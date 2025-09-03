A.P. Moller Capital và VinaCapital hợp tác đầu tư chiến lược vào Công ty Cổ phần nhà ga Hàng hóa ALS

Ngày 3/9/2025, A.P. Moller Capital, Công ty quản lý quỹ toàn cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng, vừa công bố hợp tác đầu tư chiến lược vào Công ty Cổ phần nhà ga Hàng hóa ALS (“ALSC”) thông qua Quỹ đầu tư hạ tầng ở thị trường mới nổi II (“EMIF II”).

Sự kiện này là bước khởi đầu cho chiến lược đầu tư mở rộng trong lĩnh vực vận tải và logistics tại Việt Nam do A.P. Moller Capital hợp tác cùng VinaCapital (“VinaCapital”) – một trong những Tập đoàn quản lý đầu tư lớn nhất tại Việt Nam - thông qua Quỹ đầu tư Logistics (“LogiVest”).

ALSC là công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác hàng hóa hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Với vị thế vững chắc trên thị trường và uy tín về chất lượng dịch vụ, ALSC là đối tác tin cậy của nhiều hãng hàng không quốc tế lớn như Korean Air, Emirates và Cathay Pacific. Hiện tại, nhà ga của ALSC xử lý khoảng 250.000 tấn hàng hóa mỗi năm và đang có kế hoạch mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Kế thừa kinh nghiệm trên 120 năm của Tập đoàn A.P. Moller, A.P. Moller Capital đã rất thành công trong việc xây dựng các doanh nghiệp vận tải trên toàn cầu. Cùng với vị thế vững chắc tại châu Á được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên trách tại Singapore, A.P. Moller Capital đang tích cực mở rộng hoạt động đầu tư khắp khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1923, Tập đoàn A.P. Moller thể hiện sự cam kết gắn bó lâu dài của mình tại khu vực.

Hợp tác đầu tư chiến lược vào ALSC là thương vụ thứ ba của Quỹ đầu tư hạ tầng ở thị trường mới nổi II, trong đó Quỹ dự kiến sẽ phân bổ 50% vốn đầu tư vào khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Việc đầu tư này được thực hiện cùng với VinaCapital, đánh dấu lần đầu tiên A.P. Moller Capital tham gia vào lĩnh vực vận tải tại Việt Nam, tiếp nối các khoản đầu tư trước đó vào lĩnh vực năng lượng tái tạo được thực hiện bởi Verdant Energy. Đây là cơ hội quan trọng để nắm bắt đà tăng trưởng thương mại quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam và thể hiện niềm tin vững chắc của A.P. Moller Capital vào sự phát triển kinh tế dài hạn của đất nước.

VinaCapital là một trong những Tập đoàn quản lý đầu tư lớn nhất Việt Nam, với hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư trên tất cả các loại tài sản chính. Công ty có hơn 200 chuyên gia tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Singapore. Đây là khoản đầu tư đầu tiên của VinaCapital trong lĩnh vực logistics, hợp tác cùng A.P. Moller Capital.

“Việc tiếp cận đầu tư vào lĩnh vực logistics đòi hỏi sự tin tưởng, mối quan hệ đối tác địa phương sâu rộng và năng lực triển khai thực tế. Bề dày kinh nghiệm trong ngành vận tải toàn cầu và xây dựng các doanh nghiệp hạ tầng tại các thị trường tăng trưởng cao là chìa khóa giúp chúng tôi nắm bắt cơ hội này.

Chúng tôi hiện đang tập trung phát huy tiềm năng của ALSC thông qua tự động hóa, tối ưu hóa quy trình, mở rộng chiến lược, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng với cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững và các sáng kiến về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) – phương châm mà chúng tôi cho là “kinh doanh hiệu quả bằng cách làm những điều đúng đắn”, ông Jens Thomassen, Phó Tổng Giám đốc A.P. Moller Capital, cho biết.

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, nhận định: “Việc cải thiện cơ sở hạ tầng và logistics tại Việt Nam là yếu tố then chốt để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Việc hợp tác đầu tư vào ALSC – công ty hàng đầu trong lĩnh vực logistics hàng không tại Nội Bài – đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa VinaCapital với A.P. Moller Capital. Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng Ban lãnh đạo ALSC - những người đã xây dựng nên một doanh nghiệp xuất sắc - và hỗ trợ đội ngũ đưa công ty lên tầm cao mới.”

Ông Phùng Tiến Toàn, Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ASL), chia sẻ: “Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác với A.P. Moller Capital và VinaCapital – những đối tác không chỉ mang đến nguồn lực đầu tư mà còn là sự kết hợp của chuyên môn toàn cầu, hiểu biết địa phương và các thông lệ ngành tốt nhất, đặc biệt trong lĩnh vực ESG. Việc hợp tác đầu tư này sẽ giúp ALS và ALSC tiếp tục mở rộng, củng cố vị thế tại Nội Bài, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển logistics ở Việt Nam.”

Quy trình hợp tác đầu tư đang chờ hoàn tất các điều kiện giao dịch thông thường, bao gồm sự phê duyệt từ cơ quan quản lý và dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quý III năm 2025.