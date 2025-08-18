Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Áp thấp nhiệt đới bất ngờ mạnh lên trên vịnh Bắc Bộ, đổ bộ Quảng Ninh

18-08-2025 - 11:36 AM | Sống

Sáng nay (18/8), áp thấp nhiệt đới đi vòng qua đảo Hải Nam để vào vịnh Bắc Bộ. Do ít ma sát với địa hình đảo Hải Nam và điều kiện mặt biển ấm, áp thấp nhiệt đới mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9, dự báo đổ bộ Quảng Ninh trong đêm nay, rạng sáng mai (19/8).

Dự báo trong ngày và đêm nay (18/8), áp thấp nhiệt đới di chuyển với tốc độ khoảng 15km/h, đi qua vịnh Bắc Bộ tiến vào đất liền Quảng Ninh - Lạng Sơn và ít suy giảm cường độ.

Đến 7h sáng mai (19/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền Quảng Ninh - Lạng Sơn với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 19h tối 19/8, tâm vùng áp thấp trên biên giới Việt – Trung với cường độ giảm xuống dưới cấp 6.

Áp thấp nhiệt đới bất ngờ mạnh lên trên vịnh Bắc Bộ, đổ bộ Quảng Ninh- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều ngày 18/8, vùng ven biển từ Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ ngày 18/8 đến sáng 20/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm 18/8, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngày 18/8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Trên biển, vùng biển phía đông khu vực Nam Quảng Trị, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ và Cô Tô) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Việt Nam đang trải qua một mùa bão hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Tính từ đầu mùa, Biển Đông đã ghi nhận 4 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới, trong đó bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc, bão số 1 dù không đổ bộ nhưng gây mưa lớn kỷ lục trong mùa hè cho các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Huế và Quảng Trị.

Dự báo từ tháng 9-11/2025, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, trong đó khoảng 3-4 cơn có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta, cần đề phòng những cơn bão/áp thấp nhiệt đới hình thành ngay tại Biển Đông với diễn biến nhanh, khó lường.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

