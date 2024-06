A&T Group 17 năm hành trình xây dựng căn hộ với tiêu chí chỉ chọn "đất lành"

Lựa chọn phát triển bền vững

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật A&T Việt Nam được thành lập từ năm 2007 với lĩnh vực hoạt động kinh doanh thiết bị cơ khí. Ngay từ những ngày đầu thành lập, với định hướng trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu ở Việt Nam, tạo lập vị trí vững chắc trong khu vực và từng bước vươn lên tầm vóc quốc tế, A&T Group đã liên tục đầu tư và phát triển một cách có chiến lược trên mỗi lĩnh vực.

Năm 2010, A&T Group tham gia đầu tư lĩnh vực bất động sản. Với tinh thần sáng tạo, đổi mới không ngừng và tư duy nhạy bén trong kinh doanh, năm 2011 A&T Group lấn sân vào lĩnh vực kinh doanh thương mại dịch vụ với thương hiệu MEMOS với 27 cửa hàng ăn uống, bán lẻ tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, góp phần đảm bảo tiềm lực tài chính mạnh mẽ cho A&T Group.

Đến nay, A&T Group vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ bằng sự đa dạng và cân bằng trong kinh doanh, tạo nên niềm tin và uy tín trước các đối tác, ngân hàng trong và ngoài nước; khẳng định thương hiệu của mình trên các lĩnh vực kinh doanh đa dạng: Đầu tư Bất động sản; Cung cấp các dịch vụ ăn uống – hàng lưu niệm tại các sân bay của Việt Nam; Kinh doanh thương mại máy móc, thiết bị cơ khí; Đầu tư tài chính; Khách sạn – lưu trú; Nông nghiệp Công nghệ cao…

"Với mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi luôn theo đuổi phương châm và nguyên tắc cốt lõi: Mang đến giá trị thực cho khách hàng. Phương châm này được thể hiện rõ nhất qua các dự án Bất động sản của A&T Group, chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng của mình, liên tục tìm kiếm và lựa chọn những vùng "đất lành", với giá trị đầu tư và xây dựng vượt trội nhất"- Đại diện A&T Group chia sẻ.

"Chúng tôi không vì theo đuổi lợi nhuận kinh doanh lớn hơn mà bỏ quên những giá trị cốt lõi. Theo tôi "gốc rễ có chắc mới có an". Pháp lý và chất lượng xây dựng chính là gốc rễ. Chúng tôi đảm bảo cam kết đúng tiến độ xây dưng và chất lượng công trình; pháp lý chuẩn chỉnh." -, Đại diện A&T Group chia sẻ thêm.

Một số dự án Bất động sản tiêu biểu của A&T Group bao gồm Kim Tân Golden Place (Lào Cai), TTTM - Khách sạn Tủa Chùa Điện Biên (Điện Biên), chung cư Five Star Garden Kim Giang (Hà Nội), khu đô thị 379-K2 (Thái Bình), căn hộ Central Park (Thanh Hóa), khu đô thị mới Đồng Tâm -Tân Thịnh (Yên Bái), khu đô thị sinh thái Thuận Thành Bắc Ninh… Tất cả các dự án của A&T Group đều được có sức hấp thụ cao, đáp ứng được nhu cầu và mang lại giá trị tốt cả về mặt đầu tư và sinh sống của các khách hàng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực.

Và mới đây nhất là A&T Sky Garden - dự án đầu tiên mang thương hiệu A&T Group tại thị trường phía Nam. Bên cạnh đó, được biết A&T Group đang trong quá trình hoàn thiện kế hoạch dự án Saigon Riverside ở Bình Dương trong năm 2024.

Dự án căn hộ đầu tay đầy tâm huyết mang thương hiệu A&T tại phía Nam

A&T Group lần đầu Nam tiến với dự án tâm huyết khu căn hộ khu vườn trên mây A&T Sky Garden cuối năm 2023. Đây được xem là dự án bản lề, mở ra một trang phát triển mới khi tiếp cận thị trường phía Nam. Dự án cao 40 tầng, xây dựng trên diện tích đất 7684 m2, với tổng vốn đầu tư ước tính 2200 tỷ đồng. Vị trí đắc địa và thiết kế độc đáo gồm 2 block căn hộ được nối với nhau bằng 02 cây cầu vọng cảnh tại tầng 21 và tầng thượng. Đặc biệt, dự án có khu vực để xe gồm 2 tầng hầm, 02 tầng nổi (ước tính 10,000m2) tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của cư dân tương lai.

Phối cảnh dự án A&T Sky Garden sở hữu vị thế độc đáo "cạnh sông, bên hồ, trong phố" hiếm có tại cửa ngõ Bắc Sài Gòn.

Chia sẻ với chúng tôi về việc chọn cữa ngõ khu Bắc Sài Gòn là địa điểm cho dự án đầu tiên tại phía Nam, đại diện CĐT cho biết: " Nơi này có tiềm năng phát triển hạ tầng và an sinh xã hội ; nhu cầu an cư vẫn luôn là vấn đề cần nhiều CĐT chung tay giải quyết. Sự có mặt của những dự án của A&T Group không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở mà còn nâng tầm bộ mặt đô thị và cộng đồng dân cư văn minh tại đây".

Bao quanh dự án, hệ thống giao thông, an sinh xã hội hoàn thiện, trong bán kính 5km cư dân chạm đến tất thảy tiện ích đẳng cấp: Trường học các cấp, bệnh viện, chợ, siêu thị, TTTM, cơ quan hành chính, …

Dự án là tâm huyết đồng thời chứa đựng những giá trị cốt lõi được A&T Group gửi gắm trong dựa án "chào sân" thị trường phía Nam, hứa hẹn không chỉ là không gian sống hoàn hảo mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo, góp phần xây dựng những cộng đồng văn minh thay đổi diện mạo của địa phương.

A&T Sky Garden mang lại cơ hội cho cư dân sở hữu căn hộ lối sống Wellness nhưng mức giá chỉ tương đương căn hộ thông thường.

Sự tâm huyết còn thể hiện trong cách A&T Group lựa chọn đơn vị đồng hành. "Mỗi căn hộ có thể là nơi an cư hàng chục thập niên của một gia đình, chúng tôi không cho phép mình dễ dãi trong mỗi quyết định", đại diện A&T Group phát biểu. Các đối tác của dự án đều là những đơn vị có nhiều kinh nghiệm và năng lực, bao gồm: Nhà thầu chính CDC; Đơn vị tư vấn và giám sát xây dựng 45 năm kinh nghiệm CININCO với loạt công trình trọng điểm trụ sở Bộ ngoại giao, hội trường Ba Đình, các sân bay quốc tế (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Long Thành, …), Royal City Đà Nẵng, khu đô thị Tây hồ Tây, Vincom Hà Nội; Đơn vị quản lý chung cư 37 năm kinh nghiệm Anabuki, …

Với việc chọn những đối tác có tâm và có tầm, A&T Group mong muốn xóa bỏ khoảng cách từ mặt công nghệ, kỹ thuật so với các nước tiên tiến trên thế giới, mang về những công trình an cư chất lượng tại Việt Nam.

Thông tin dự án: Chung cư Khu vườn trên mây A&T (A&T Sky Garden)