ASUS hợp tác VNTT trong lĩnh vực công nghiệp thông minh và công nghệ cao

​Ngày 30 tháng 8 năm 2023, ASUS đã có chuyến thăm và làm việc chính thức cùng lãnh đạo của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT) tại Vườn ươm Doanh nghiệp Becamex (BBI), Trung tâm sản xuất tiên tiến (AMC – Advanced Manufacturing Center) và Trung tâm điều hành thông minh Becamex. Sự kiện này đã đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên về lĩnh vực khu công nghiệp thông minh và công nghệ cao.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Tuấn Anh – CEO của VNTT đã chia sẻ về các định hướng phát triển khu công nghiệp thông minh và công nghệ cao.

VNTT tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ để xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. VNTT đã và đang phát triển các khu công nghiệp thông minh và bền vững, đồng thời hướng tới xây dựng các khu công nghiệp gắn liền với khoa học và công nghệ. Trong giai đoạn này, VNTT tập trung vào việc nâng cấp các khu công nghiệp hiện có để trở thành các khu công nghiệp xanh, thông minh, và cung cấp nền tảng công nghệ 4.0 để giúp các nhà đầu tư triển khai mô hình nhà máy thông minh, sản xuất thông minh nhanh chóng và hiệu quả.

Bên cạnh việc cảm ơn lãnh đạo VNTT dành thời gian tiếp đón nồng hậu cũng như chúc mừng các thành tựu to lớn mà VNTT đã đạt được, bà Phạm Diệp Thư, Đại diện của ASUS Việt Nam, đã chia sẻ về các định hướng phát triển và kết quả đã đạt được của ASUS. ASUS tập trung đầu tư và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giao thông và sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, ASUS là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc cung cấp nền tảng và hạ tầng cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Với những thế mạnh về công nghệ cũng như nền tảng sản xuất, ASUS bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng VNTT trong các lĩnh vực khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh và công nghệ cao. Tin tưởng những kết quả hợp tác trong thời gian qua sẽ là cơ sở, nền tảng cho sự thành công trong hợp tác giữa hai bên trong tương lai.

Về ASUS

ASUS là cái tên hàng đầu trong cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu, mang đến những thiết bị, linh kiện và giải pháp sáng tạo và đơn giản hóa cuộc sống của mọi người. Với đội ngũ nghiên cứu và phát triển nội bộ gồm 5,000 chuyên gia, ASUS nổi tiếng toàn cầu với sứ mệnh không ngừng tái tưởng tượng công nghệ hiện đại để chuẩn bị cho ngày mai. Họ đã đoạt hơn 11 giải thưởng hàng ngày về chất lượng, sáng tạo và thiết kế, và được xếp hạng trong danh sách "Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới" của Fortune.

Về VNTT

Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT) là một đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ để xây dựng các khu công nghiệp thông minh và đô thị thông minh. VNTT cam kết xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của cộng đồng.