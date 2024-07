Apple tung phim ngắn về tính bảo mật của Safari: Camera biến hình như Transformers, vừa hài hước vừa rùng rợn nhưng lại rất thực tế

Apple đã khẳng định vị thế là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong việc tạo ra không gian bảo mật cho người dùng. Khi giới thiệu Apple Intelligence, công ty cũng ra mắt nền tảng bảo mật máy chủ Private Cloud Compute giúp khách hàng có thể an tâm sử dụng AI trên thiết bị và cả trên "mây".



Tuy nhiên, chưa nói đến những mối nguy liên quan đến AI, ngay cả việc duyệt web hàng ngày cũng tiềm ẩn không ít vấn đề bảo mật và Apple đang nỗ lực giúp quá trình lướt web của người dùng được an toàn hơn với trình duyệt của mình.

Apple vừa phát hành một phim ngắn có tiêu đề "Flock" (tựa đề Việt: Bầy Chim), sử dụng hình ảnh ẩn dụ bầy chim "lắm chuyện" để nêu bật sức mạnh bảo vệ quyền riêng tư của Safari. Đây là một phần chiến dịch kéo dài trong mùa hè nhấn mạnh cách Safari giữ dữ liệu của người dùng an toàn và riêng tư.

Quyền riêng tư trên iPhone - Bầy chim - Apple



Với độ dài 30 giây, đoạn phim ngắn miêu tả cách chúng ta luôn bị theo dõi khi duyệt web. Video minh họa camera an ninh biến thành cú, dơi và hải âu, như những con mắt xuất hiện ở mọi nơi, chăm chú nhìn vào màn hình khi người dùng lướt web trên iPhone bằng một trình duyệt nào đó.

Một phụ nữ hoảng sợ khi thấy camera ở bên mình trong đoạn phim

Trong đoạn cao trào, những camera này tập hợp lại như một bầy chim "đói info" trước tòa nhà, sau đó tất cả đột ngột phát nổ một cách hoành tráng khi người dùng bắt đầu sử dụng Safari.

"Hoạt động lướt web của bạn đang bị theo dõi," video mô tả, tiếp tục bằng "Safari, một trình duyệt thật sự riêng tư" và kết thúc với câu quen thuộc "Quyền riêng tư. Rất iPhone"

Đây là video mới nhất trong chiến dịch nhấn mạnh độ an toàn của Safari so với các trình duyệt của đối thủ. Apple đưa ra nhiều lý do Safari nổi trội hơn về bảo mật.

Ngăn chặn theo dõi chéo trang web

Internet như một con dao hai lưỡi, vừa mang đến cho chúng ta cửa sổ nhìn ra thế giới nhưng cũng mở ra nhiều cách để kẻ xấu truy cập vào dữ liệu của bạn. Dữ liệu này có thể được bán cho các công ty bên thứ ba vì mục đích quảng cáo hoặc vì lý do khác nguy hiểm hơn.

Các công ty dữ liệu có thể sử dụng trình theo dõi để phân phát quảng cáo trên nhiều trang web. Nếu đã từng tra cứu một sản phẩm trên sàn thương mại điện tử và bắt đầu thấy quảng sản phẩm tương tự khi truy cập trang này sang trang khác, thì đó là do trình theo dõi dữ liệu. Việc theo dõi vị trí và dữ liệu cá nhân cũng có thể được thu thập mà không có sự cho phép của người dùng trên một số trình duyệt nhất định. Ngay cả các chế độ riêng tư hay ẩn danh cũng không riêng tư 100% vì một số biện pháp bảo vệ bị hạn chế.

Năm 2019, Safari đã trở thành trình duyệt đầu tiên chặn tất cả cookie của bên thứ ba. Đó là một cột mốc mà một số đối thủ cạnh tranh của vẫn chưa đạt được.

Mặt khác, Apple cho biết Safari cung cấp các biện pháp bảo vệ nâng cao không thường thấy trên các trình duyệt cạnh tranh. Bằng cách sử dụng tính năng Ngăn chặn theo dõi thông minh (Intelligent Tracking Prevention - ITP), Safari sử dụng công nghệ máy học để tìm hiểu tên miền nào theo dõi người dùng, sau đó ngay lập tức cô lập và xóa dữ liệu theo dõi khỏi thiết bị.

