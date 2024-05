Apax Holdings và Camimex bị phạt do vi phạm công bố thông tin. Ảnh minh hoạ.

Mới đây, UBCKNN đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Camimex với mức tiền phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Camimex không công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn đối với tài liệu Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Công ty cổ phần Camimex (địa chỉ trụ sở chính tại số 333, đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau), tiền thân là Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau được thành lập năm 1977.

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, bảo quản các sản phẩm từ thủy sản; xuất khẩu thủy sản, nông sản thực phẩm. Camimex cung cấp nhiều loại sản phẩm thủy sản, trong đó sản phẩm chính là tôm sú, tôm thẻ chân trắng và tôm chì…

Trước đó, ngày 13/5, UBCKNN cũng có quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Đầu tư Apax Holdings do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, phạt 20 triệu đồng do công ty không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện công bố thông tin (CTCP Đầu tư Apax Holdings vi phạm quy định về phương tiện báo cáo, công bố thông tin, cụ thể: trang thông tin điện tử của CTCP Đầu tư Apax Holdings (https://apaxholdings.com.vn/) hiện nay không còn hoạt động);

Tiếp đó, phạt tiền 92,5 triệu đồng do công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính quý I/2023, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính quý II/2023; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét; Báo cáo tài chính quý III/2023; Báo cáo tài chính quý IV/2023; Báo cáo tài chính quý I/2024; Báo cáo định kỳ Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; Báo cáo định kỳ Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo thường niên năm 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023;

Bên cạnh đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng quý IV/2021; Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021; Báo cáo tài chính riêng quý IV/2022; Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý IV/2021 so cùng kỳ năm 2021 (riêng và hợp nhất); Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2022; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2022; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 so cùng kỳ năm 2021 (riêng và hợp nhất); Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý III/2022 so cùng kỳ năm 2021 (riêng và hợp nhất); Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2022 (riêng và hợp nhất).

Tổng số tiền phạt Apax Holdings phải nộp là 112,5 triệu đồng.

là một trong những công ty trọng yếu thuộc hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thuỷ, Chủ tịch HĐQT Egroup, thường được nhắc đến với tên gọi Shark Thuỷ.