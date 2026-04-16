Dùng AI để kiểm tra code do AI viết, startup được "rót" vốn 9 triệu USD

Làn sóng viết code bằng AI đang tạo ra quá nhiều code hơn mức các công ty có thể kiểm soát. Một startup mới cho rằng giải pháp cho vấn đề này chính là dùng AI để kiểm soát lại AI.

Quá tải code, hệ quả không ngờ của AI lập trình

Khi AI được dùng ngày càng nhiều để viết phần mềm, các doanh nghiệp đang đối mặt với một thách thức không ngờ: lượng code được tạo ra tăng đột biến, nhanh hơn khả năng kiểm tra của con người. Hiện tượng này được gọi là "quá tải code", các kỹ sư cấp cao phải dành phần lớn thời gian sửa lỗi trong code do AI sinh ra trước khi phần mềm có thể đưa ra thị trường, thay vì tập trung vào công việc sáng tạo thực sự.

Gitar, một startup vừa chính thức ra mắt, đang muốn giải quyết vấn đề này bằng chính công cụ đã tạo ra nó: AI.

Startup 2 tuổi gọi vốn 9 triệu USD

Gitar được thành lập bởi Ali-Reza Adl-Tabatabai, người có nhiều năm kinh nghiệm tại Intel Labs, Google và Uber. Công ty vừa công bố vòng gọi vốn 9 triệu USD (khoảng 236,2 tỷ đồng) do Venrock dẫn đầu, với sự tham gia của Sierra Ventures. Dù đã hoạt động được hai năm, đây là lần đầu tiên Gitar ra mắt công khai.

Nền tảng của Gitar cung cấp dịch vụ theo dạng thuê bao, triển khai các tác nhân AI để thực hiện nhiều loại công việc kiểm tra chất lượng code. Cụ thể, hệ thống tự động xem xét code, quản lý quy trình tích hợp liên tục, tức là quá trình gộp và kiểm tra các thay đổi code thường xuyên để đảm bảo phần mềm luôn ổn định. Ngoài ra, các đội kỹ thuật có thể tự tạo tác nhân riêng để thực hiện kiểm tra bảo mật và bảo trì theo yêu cầu.

"Tạo sinh code thì nhiều nơi làm, xác thực code thì Gitar làm"

Theo ông Adl-Tabatabai, hiện là CEO, code do AI tạo ra đồng nghĩa với "nhiều code hơn cần xem xét, nhiều bài kiểm tra hơn cần viết, nhiều lỗi tích hợp hơn cần xử lý." Ông mô tả nhiệm vụ của Gitar là "xác thực code", đảm bảo những gì đang được xây dựng trong doanh nghiệp đã thực sự sẵn sàng để đưa vào vận hành.

Tầm nhìn dài hạn của vị CEO này là thu hẹp vai trò của con người trong việc xem xét code. Hiện tại, mọi code đưa vào sản phẩm đều cần người kiểm tra trực tiếp, nhưng ông cho rằng điều đó sẽ thay đổi. "Chúng tôi có một tác nhân xác thực có thể tự động đảm bảo code an toàn để triển khai, chỉ cần sự can thiệp của con người trong các trường hợp ngoại lệ," ông chia sẻ.

Thị trường kiểm tra code tự động hiện không thiếu đối thủ, nhưng Gitar cho rằng điểm khác biệt nằm ở sự tập trung chuyên biệt. "Phần lớn thị trường chạy theo hướng tạo sinh code. Chúng tôi thì không. Gitar được xây dựng xung quanh những gì xảy ra sau khi code đã được viết xong," ông Adl-Tabatabai nhấn mạnh.

Số vốn 9 triệu USD vừa huy động sẽ được dùng để mở rộng đội ngũ kỹ thuật và phát triển sản phẩm, trong khi công ty có trụ sở tại San Mateo tiếp tục hoàn thiện hệ thống để phục vụ khách hàng doanh nghiệp ở quy mô lớn hơn.