Và nếu muốn biết tính năng ITP đã bảo vệ mình khỏi những gì, người dùng có thể xem Báo Cáo Quyền Riêng Tư Của Safari, tại đây ta có thể thấy số lượng trình theo dõi đã bị xóa.

Nhưng các công ty dữ liệu luôn nghĩ ra những cách mới lạ để tìm ra bạn là ai và duyệt web ở đâu. Những kỹ thuật này được gọi là "lấy dấu vân tay". Họ thậm chí còn theo dõi cấu hình hệ thống, phông chữ và các plug-in người dùng đã cài đặt. Ngay cả độ phân giải màn hình cũng có thể được sử dụng như một phần của "dấu vân tay".

Kết hợp các đặc điểm này, họ tạo ra "dấu vân tay" nhằm theo dõi trực tuyến. Để chống lại việc lấy dấu vân tay, Safari cung cấp cấu hình hệ thống phiên bản đơn giản hơn cho các trình theo dõi, khiến nhiều thiết bị trông giống hệt nhau, từ đó việc phân biệt thiết bị trở nên khó khăn hơn. Apple cho biết nhiều đối thủ cạnh tranh không đi xa được như vậy.

Bảo vệ dữ liệu vị trí và an toàn trước tiện ích mở rộng

Theo Apple, Safari là trình duyệt dẫn đầu về bảo vệ dữ liệu vị trí và cá nhân. Mặc dù nhiều người dùng sẵn sàng cho phép theo dõi vị trí trong trường hợp họ muốn tìm kiếm một nhà hàng gần đó chẳng hạn, nhưng làm như vậy không nhất thiết phải đánh đổi bằng sự mất bảo mật. Trên Safari, dữ liệu vị trí không được tự động chia sẻ với công cụ tìm kiếm. Ngoài ra, Safari cho phép chúng ta kiểm soát thời gian một trang web có thể sử dụng vị trí.

Mức độ bảo vệ này cũng mở rộng tới dữ liệu cá nhân mà một số tiện ích trình duyệt nhất định có quyền truy cập. Một vài tiện ích mở rộng có thể truy cập sâu vào những gì diễn ra trên trình duyệt, chẳng hạn như nội dung hiển thị trên màn hình hoặc thậm chí những gì người dùng nhập như mật khẩu hoặc thông tin thẻ tín dụng. Để đối phó, Apple đưa ra các biện pháp bảo vệ bổ sung. Với Safari, người dùng sẽ được thông báo về thông tin mà tiện ích mở rộng có thể truy cập trước khi bật tiện ích mở rộng đó. Giống như định vị, người dùng có thể hạn chế quyền truy cập vào các trang web và tiện ích mở rộng cụ thể theo thời gian.

Chế độ Duyệt riêng tư

Cuối cùng, liên quan đến chế độ ẩn danh, trên một số trình duyệt nhất định, trình theo dõi vẫn có thể thu thập một số dữ liệu từ người dùng đang ở chế độ này. Apple tuyên bố rằng chế độ Duyệt riêng tư của Safari không lưu các trang web người dùng đã truy cập, hay tìm kiếm hoặc thông tin tự động điền. Các thiết bị hiện đại có thể sử dụng kết hợp Duyệt riêng tư với Face ID và Touch ID giúp khóa chế độ khi không sử dụng, nhờ vậy bạn có thể giữ các tab của mình mở ngay cả khi rời khỏi thiết bị.

Apple cũng cải tiến và bổ sung các tính năng mới cho Safari để duy trì khả năng bảo vệ dữ liệu người dùng, ví dụ như thêm tính năng bảo vệ theo dõi qua liên kết, giúp loại bỏ các trình theo dõi không cần thiết được đính kèm ở cuối URL mà bạn có thể vô tình chia sẻ trong ứng dụng Tin nhắn và Thư.

Trải qua hơn 20 năm phát triển, Safari luôn là trình duyệt được tin dùng trên thiết bị Apple và các tính năng bảo mật được thêm vào theo thời gian đã giúp trình duyệt này trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Trong khi Apple đang chuẩn bị bước sang một chương mới trong việc tạo ra tiêu chuẩn bảo mật với Private Cloud Compute, thì bản thân Safari cũng đã là một minh chứng cho cam kết bảo vệ khách hàng của công ty.