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Phát hiện nhiều túi bọc chứa 21 tỷ đồng tiền mặt trôi dạt vào bờ biển

| | Tài chính quốc tế

Nguồn gốc số tiền đang được điều tra.

Phát hiện nhiều túi bọc chứa 21 tỷ đồng tiền mặt trôi dạt vào bờ biển- Ảnh 1.

Khoảng 700.000 euro (21,2 tỷ VNĐ) tiền mặt được cho là đã bị ném xuống biển từ một chiếc xuồng cao tốc xuất phát từ Malta sau khi phương tiện này gặp sự cố gần bờ biển Sicily (Italy).

Vụ việc xảy ra vào tuần trước.﻿ Chiếc thuyền du lịch được cho là bị chết máy do hết nhiên liệu khi đang ở cách bờ biển Casuzze không xa.

Trước khi lực lượng cứu hộ đến nơi, những người trên thuyền được cho là đã ném nhiều gói tiền giấy xuống biển. Tổng giá trị số tiền ước tính khoảng 700.000 euro, tờ LiveUniCT đưa tin.

Những người đi tắm biển nhìn thấy các tờ tiền dạt vào bờ đã đổ xô đi nhặt, gây ra cảnh hỗn loạn tại khu vực bãi biển.

Lực lượng Tuần duyên Italy, Cảnh sát Tài chính (Guardia di Finanza), cảnh sát quốc gia và lực lượng hiến binh Carabinieri được điều động tới hiện trường. Nhà chức trách sau đó thu hồi gần như toàn bộ số tiền đã bị vứt xuống nước.

Khi lực lượng chức năng đến nơi, một người vẫn ở trên thuyền, trong khi 3 người khác được cho là đã lên bờ để tìm kiếm sự trợ giúp.

Cả bốn người được xác định danh tính và đưa tới văn phòng Tuần duyên địa phương để thẩm vấn. Chiếc thuyền được kéo vào cảng và tạm giữ để kiểm tra kỹ thuật.

Cảnh sát trưởng Ragusa Salvatore Fazzino nói với LiveUniCT rằng chiếc thuyền có lẽ sẽ không bị lực lượng chức năng kiểm tra nếu không gặp sự cố.“Chính sự cố động cơ đã khiến chiếc thuyền dừng lại. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, chúng tôi đã không thể chặn nó.”

Ông cho biết Tuần duyên được cho là đã thu hồi toàn bộ số tiền.

Cơ quan chức năng đang tìm cách xác định lý do một lượng tiền mặt lớn như vậy được vận chuyển giữa Malta và Sicily, cũng như nguồn gốc và mục đích sử dụng của số tiền.

Theo Times of Malta﻿

Y Vân

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