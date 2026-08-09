Từng có cả 'biển người' chen chúc, ‘thánh địa du lịch’ Campuchia bỗng đìu hiu: Chuyện gì đang xảy ra?

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), trước đây, việc ngắm bình minh tại Angkor Wat đồng nghĩa với việc phải chen chúc giành chỗ; hàng trăm màn hình điện thoại cùng sáng rực trong bóng tối hòng chụp được bức ảnh hoàn hảo như trên bưu thiếp.

Hiện nay, quần thể đền thờ có từ thế kỷ 12 này của Campuchia tương đối đìu hiu. Các nhà điều hành du lịch địa phương cho biết "thánh địa du lịch" của Campuchia đang vắng bóng khách.

“Angkor đìu hiu hơn bao giờ hết trong nhiều năm qua”, Akim Ly - người sáng lập công ty du lịch Adventures Cambodia có trụ sở tại Siem Reap và là thành viên của Hiệp hội Du lịch Campuchia - cho biết. “Những du khách đến đây đều có thể đứng ngắm bình minh với không gian rộng rãi xung quanh.”

Du khách chen chúc chụp ảnh bình minh trên bảo tháp trung tâm của đền Angkor Wat vào năm 2018. Ảnh: Getty Images/AFP

SCMP đưa tin, ngành du lịch Campuchia đang suy thoái: bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về an ninh, xung đột biên giới với Thái Lan và thiệt hại về uy tín do các khu phức hợp lừa đảo trong nước.

Số liệu chính thức cho thấy, lượng khách quốc tế đến Campuchia giảm 47,8% (xuống còn 1,54 triệu người) trong 5 tháng đầu năm nay, so với 2,95 triệu người cùng kỳ năm ngoái.

Sự suy giảm này là một đòn giáng mạnh vào một quốc gia mà du lịch tạo ra gần 1/10 tổng sản phẩm quốc nội, và chỉ hai năm trước đó đã đón lượng khách quốc tế kỷ lục là 6,7 triệu lượt.

Ngược lại, các quốc gia láng giềng chỉ ghi nhận mức giảm nhẹ do gián đoạn giao thông hàng không gây ra bởi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Thái Lan đã đón hơn 14 triệu du khách trong 5 tháng đầu năm nay; trong khi Việt Nam đón hơn 10 triệu lượt khách trong cùng kỳ.

“Thiệt hại đến danh tiếng của chúng tôi là có thật và tôi sẽ không giả vờ như không có vấn đề gì”, Ly - người đã điều hành các tour du lịch Angkor Wat và vùng nông thôn Campuchia từ năm 2013 - cho biết.

“Trước đây, câu hỏi đầu tiên của du khách thường là nên chọn ngôi đền nào để ngắm bình minh. Giờ đây, câu hỏi đầu tiên thường là ‘Campuchia có an toàn không?’”

Lượng du khách đến Campuchia bằng đường bộ đã giảm mạnh 67,5% kể từ khi Thái Lan và Campuchia đóng các cửa khẩu biên giới vào tháng 6 năm ngoái trong bối cảnh xung đột, cắt đứt tuyến đường từng cung cấp một lượng khách ổn định đến tỉnh Siem Reap, nơi có Angkor Wat. Trong khi đó, lượng du khách đến Campuchia bằng đường hàng không chỉ giảm 19,8%.

Công tác trùng tu được thực hiện tại quần thể đền Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap, Campuchia, vào ngày 20/7. Ảnh: ANA/Xinhua

Hồi tháng 3, Thủ tướng Campuchia Hun Manet thừa nhận rằng những lo ngại về an ninh đang gây ra sự sụt giảm lượng khách du lịch, đồng thời trấn an du khách rằng Campuchia “hoàn toàn an toàn” và cam kết “thanh lọc” các mạng lưới lừa đảo đang đe dọa nền kinh tế và danh tiếng của nước này.

Kể từ đó, chính phủ Campuchia đã phát động một chiến dịch thu hút du khách quốc tế trong mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 10, và mới đây đã bổ nhiệm vận động viên đua xe đạp vô địch Campuchia Tiv Dararith làm đại sứ thiện chí du lịch.

Một chiến lược quảng bá du lịch mới?

SCMP đưa tin, đối với một số người trong ngành du lịch Campuchia, cuộc khủng hoảng hiện tại mang đến cơ hội để phá vỡ xu hướng biến nước này thành điểm dừng chân ngắn ngày trong các kỳ nghỉ đến những nơi khác trong khu vực sông Mekong.

“Trong nhiều năm, chúng tôi chấp nhận việc được chào bán như một điểm đến thêm hai đêm trong kỳ nghỉ ở Thái Lan. Tham quan các đền chùa, rồi quay lại bãi biển”, Akim Ly - người sáng lập công ty du lịch Adventures Cambodia - nói.

Bà Ly lập luận rằng Campuchia cần thu hút những du khách dài ngày - những người lên kế hoạch trước nhiều tháng, lưu trú lâu hơn và có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn.

Sân bay Quốc tế Techo mới của Campuchia, gần Phnom Penh, bắt đầu hoạt động từ năm ngoái. Ảnh: AFP

Peter Brongers - cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Du lịch Campuchia - đã viết trên tờ The Diplomat hồi tháng 5 rằng “điểm yếu cấu trúc” của ngành du lịch Campuchia là sự phụ thuộc quá mức vào Angkor Wat.

“Đất nước này cần nắm bắt cơ hội để cho thế giới biết tất cả những lý do khác để đến đây”, Brongers viết.

Win Zaw - giám đốc điều hành của công ty du lịch Asia Expeditions có trụ sở tại Phnom Penh - cho biết Campuchia có cơ hội để định vị lại nước này như một điểm đến du lịch cao cấp, với “chi phí hợp lý hơn đáng kể” bằng cách tận dụng lợi thế về thiên nhiên, động vật hoang dã, bãi biển, ẩm thực, sân golf và lịch sử.

Sokunthea Yin - một hướng dẫn viên du lịch kiêm chủ sở hữu Bamboo Cafe và Valley Lodge ở tỉnh Mondulkiri của Campuchia - chỉ ra vùng cao nguyên Mondulkiri và Ratanakiri, dãy núi Cardamom và Chi Phat là những khu vực có tiềm năng du lịch chưa được khai thác, cũng như các cộng đồng ven sông Mekong dành cho du khách quan tâm đến động vật hoang dã và cuộc sống nông thôn.

Việc quảng bá các khu vực này “sẽ khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, phân bổ thu nhập từ du lịch trực tiếp cho các cộng đồng nông thôn và trải nghiệm vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ của Campuchia”, Yin nói.