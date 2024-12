Vietnam Airlines và sứ mệnh của Hãng hàng không Quốc gia

Mang sứ mệnh Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines không chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không chất lượng cao, an toàn và đáng tin cậy mà còn nỗ lực thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, xã hội, vì lợi ích của cộng đồng. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao uy tín của VNA mà còn thể hiện cam kết của hãng đối với sự phát triển bền vững của xã hội và đất nước.

Hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được triển khai trên tổng thể 4 lĩnh vực Môi trường, Y tế, Giáo dục, An sinh xã hội.

VNA thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện, hỗ trợ các chương trình giáo dục và y tế cho trẻ em và người nghèo. Ngoài ra, hãng còn đóng góp tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường, như giảm thiểu khí thải và sử dụng các công nghệ tiên tiến để tiết kiệm nhiên liệu.

Góp phần tạo ra một Việt Nam xanh và phát triển bền vững

Vietnam Airlines luôn dành sự ưu tiên cho các hoạt động thúc đẩy phát triển bền vững, trong đó có bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí carbon. Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines từng chia sẻ, đối với mục tiêu này, Vietnam Airlines cho rằng phục hồi rừng là một trong những cách hiệu quả và thiết thực nhất.

Chính thức ra đời vào ngày Môi trường thế giới 5/6/2024, với thông điệp "Góp lá vá rừng", dự án "Vì Một Việt Nam Xanh và Phát Triển Bền Vững" đã tạo nên tiếng vang lớn trong cộng đồng và xã hội với 50ha rừng Tây Bắc được hồi sinh, 60.000 lượt khách quyên góp, 75.000 lượt giao dịch quyên góp chỉ trong vòng 5 tháng phát động.

Gần đây, dự án được ghi danh trong TOP 32 dự án xuất sắc nhất lọt vào Vòng chung kết của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 (Human Act Prize 2025), dự kiến kết quả Vòng chung kết sẽ được công bố vào giữa tháng 12/2024.

Vietnam Airlines lựa chọn Côn Đảo là địa phương đầu tiên để triển khai dự án "Đường bay bền vững". Toàn bộ rác thải nhựa, túi ni lông trên chuyến bay đều được thu gom và mang về đất liền để xử lý. Tiếp viên trên chuyến bay cũng phát đi thông điệp kêu gọi hành khách chung tay cùng Côn Đảo trong chiến dịch bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong thời gian lưu trú trên đảo.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững SAF trên hành trình từ Singapore đến Hà Nội ngày 27/5.

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Dự án "Cùng Sen Vàng kết nối yêu thương - From Golden Lotus with Love" - chương trình quyên góp dặm thưởng của hội viên LotuSmiles tiếp tục đạt những kết quả đáng ghi nhận. Tổng số dặm quyên góp lên đến 7,04 triệu dặm (quy đổi tương đương 4,5 tỷ đồng, hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch 03 tháng).

Dự án "Cùng Sen Vàng kết nối yêu thương - From Golden Lotus with Love" đã giúp 50 ca bệnh hàm - sọ - mặt phức tạp được phẫu thuật; Thăm khám, phẫu thuật 1.300 nụ cười; Thăm khám sàng lọc dị tật tim cho 30.000 trẻ em, phẫu thuật thành công 130 ca; Thăm khám sàng lọc dị tật tim cho 30.000 trẻ em, phẫu thuật thành công 130 ca; Thăm khám cho 203 trẻ em bị khuyết tật cơ quan sinh dục và tiết niệu, phẫu thuật thành công 46 ca.

Vietnam Airlines vận chuyển vaccine miễn phí phục vụ chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia. Dự kiến khoảng 7,4 triệu liều vắc xin các loại sẽ được Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí với khối lượng xấp xỉ 20 tấn. Các chuyến bay đầu tiên khởi hành từ tháng 1/2024.

Trao tặng 1 cuốn sách, cất cánh 1 tương lai

Sau khi trao tặng công trình Thư viện sách cho trường Trường Tiểu học & Trung học Cơ sở Đoàn Kết, xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Vietnam Airlines tiếp tục xây dựng và trao tặng Thư viện xanh cho học sinh Trường THCS thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Hoạt động hỗ trợ cộng đồng và kiến thiết một xã hội bình đẳng

Ngày 12/10/2024, giải chạy Run For Love 2024 do Vietnam Airlines tổ chức đã thu hút hơn 1.500 vận động viên tham gia, trong đó có gần 300 vận động viên khiếm thị. Một phần doanh thu từ việc bán vé giải chạy sẽ được Vietnam Airlines chuyển đến tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ đồng bào bị thiệt hại, ảnh hưởng nặng nề do bão số 3

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa nhằm hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ.

Chuyến Đi Mơ ước 3 đã mang đến một hành trình cho khoảng 100 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Khánh Hòa được thoải mái vui chơi tận hưởng các dịch vụ thú vị của khách sạn với bạn bè đồng trang lứa tại khu resort 5 sao Meliá Vinpearl Cam Ranh Beach Resort. Dự án là minh chứng mạnh mẽ cho cam kết của các nhà tổ chức trong việc chung tay xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, nơi mà mọi trẻ em đều có cơ hội được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Tính đến tháng 11/2024, Vietnam Airlines quyên góp 250.000 sản phẩm khô (gói hạt, ngũ cốc, bánh khô) trên các chuyến bay, giúp đỡ khoảng 1.000 hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn lương thực theo chương trình hợp tác với VietHarvest.