Apple mở rộng chương trình sản xuất tại Mỹ, bổ sung bốn đối tác mới vào chuỗi cung ứng

Apple vừa thông báo mở rộng đáng kể chương trình American Manufacturing Plan (AMP) bằng cách bổ sung thêm bốn đối tác mới vào chuỗi cung ứng tại Mỹ, bao gồm Bosch, Cirrus Logic, TDK và Qnity Electronics. Động thái này nhằm giúp Apple quản lý tốt hơn các rủi ro liên quan đến địa chính trị và thuế nhập khẩu tại Mỹ, đồng thời duy trì vị thế thuận lợi trước các chính sách thương mại thay đổi.

Trước đó, vào năm 2025, Apple đã triển khai chiến lược hai hướng để đối phó với chính sách thuế nhập khẩu của chính quyền Trump. Cụ thể, Apple chuyển phần lớn hoạt động sản xuất iPhone sang Ấn Độ thay vì Trung Quốc. Khi chính quyền Mỹ tiếp tục áp thuế cao đối với hàng hóa từ Ấn Độ, Apple đã cam kết đầu tư 600 tỷ USD (khoảng 15,7 triệu tỷ đồng) vào Mỹ trong bốn năm tiếp theo. Khoản đầu tư này nhằm xây dựng chuỗi cung ứng silicon nội địa, hợp tác với các đối tác như GlobalWafers America, Texas Instruments, Samsung và Amkor ở từng giai đoạn thiết kế và sản xuất chip.

Bên cạnh đó, Apple cũng mở rộng hợp tác với các công ty như Corning để cung cấp kính màn hình sản xuất tại Mỹ, xây dựng nhà máy sản xuất máy chủ AI mới tại Houston, cũng như tăng nhanh quy mô trung tâm dữ liệu tại các bang như North Carolina, Iowa, Oregon, Arizona và Nevada.

Song song với các hoạt động trên, Apple còn đầu tư vào việc tạo ra hàng nghìn việc làm mới và đã khai trương "Manufacturing Academy" tại Detroit để đào tạo lao động. Công ty cũng tăng cường hoạt động nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật silicon, phát triển phần mềm và trí tuệ nhân tạo.

Kể từ khi chính sách thương mại bảo hộ được áp dụng, Apple đã phải chịu chi phí thuế quan hơn 3,3 tỷ USD (khoảng 86.473 tỷ đồng), lựa chọn tự gánh chịu thay vì tăng giá bán thiết bị cho người dùng. Hiện tại, tốc độ sản xuất máy chủ tại nhà máy Houston của Apple đã đạt mức 10 máy chủ mỗi giờ. Ngoài ra, Apple cũng có kế hoạch sản xuất thiết bị Mac mini tại đây, dù doanh số hàng năm của dòng sản phẩm này chỉ khoảng 1 triệu máy.

Với việc bổ sung Bosch, Cirrus Logic, TDK và Qnity Electronics vào chương trình AMP, Apple tiếp tục mở rộng chuỗi cung ứng nội địa. Cụ thể, Bosch sẽ sản xuất vi mạch tích hợp (IC) cho cảm biến phát hiện va chạm và theo dõi hoạt động tại nhà máy TSMC ở Camas, Washington. Cirrus Logic hợp tác với GlobalFoundries tại Malta, New York để phát triển chip tiên tiến cho hệ thống Face ID của Apple. TDK sẽ sản xuất cảm biến camera iPhone tại Mỹ, còn Qnity Electronics phối hợp cùng HD MicroSystems cung cấp vật liệu và công nghệ cho sản xuất bán dẫn và điện toán hiệu năng cao. Apple đã đầu tư 400 triệu USD (khoảng 10.482 tỷ đồng) vào các đối tác này để hỗ trợ quá trình chuyển dịch sản xuất về Mỹ.

Bốn đối tác mới này sẽ cùng các tên tuổi như Amkor, Applied Materials, Broadcom, Coherent, Corning, GlobalFoundries, GlobalWafers America, MP Materials, Samsung và Texas Instruments trở thành thành viên của chương trình AMP của Apple.