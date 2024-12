Aspira Tower - cánh buồm kiêu hãnh của du lịch Phú Quốc

Biểu tượng kiến trúc: "Chìa khóa" thay đổi vận mệnh du lịch

Một buổi tối năm 1993, khi ngồi cùng các cộng sự tại một quán bar gần Câu lạc bộ thuyền buồm ở Dubai, kiến trúc sư Tom Wright bất chợt bị thu hút bởi hình ảnh những con thuyền buồm ngoài khơi. Cảm hứng đó đã dẫn ông đến ý tưởng tạo ra một công trình mang hình dáng cánh buồm căng gió, biểu trưng cho sự tiên phong và khát vọng của Dubai, khi ấy mới chỉ là một "sa mạc không tên tuổi".

Khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới Burj Al Arab tại Dubai

Để có thể xây được một tòa tháp cao tới 321m, đặc biệt trên một hòn đảo nhân tạo, các kỹ sư đã quyết định sử dụng 230 cột móng dài 40m để đóng xuống đất. Riêng phần móng phải mất tới hơn 3 năm để hoàn thiện. Tổng công trình tiêu tốn tới 1,6 tỷ USD, 70.000 tấn xi măng và 9.000 tấn thép. Công trình khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới này sở hữu 202 phòng suite sang trọng có giá đến 28.000 USD mỗi đêm, sảnh bằng đá cẩm thạch Statuario rộng 78.000 mét vuông, nội thất phủ vàng 24 cara, sân đậu trực thăng, nhà hàng Ai Mahara (Oyster) dưới đại dương...

Từng chủ yếu gắn liền với hình ảnh sa mạc khô cằn hay những chợ vàng truyền thống, cánh buồm lớn đã đưa Dubai trở thành hòn ngọc Trung đông - trung tâm du lịch xa hoa bậc nhất thế giới, nơi mà bất kỳ du khách nào cũng ao ước đặt chân tới.

Tại Singapore, The Sail @ Marina Bay là một cánh buồm nổi danh không kém khác. Tổ hợp hai tòa tháp cao 245m và 215m, với thiết kế uốn cong mềm mại, được thiết kế bởi công ty kiến trúc danh tiếng NBBJ. Điểm đặc biệt trong kiến trúc của The Sail là sự tinh tế trong cách sử dụng kính và thép để tạo nên những đường nét uốn cong hoàn hảo. The Sail có tổng cộng 1111 căn hộ, là nơi cư ngụ của những doanh nhân, giới siêu giàu và các nhà đầu tư quốc tế với giá thuê thuộc hàng "khủng" cho các tiện ích thượng lưu: căn hộ thông minh có sự riêng tư tuyệt đối, dịch vụ quản gia, hồ bơi vô cực với tầm nhìn ra Marina Bay, sky gym,..

Hotel Vela (W) tại Barcelona

Ngoài Burj Al Arab hay The Sail @ Marina Bay, trên thế giới còn chứng kiến nhiều những kiến trúc cánh buồm kiêu hãnh làm nên tên tuổi cho quốc gia như Hotel Vela (W) tại Barcelona (Tây Ban Nha), nằm nổi bật bên bờ Địa Trung Hải với lối đi riêng xuống biển cho du khách; The Sail Tower ở Haifa (Israel) cao 137m với 29 tầng vươn mình bên thành phố cảnh hay Al Hamra Tower với chiều cao 414m, tòa nhà cao nhất ở Kuwait từng được tạp chí Time danh tiếng của Mỹ bình chọn là một trong những tòa nhà có thiết kế sáng tạo nhất năm 2011.

Những công trình biểu tượng không chỉ là sản phẩm của kiến trúc mà còn là tuyên ngôn mạnh mẽ về khát vọng, sự sáng tạo và tầm nhìn chiến lược. Chính những công trình này đã thay đổi cách thế giới nhìn nhận về những quốc gia, mở ra những chương mới, nơi du lịch không chỉ là ngành công nghiệp mà còn là niềm tự hào của cả một dân tộc.

