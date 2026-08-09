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Arena-M của Nga bắt đầu đánh chặn thành công máy bay không người lái FPV ở tiền tuyến

| | Tài chính quốc tế

Hệ thống phòng thủ chủ động Arena-M của Nga, mới được đưa vào sử dụng ở mặt trận gần đây, đã có khả năng đánh chặn máy bay không người lái FPV.

Thông tin này được nhà quan sát quân sự với biệt danh Dmytro Putiata đề cập trên trang X cá nhân.

Trong một nỗ lực khác nhằm thực hiện cuộc tấn công cơ giới vào các vị trí của Ukraine, Quân đội Nga một lần nữa sử dụng xe tăng T-72B3A số hiệu 133 với hệ thống phòng thủ chủ động (APS) Arena-M.

Theo ông Putiata, Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng 7 máy bay không người lái để phá hủy căn cứ cỗ chiến xa này, và tổng tiêu hao đạn dược lên tới 15 đến 20 FPV.

"Tôi đã nói chuyện với một trong những đơn vị tham gia vào chiến dịch đó và xem liệu hệ thống APS này có hoạt động hiệu quả hay không. Và thật không may, nó hoạt động hiệu quả", Putiata viết.

Máy bay không người lái Ukraine tấn công đoàn thiết giáp Nga.

Cơ quan báo chí của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã công bố đoạn video về cuộc tấn công vào một đoàn xe của Nga, trong đó đơn vị hệ thống không người lái Omega của SBU đã phá hủy thiết bị đối phương.

Sau đó quân Nga đã đưa 7 xe tăng vào nhằm thực hiện một cuộc tấn công cơ giới vào các vị trí của Ukraine.

Đoạn phim ghi lại khoảnh khắc thất bại, cho thấy chiếc xe di chuyển với các khoang chứa đạn chống tăng đã trống rỗng.

Quân đội Nga gần đây đã sử dụng xe tăng T-72B3A với hệ thống phòng thủ chủ động Arena-M trên chiến tuyến chống lại Ukraine.

Tháng 7/2026, Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Omega thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã phá hủy loại xe tăng này lần đầu tiên.

Sau đó phía Nga đã thực hiện nỗ lực tấn công cơ giới đầu tiên nhằm vào các vị trí của Ukraine bằng loại vũ khí này.

Mặc dù vậy, vì lý do chưa rõ, các máy bay không người lái đã không bị đánh chặn. Vào thời điểm đó, quân Nga đang tấn công các vị trí gần khu định cư Mayak ở vùng Donetsk, và đến lúc này thì có vẻ lỗi kỹ thuật đã được khắc phục đầy đủ.

Theo Militarnyi

Theo Sao Đỏ

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
nga, Ukraine

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