếu đang lưu hành tương đối lớn. Chẳng hạn, Agribank có khoảng 92.584 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành, BIDV khoảng 80.493 tỷ đồng, trong khi HDBank ở mức 66.878 tỷ đồng.

Điều này cho thấy bài toán của các ngân hàng không chỉ nằm ở việc xử lý lượng trái phiếu đến hạn, mà còn ở khả năng duy trì nguồn vốn và cân đối bảng cân đối kế toán trong bối cảnh thị trường vốn tiếp tục vận động mạnh.

Nếu khối ngân hàng có ACB đứng đầu, thì ở nhóm phi ngân hàng, bất động sản tiếp tục là tâm điểm của áp lực đáo hạn.

Dẫn đầu danh sách là Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) với khoảng 17.736 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới.

Tiếp theo là Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội với 12.650 tỷ đồng. ParkLand 53 và Bất động sản Hưng Long cùng có 7.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

Trong nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn còn có TNR Holdings Việt Nam với 6.348 tỷ đồng, Vinhomes (HoSE: VHM) 6.090 tỷ đồng và Đầu tư và Xây dựng Vạn Trường Phát 6.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân có 6.000 tỷ đồng, Xuất nhập khẩu Tam Tài Lộc 5.700 tỷ đồng và Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Minh 5.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

Có thể thấy áp lực đáo hạn đang phân bổ ở nhiều doanh nghiệp địa ốc, trong đó có những đơn vị sở hữu lượng trái phiếu lưu hành lớn. Đây sẽ là phép thử đáng kể đối với khả năng tạo dòng tiền, tái cấp vốn hoặc cơ cấu nghĩa vụ nợ của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, bức tranh về chất lượng thanh toán trái phiếu đang xuất hiện một số tín hiệu tích cực.

Theo số liệu đến ngày 7/9/2026, tỷ lệ chậm trả trái phiếu trong 12 tháng gần nhất giảm còn 0,24%, từ mức 0,30% của tháng trước.

Riêng trong tháng 8/2026, giá trị trái phiếu phát sinh chậm trả mới chỉ khoảng 300 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 2.200 tỷ đồng trong tháng 6 và 3.900 tỷ đồng vào tháng 12/2025.

Diễn biến này cho thấy tốc độ phát sinh các khoản chậm trả mới đang được kiểm soát tốt hơn so với giai đoạn trước.

Xét theo trạng thái thanh toán, 90,2% dư nợ trái phiếu đang ở trạng thái bình thường. Trong khi đó, 6,7% dư nợ đang chậm trả lãi và 3,1% chậm trả gốc chưa được khắc phục.

Như vậy, dù tỷ lệ chậm trả mới giảm, một phần đáng kể nghĩa vụ trái phiếu gặp vấn đề vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Dữ liệu về các trường hợp mới phát sinh chậm trả trong năm cũng cho thấy rủi ro chưa biến mất khỏi thị trường.

Đáng chú ý nhất là Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3, với giá trị trái phiếu chậm trả lên tới 2.210 tỷ đồng, trong đó trạng thái chậm trả là gốc.

Tiếp đó, CTCP Thủy điện Thuận Hòa Hà Giang chậm trả lãi với giá trị 497 tỷ đồng, trong khi CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land chậm trả lãi khoảng 315 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có CTCP Đầu tư Đô thị Đà Lạt chậm trả gốc 40 tỷ đồng.

Đáng chú ý, danh sách các tổ chức phát hành chậm trả trong tháng còn xuất hiện nhiều doanh nghiệp bất động sản như Hưng Thịnh Land, Đầu tư địa ốc Nova, NOVA Thảo Điền, Hưng Thịnh Investment và Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát.

Riêng Hưng Thịnh Land có giá trị tiền mặt đáo hạn trái phiếu trong tháng khoảng 3.514 tỷ đồng, trong khi tổng dư nợ trái phiếu chưa thanh toán còn lại khoảng 2.720 tỷ đồng.