Aspira Tower – Cánh buồm khát vọng của du lịch Phú Quốc

Ngay sau khi được công bố khởi công vào ngày 10/12 tại Hòn Thơm, Tòa tháp Khát vọng - Aspira Tower cao 200m với 36 tầng, do Sun Group đầu tư xây dựng, đã thu hút truyền thông và sự quan tâm mạnh mẽ của giới thượng lưu bởi kiến trúc cánh buồm vươn khơi đầy kiêu hãnh đến từ đội ngũ kiến trúc sư tài ba của 10 Design – đơn vị tư vấn thiết kế nổi tiếng toàn cầu.

Tòa tháp Khát vọng - Aspira Tower khởi công tại Hòn Thơm vào ngày 10/12

Khác biệt với các công trình lấy cảm hứng từ cánh buồm trên thế giới, Aspira Tower được xem là kiệt tác kiến trúc nghệ thuật khi kết cấu tòa nhà được uốn cong tinh tế với bề mặt phủ toàn bộ bằng kính, phản chiếu ánh sáng tự nhiên từ đại dương, tạo nên vẻ đẹp lấp lánh biến hóa theo từng thời điểm trong ngày tại đảo.

Thiết kế tòa tháp còn đặc biệt ở phần khối đế khổng lồ 20.000m2 nằm trên mũi đất vươn ra mặt nước, đòi hỏi kỹ thuật xây dựng vô cùng phức tạp và kỳ công. Phần móng được tính toán kỹ lưỡng với các giải pháp tiên tiến về móng cọc sâu, vật liệu chịu ăn mòn cao và công nghệ thi công hiện đại để vừa đảm bảo khả năng chịu lực, vừa giữ được sự hài hòa giữa công trình và cảnh quan thiên nhiên.

Công trình dự kiến khánh thành vào năm 2027

Dự kiến khi Aspira Tower hoàn thiện vào 2 năm tới, du khách sẽ bước vào một không gian nghỉ dưỡng và giải trí thượng lưu chưa từng có tại Phú Quốc. Tại tầng trên cùng của tòa tháp, từ trong các nhà hàng sang trọng, quầy bar hay quán café…, thượng khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh biển trời Hòn Thơm lộng lẫy. Khách sạn The Luxury Collection nằm trong tòa tháp sẽ mang đến đặc quyền nghỉ dưỡng xa hoa bậc nhất trong 305 phòng nghỉ. Từ ban công riêng, du khách có thể phóng tầm mắt ra đại dương bao la, tận hưởng cảm giác được bao bọc bởi thiên nhiên nhưng vẫn trọn vẹn tiện nghi với bể bơi tạo sóng, khu vui chơi trẻ em, Gym & Spa trị liệu, phòng xông hơi, nhà hàng, Rooftop bar hay phòng hội nghị rộng tới 900m2.

Không bỏ lỡ một không gian trải nghiệm nào, khu vực khối đế của Aspira Tower được thiết kế độc đáo với các lối đi bộ dẫn trực tiếp tới bãi biển cùng những tiện ích xa hoa như trung tâm vui chơi có thưởng, không gian sảnh tòa tháp với độ cao chưa từng có tới 15 mét, nhà hàng ngoài trời với tầm nhìn hướng biển đắt giá, hồ bơi vô cực, bể Jacuzzi hay khu bể bơi nhỏ được bố trí riêng biệt. Aspira Tower không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi để tận hưởng, để cảm nhận từng nhịp sống của đảo Ngọc trong sự kết nối hoàn hảo giữa thiên nhiên và tiện nghi đỉnh cao. Đây chính là tuyên ngôn thượng lưu mới của Phú Quốc, mang lại những trải nghiệm mà không nơi nào khác có thể đem đến.

Aspira Tower được kỳ vọng thu hút lượng khách lớn tới Phú Quốc khi hoàn thiện

Aspira Tower với kết cấu cánh buồm bằng kính đặc biệt, có độ phức tạp cao và một tổ hợp tiện ích trải dài từ khối đế đến đỉnh tháp được chủ đầu tư Sun Group cam kết thực hiện chỉ trong vòng 2 năm. Khi hoàn thành vào năm 2027, Aspira Tower được kỳ vọng sẽ thu hút thêm hàng triệu du khách quốc tế mỗi năm, góp phần không nhỏ vào mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành tâm điểm mới của thế giới, đồng thời giúp nâng tầm vị thế của du lịch Việt Nam.