Áp lực kết hôn đè nặng, giới trẻ Trung Quốc làm show mai mối cho cả chó mèo

Xu hướng mới của thanh niên ở Trung Quốc là tổ chức các sự kiện mai mối cho thú cưng để giải tỏa áp lực kết hôn mà bản thân phải chịu. Đây thậm chí còn là một hình thức tương tác xã hội mới của giới trẻ.

Ngày 25/5, buổi mai mối thú cưng có tên “If You Are the Cute One” thu hút sự chú ý rất lớn trên mạng xã hội, Star Video đưa tin. Ý tưởng của sự kiện được lấy cảm hứng từ chương trình hẹn hò trên truyền hình Trung Quốc “If You Are the One” , nơi các thí sinh nam giới thiệu bản thân trong video clip và các khách mời nữ thể hiện mức độ quan tâm bằng cách bật đèn nếu đồng ý và tắt đèn nếu không đồng ý.

Trong buổi mai mối thú cưng, một chú mèo đực được mô tả là “có ô tô, có nhà ở và độc lập về tài chính”, là ứng cử viên nổi bật. Hồ sơ hẹn hò còn tiết lộ rằng chú mèo này “mới tròn hai tuổi và đang thành công trong sự nghiệp”. Về tính cách, ứng viên này “hướng nội, bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, gợi cảm, nhút nhát, có đam mê thầm lặng, có vóc dáng khỏe mạnh và yêu thích thể dục”.

"Hôm nay, tôi công khai tìm kiếm một người bạn đồng hành phù hợp trong thế giới loài mèo, mục tiêu của tôi là tìm kiếm một chú mèo nhỏ hiền lành và đáng yêu để cùng nhau nuôi dưỡng một gia đình hạnh phúc", chủ nhân thay mặt chú mèo nói.

Bốn con mèo cái tại sự kiện ngay lập tức "đã bị mê hoặc bởi profile cực phẩm" chú mèo đực này.

Quảng cáo mai mối trực tuyến giới thiệu những chú mèo và phác thảo “đặc điểm tính cách” của chúng. (Ảnh: Weibo)

Xu hướng tìm kiếm bạn đời cho thú cưng của mình tại các sự kiện không phải là cách duy nhất để các bạn trẻ Trung Quốc tạo ra trò giải trí cho bản thân. Nhiều người vào các trang web như Xianyu để tham gia trực tuyến “ngày hẹn hò cho thú cưng”.

Xianyu thuộc sở hữu của Alibaba, có khoảng 3 triệu người sử dụng mỗi năm để tìm đối tác cho thú cưng của họ, thậm chí còn tạo ra “Góc mai mối thú cưng” để kết nối online dễ dàng.

Quảng cáo trên trang web này thường sáng tạo và hài hước, trong đó chủ sở hữu nêu bật các đặc điểm về thú cưng của họ. Một số nhấn mạnh đến tính cách, chẳng hạn như “ngớ ngẩn và trung thực một cách đáng yêu” trong khi những người khác đăng ảnh thú cưng thuần chủng và khoe rằng chúng có “bộ lông mềm như lụa”.

Người trẻ cho rằng xu hướng mai mối thú cưng là "liều thuốc" giải tỏa căng thẳng. (Ảnh: Shutterstock)

Xu hướng này đang gây sốt trên mạng xã hội, khiến nhiều người trẻ cảm thấy rất hào hứng, đưa ra bình luận hài hước: “Thị trường mai mối thú cưng trở nên cạnh tranh đến mức ngay cả mèo đực cũng phải thành công và ổn định về tài chính sao?”; "Thà tôi độc thân còn hơn là để thú cưng của mình độc thân”...

Tuy nhiên, không ít ngườicho rằng xu hướng này không thực tế, rằng người trẻ cần phải chấp nhận hiện thực: “Dù là người trẻ hay con mèo của họ cũng nên phải hẹn hò trực tiếp mới tìm kiếm được tình yêu"; “Có vẻ như những người trẻ bị áp lực kết hôn đang truyền căng thẳng cho thú cưng của họ”...