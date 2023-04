APEC Mandala Wyndham Mũi Né sẵn sàng vận hành, đón khách dịp Nghỉ lễ 30/4

APEC Mandala Wyndham Mũi Né sẵn sàng nhận khách dịp Nghỉ lễ 30/4



Khu du lịch nghỉ dưỡng APEC Mandala Wyndham Mũi Né là tổ hợp khách sạn và nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế được phát triển bởi tập đoàn APEC. Trải qua giai đoạn thi công thần tốc từ năm 2022, phục hồi nhanh chóng sau những ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, đến quý I/2023, dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né đã bàn giao các căn hộ khách sạn đến tay khách hàng. Trong tháng 4/2023, dự án đang hoàn thiện nốt các khu vực công cộng và tiện ích, dịch vụ nội khu, nằm đáp ứng dấu mốc vận hành trước dịp Nghỉ lễ 30/4.

Theo thông báo chính thức từ chủ đầu tư, tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng sẽ chính thức phục vụ khách lưu trú từ ngày 28/04/2023. Dự án sẽ hoạt động dưới tên khách sạn là Mandala Chăm Bay Mũi Né, được quản lý vận hành bởi Wyndham Hotel Group và Mandala Hospitality Group. Theo đó, Wyndham Hotel Group là tập đoàn quản lý khách sạn uy tín hàng đầu thế giới, đứng sau thành công của hàng loạt khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Việt Nam. Trong khi đó, Mandala Hospitality Group là thương hiệu quản lý chuỗi khách sạn với hơn 20.000 phòng nghỉ 5 sao của tập đoàn APEC trên toàn quốc.

Nguồn cung 3000 phòng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng



Từ đầu năm, bình quân trong 7 ngày Tết, công suất phòng của các khách sạn - resort từ 3 - 5 sao tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né đã đạt khoảng 75 - 85%, trong khi doanh thu và lượng khách tới Bình Thuận đều tăng dần đều so với tháng trước và so với cùng kỳ. Không chỉ ghi nhận số lượng khách mà lượng ngày khách lưu trú cũng tăng so với năm trước. Trước nguồn cầu tăng mạnh, tính đến cuối năm 2022, Bình Thuận chỉ có gần 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng, trong đó có 45 khách sạn, resort từ 3 đến 5 sao với gần 5.000 phòng. Nguồn cung này là tương đối hạn chế trước kỳ vọng thu hút được khoảng 6,7 triệu lượt khách trong Năm du lịch quốc gia 2023, chưa kể mục tiêu đón 8,9 triệu lượt khách vào 2025, phấn đấu đạt 16 triệu lượt khách đến năm 2030.

APEC Mandala Wyndham Mũi Né khi vận hành sẽ cung cấp cho thị trường nghỉ dưỡng Bình Thuận gần 3000 phòng khách sạn 5 sao, đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách trong nước và quốc tế. Khai trương trước dịp Nghỉ lễ 30/04 - 01/05, đúng thời điểm cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đi vào hoạt động, APEC Mandala Wyndham Mũi Né được kỳ vọng sẽ tiếp cận lượng khách khổng lồ đang ngày một tăng cao. Thống kê quý I/2023, Bình Thuận ước đón 2.082,6 ngàn lượt khách (tăng 2,2 lần so cùng kỳ năm trước). Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67,8 ngàn lượt (tăng 7,3 lần so cùng kỳ), chủ yếu là du khách Hàn Quốc, Đức, Nga...

Lạc quan về bài toán vận hành

Thông tin dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né đi vào vận hành đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Chị Nam, từng "xuống tiền" cho 2 căn hộ khách sạn tại tòa D và tòa S tại dự án, chia sẻ: "Hai quý đầu năm 2023 mang đến cho tôi nhiều tin vui, vừa được chứng kiến dự án hoàn thiện và bàn giao, vừa nhận thông tin vướng mắc sổ đỏ cho condotel đang dần được tháo gỡ. Nhưng đáng kỳ vọng nhất là việc khách sạn sẽ vận hành từ đầu quý II, ngay trong thời điểm Bình Thuận đăng cai năm Du lịch quốc gia. Tôi đặt niềm tin rất lớn về tiềm năng thu hút khách du lịch tại dự án".

Nằm trên trục đường DT716 chạy dọc bờ biển Mũi Né, APEC Mandala Wyndham Mũi Né giúp du khách kết nối thẳng tới thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Phan Thiết, ga Phan Thiết và dễ dàng di chuyển tới các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh khác tại Bình Thuận. Sở hữu chuỗi phòng khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, cùng hệ thống tiện ích, dịch vụ nội khu đẳng cấp quốc tế, dự án hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm lưu trú, vui chơi, nghỉ dưỡng, giải trí trọn vẹn.

APEC Mandala Wyndham Mũi Né được kỳ vọng đón đầu lượng khách du lịch khổng lồ tại Bình Thuận

Hiện hữu bức tranh lợi nhuận rõ ràng, gần kề ngay trong tháng 4, APEC Mandala Wyndham Mũi Né đang là sản phẩm đầu tư hấp dẫn được nhiều khách hàng ưu tiên xem xét. Trước quỹ căn cuối cùng, nhà đầu tư được nhận những chính sách ưu đãi như thanh toán linh hoạt tới 9 đợt, chiết khấu đến 14%, quà tặng trọn gói nội thất khách sạn tiêu chuẩn 5 sao,...