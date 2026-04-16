Apple gom sạch chip nhớ khiến Microsoft phải tăng giá Surface

Apple đang biến cơn khủng hoảng chip nhớ DRAM toàn cầu thành vũ khí cạnh tranh, gom mua linh kiện để kìm hãm đối thủ trong khi giữ nguyên giá sản phẩm, tạo ra lợi thế rõ rệt trước Microsoft và các nhà sản xuất Trung Quốc.

Gom chip nhớ để chặn đường đối thủ

Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích Daishin Securities, Apple đang chủ động gom mua toàn bộ lượng chip nhớ DRAM di động có sẵn trên thị trường. Mục tiêu đảm bảo nguồn cung cho dây chuyền sản xuất iPhone và ngăn các đối thủ tiếp cận nguồn linh kiện quan trọng này, qua đó cản trở họ đạt được chỉ tiêu giao hàng theo kế hoạch.

Nhà phân tích Hyung-Geun Ryu của Daishin Securities cho biết chiến thuật này đã gây ra hiệu ứng domino đáng lo ngại: các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc, vốn đã lo ngại về nguồn cung, nay bắt đầu tranh nhau tích trữ chip nhớ, làm tình trạng thiếu hụt thêm trầm trọng. Trong khi đó, Apple nâng mục tiêu xuất hàng iPhone trong quý đầu năm 2026 lên 240 triệu chiếc, dù đây vẫn là con số thận trọng.

Người được xem là kiến trúc sư của chiến lược này là nhà phân tích Ming-Chi Kuo thuộc TF Securities. Ngay từ tháng 1/2026, ông đã khuyến nghị Apple chủ động tận dụng cơn hỗn loạn trên thị trường chip nhớ: chấp nhận trả giá linh kiện cao hơn, đổi lại giữ nguyên giá bán toàn bộ danh mục sản phẩm, dù điều đó có nghĩa là hy sinh một phần biên lợi nhuận vốn đã rất dày của hãng.

MacBook rẻ hơn Surface, điều hiếm thấy

Chiến lược này đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong tuần qua, khi Microsoft công bố tăng giá đồng loạt toàn bộ dòng laptop Surface. Đây là kết quả trực tiếp của việc chi phí linh kiện leo thang do thiếu hụt chip nhớ, và Apple, với lượng dự trữ sẵn có, không phải chịu áp lực tương tự.

Sự chênh lệch giá đã tạo ra một nghịch lý hiếm gặp: Surface Pro 12 inch hiện bắt đầu từ 1.049 USD (khoảng 27,5 triệu đồng), tăng mạnh so với mức 799 USD (khoảng 20,9 triệu đồng) trước đây, trong khi MacBook Air 13 inch chip M4 của Apple chỉ có giá 999 USD (khoảng 26,2 triệu đồng). Ở phân khúc cao cấp, Surface laptop 15 inch với 64 GB RAM, chip Snapdragon X Elite và ổ lưu trữ 1 TB hiện có giá 3.649 USD (khoảng 95,8 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với MacBook Pro 16 inch chip M5 Pro cấu hình tương đương từ Apple chỉ 3.299 USD (khoảng 86,5 triệu đồng).

Apple chưa có dấu hiệu dừng lại. Hãng dự kiến tiếp tục áp dụng chiến lược tương tự với hai mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt, giữ nguyên giá bán nhưng thu hẹp lựa chọn màu sắc xuống còn ba phiên bản.