Apple tung loạt sản phẩm mới: MacBook Pro đầu tiên dùng chip M3, iMac 24 inch 2023

Apple vừa cho ra mắt chip M3, M3 Pro và M3 Max. Đây là dòng chip đầu tiên dành cho máy tính cá nhân được tạo nên từ quy trình công nghệ 3 nm, cho phép tích hợp nhiều bóng bán dẫn hơn vào không gian nhỏ hơn đồng thời cải thiện tốc độ cũng như hiệu năng.

Dòng chip M3 sở hữu GPU thế hệ mới, mang đến bước tiến về cấu trúc đồ hoạ lớn nhất từ trước đến nay dành cho Apple silicon. GPU nhanh hơn, tiết kiệm điện hơn và sở hữu công nghệ mới là Bộ Nhớ Đệm Động. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên máy Mac trang bị những tính năng kết xuất mới như công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng và đổ bóng dạng lưới.

Tốc độ kết xuất nay nhanh hơn đến 2,5 lần so với dòng chip M1, CPU sở hữu lõi hiệu năng nhanh hơn 30% và lõi tiết kiệm điện nhanh hơn 50% so với chip M1, đồng thời Neural Engine cũng nhanh hơn 60% so với Neural Engine trên dòng chip M1. Ngoài ra, media engine mới nay đã hỗ trợ giải mã AV1 nhằm mang đến trải nghiệm video chất lượng cao hơn và tiết kiệm pin hơn khi sử dụng các dịch vụ truyền phát.

Theo chia sẻ từ Apple, chip M3 có 25 tỷ bóng bán dẫn, nhiều hơn 5 tỷ so với chip M2. Trong khi đó, chip M3 Pro có 37 tỷ bóng bán dẫn và GPU 18 lõi, cho hiệu năng vận hành siêu nhanh khi làm việc với các tác vụ nặng về đồ hoạ. GPU của chip M3 Pro nhanh hơn đến 40% so với chip M1 Pro.

Còn đối với M3 Max, Apple đã nâng tổng số bóng bán dẫn lên đến 92 tỷ và đưa hiệu năng lên tầm cao mới. GPU 40 lõi của chip M3 Max nhanh hơn đến 50% so với chip M1 Max, đồng thời hỗ trợ bộ nhớ Unified Memory lên đến 128 GB cho phép các nhà phát triển AI làm việc với các mô hình chuyển đổi khổng lồ với hàng tỷ tham số.

CPU 16 lõi của chip M3 Max sở hữu 12 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện, có thể đạt được mức hiệu năng ấn tượng nhanh hơn đến 80% so với chip M1 Max. Nhờ có hai bộ mã hoá ProRes, chip M3 Max giúp quy trình xử lý hậu kỳ cho video với độ phân giải cao nhất trở nên nhanh chóng và mượt mà dù sử dụng phần mềm DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro hay Final Cut Pro.

Tại sự kiện, Apple cũng giới thiệu dòng MacBook Pro mới trang bị chip M3, M3 Pro và M3 Max.

Trong đó, MacBook Pro 14 inch với M3 nhanh hơn 60% so với MacBook Pro 13 inch với M1.

MacBook Pro 14 và 16 inch trang bị M3 Pro mang lại hiệu năng mạnh mẽ hơn, hướng đến những người dùng như lập trình viên, chuyên gia sáng tạo cũng như các nhà nghiên cứu. Các phiên bản với M3 Pro và M3 Max nay có thêm màu đen cho người dùng lựa chọn.

Tất cả phiên bản MacBook Pro đều sở hữu màn hình Liquid Retina XDR, có nội dung SDR sáng hơn 20%, camera 1080p tích hợp sẵn, hệ thống âm thanh sáu loa, cùng với đa dạng cổng kết nối. Ngoài ra, với thời lượng pin trên máy có thể đáp ứng lên đến 22 giờ.

Đối với iMac 24 inch mới, sản phẩm vẫn kế thừa thiết kế trên bản tiền nhiệm, nâng cấp chủ yếu đến từ sức mạnh phần cứng bên trong với con chip M3. iMac mới cũng sở hữu màn hình Retina 4,5K, có 11,3 triệu pixel và hơn 1 tỷ màu, khả năng kết nối không dây nhanh hơn, cũng như mang đến trải nghiệm liền mạch với iPhone. Thiết bị có nhiều lựa chọn màu sắc trẻ trung như xanh dương, xanh lá, cam, vàng, đỏ hay trắng.