Westlake Compounds Việt Nam được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024"

Westlake Compounds Việt Nam một lần nữa tỏa sáng khi nhận được giải thưởng danh giá HR Asia cho ‘Nơi làm việc tốt nhất Châu Á, Phiên bản Việt Nam’ trong ba năm liền 2022, 2023 và 2024.

Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Vinh chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng vinh dự khi Westlake Compounds Việt Nam nhận được giải thưởng danh giá này trong 3 năm liên tiếp. Năm 2024 đặc biệt quan trọng vì đánh dấu kỷ niệm 30 năm hoạt động xuất sắc của chúng tôi tại Việt Nam và khai trương nhà máy mới. Giải thưởng này nhấn mạnh cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc tạo ra một môi trường nơi nhân viên có thể phát triển và vượt trội. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ tận tâm của Westlake Compounds Việt Nam vì đã thể hiện những giá trị giúp chúng tôi trở thành người tiên phong không chỉ trong ngành mà còn là nhà tuyển dụng được lựa chọn, giúp Westlake Compounds Việt Nam trở thành nơi làm việc tốt nhất!"

Chiến lược gắn kết nhân viên của chúng tôi bao gồm: Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; đào tạo và phát triển; lương và phúc lợi; đa dạng và hòa nhập; chuyển đổi số.

An toàn của nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi: Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi tuân theo hướng dẫn của Người sáng lập Tập đoàn Westlake, T.T. Chao: ‘Chúng tôi đặt sự an toàn lên hàng đầu và nó sẽ luôn là ưu tiên số một của chúng tôi. Không có công việc nào quan trọng hoặc khẩn cấp đến mức mọi người không thể dành thời gian để làm việc một cách an toàn. Sự sống là quý giá và không thể thay thế được.’

Con người là tài sản quý giá nhất: Chúng tôi tin tưởng rằng con người là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng một văn hóa đội ngũ thân thiện, năng động, đam mê và tận tâm, với nhiều hoạt động ghi nhận và gắn kết nhân viên.

Khen thưởng nhân viên: Bên cạnh cung cấp gói lương bổng cạnh tranh, chúng tôi thể hiện sự đánh giá cao đối với nhân viên thông qua các giải thưởng như Giải thưởng Bữa tối, Giải thưởng Nhân viên của Quý và Giải thưởng Làm việc lâu năm. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tiền thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc. Hàng quý, chúng tôi tổ chức lễ trao giải để cấp quản lý có thể trực tiếp trao giấy chứng nhận và cảm ơn nhân viên vì sự cống hiến và thành tích xuất sắc.

Sức khỏe thể chất của nhân viên: Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc nâng cao sức khỏe thể chất của nhân viên và đã thiết lập nhiều biện pháp chăm sóc sức khỏe với sự hỗ trợ từ các chuyên gia và các hoạt động nội bộ. Chúng tôi cũng mở phòng tập thể dục trong khuôn viên nhà máy, tổ chức các lớp yoga, khiêu vũ, và thuê huấn luyện viên chuyên nghiệp để hướng dẫn nhân viên sau giờ làm việc. Hàng năm, chúng tôi tổ chức các cuộc thi chạy, bơi và thử thách sức khỏe 90 ngày, những hoạt động này không chỉ nâng cao sức khỏe thể chất của nhân viên mà còn tăng cường tình bạn, xây dựng đội nhóm và sự hợp tác.

Sức khỏe tinh thần của nhân viên: Chúng tôi tin rằng tạo ra một môi trường làm việc vui vẻ và thú vị sẽ thúc đẩy sự hợp tác và giao tiếp hiệu quả giữa các nhóm, cũng như nâng cao năng suất làm việc. Chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động gắn kết nhân viên để tạo ra một môi trường làm việc vui vẻ, bao gồm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ngày Trẻ em, Ngày Trung thu, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng & Quốc tế Lao động, Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, Quốc khánh Việt Nam, Thi bóng đá, Thi trang trí và mừng Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tiệc tất niên cuối năm, Lễ tình nhân, Quà tặng Sinh Nhật, Cuộc thi tìm kiếm tài năng, Cuộc thi cắm hoa, Siêu đầu bếp, Cuộc thi trang trí bánh sinh nhật công ty và nhiều hoạt động khác

Tạo một nơi làm việc tốt hơn: Chúng tôi cung cấp một môi trường làm việc minh bạch và linh hoạt tại Westlake Compounds Việt Nam. Chúng tôi duy trì các kênh giao tiếp mở, nơi nhân viên có thể cung cấp phản hồi cho người quản lý, tổng giám đốc, bộ phận nhân sự, để cải thiện môi trường làm việc. Chúng tôi đã xây dựng một nhà máy mới có các tiêu chuẩn tốt nhất, tự động hóa cao và điều kiện làm việc được cải thiện.

Hãy là nhà tuyển dụng được lựa chọn: Chúng tôi không chỉ giúp doanh nghiệp của mình phát triển bền vững mà còn xây dựng một lực lượng lao động gắn bó, tài năng và hạnh phúc, mang lại giá trị cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố hành trình chăm sóc nhân viên và nỗ lực hết sức để trở thành Nhà tuyển dụng được lựa chọn.