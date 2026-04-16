Phải đóng thuế 30% vì tài khoản nhận 680 triệu đồng nhưng quyết không nộp: Công an điều tra người đàn ông sinh năm 1990

Theo China News, một người đàn ông sống 36 tuổi tại Liêu Ninh, Trung Quốc bất ngờ nhận yêu cầu phải nộp 30% tiền thuế để rút tiền khỏi tài khoản đầu tư. Theo thông tin được chia sẻ, người đàn ông quen một đối tượng lạ qua mạng xã hội. Sau thời gian trò chuyện, tạo dựng lòng tin, đối tượng này giới thiệu một nền tảng đầu tư tiền mã hóa với cam kết lợi nhuận cao, ổn định.

Tin tưởng, nạn nhân đăng ký tài khoản và nạp tiền. Ban đầu, các giao dịch đều có lãi, số dư liên tục tăng. Sau nhiều lần nạp tiền theo hướng dẫn, tài khoản của người này hiển thị số tiền lên tới hơn 180.000 NDT (khoảng 680 triệu đồng).

Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh rút tiền, hệ thống lập tức từ chối. Ngay sau đó, bộ phận “chăm sóc khách hàng” của nền tảng liên hệ, yêu cầu người đàn ông phải nộp 30% tổng số tiền trong tài khoản với nội dung là nộp thuế thì mới có thể rút tiền. Tuy nhiên, trong một số trao đổi sau đó, nền tảng tiếp tục nâng mức yêu cầu, tổng số tiền phải nộp với lý do bao gồm nhiều loại thuế và phí khác nhau.

Đáng chú ý, nền tảng yêu cầu người đàn ông phải chuyển tiền từ bên ngoài, không được khấu trừ trực tiếp từ số dư trong tài khoản. Nếu không hoàn tất trong thời gian quy định, tài khoản sẽ bị đóng băng với lý do “trốn thuế”.

Nhận thấy nhiều điểm vô lý từ việc phải đóng thuế trước khi rút tiền cho đến việc không cho khấu trừ trực tiếp, người đàn ông bắt đầu nghi ngờ. Đặc biệt, đối tượng đã giới thiệu nền tảng liên tục thúc ép, thậm chí chuyển trước một khoản tiền nhỏ để tạo niềm tin và yêu cầu nạn nhân nhanh chóng nộp đủ số tiền còn lại.

Khi người đàn ông chần chừ, thái độ của đối tượng thay đổi, trở nên mất kiên nhẫn, có dấu hiệu đe dọa. Trước những biểu hiện này, nạn nhân quyết định không nộp khoản “thuế 30%” và trình báo cơ quan công an

Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong các đường dây tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng sẽ lên kịch bản làm quen qua mạng xã hội, xây dựng lòng tin, sau đó dẫn dụ đầu tư vào các nền tảng giả mạo, tiếp theo hiển thị lợi nhuận ảo để dụ nạp thêm tiền. Sau đó, các đối tượng đưa ra các khoản phí vô lý như thuế, phí xác minh, phí rút tiền. Cuối cùng, nền tảng lừa đảo không cho rút tiền, tiếp tục ép nạp thêm

Toàn bộ số dư trong tài khoản thực chất chỉ là con số giả lập. Khi nạn nhân tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng sẽ chiếm đoạt rồi biến mất.

Công an Trung Quốc khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời đầu tư lợi nhuận cao trên mạng xã hội. Mọi yêu cầu “nộp tiền để được rút tiền” đều có dấu hiệu lừa đảo. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần dừng giao dịch ngay và báo cho cơ quan chức năng.