3 mặt hướng thủy - tầm view triệu đô

Đã thành luật bất thành văn, "tầm view" xưa nay vẫn luôn là chìa khoá quyết định đẳng cấp và sự khác biệt không chỉ của riêng một căn nhà mà còn là cơ sở định vị gout thẩm mỹ, địa vị của người sở hữu. Mỗi một tầm view đều mang đến một phong vị khác nhau, nhưng trong bất động sản, view sông nước hay còn gọi chung là view hướng thủy luôn là tầm view được người người, nhà nhà săn đón.

Nếu như ở thủ đô, rất nhiều người mong muốn sở hữu một BĐS view về hướng Hồ Gươm hoặc hồ Tây, thì tại miền Trung, dọc theo bờ sông Hàn về TP. Đà Nẵng, BĐS ven sông luôn là mục tiêu của những đại gia có gout, muốn thể hiện địa vị và đẳng cấp. Xuôi về phương Nam, BĐS ven sông Sài Gòn cũng cực kỳ đắt giá, góp phần tạo lập các khu đất vàng từ TP. Hồ Chí Minh và các đô thị vệ tinh.

Thế nên, các dự án BĐS có view sông luôn có giá trị thương mại cao hơn hẳn các BĐS các khu vực khác. Thông thường, chỉ cần sở hữu 1 view hướng thủy đã hiếm, nhưng Khu căn hộ cao cấp A&T Sky Garden lại sở hữu đến "3 mặt hướng thủy", trong đó có một mặt nhìn ra Sông Sài Gòn – con sông nổi tiếng nhất miền Nam, và hai mặt còn lại được bao bọc bởi dòng sông Lái Thiêu, cùng với một Hồ Gươm Xanh mát kề bên, tạo lập nên một địa thế "hiếm có - khó tìm", không chỉ đại diện cho chuẩn sống đẳng cấp và giá trị độc đáo giữa lòng thành phố, mà còn là một "biểu tượng thịnh vượng bên sông" không phải dự án nào cũng có được.

A&T Sky Garden – Khu căn hộ cao cấp "3 mặt hướng thủy" sát cạnh Sài Gòn

A&T Sky Garden – Khu căn hộ cao cấp "3 mặt hướng thủy" sát cạnh Sài Gòn

Tọa lạc tại vị trí lõi trung tâm dân cư sát cạnh Sài Gòn, A&T Sky Garden được thiết kế từ cảm hứng của những biểu tượng thịnh vượng của các đô thị bên sông trên khắp thế giới. Chắt lọc tinh hoa, A&T Sky Garden mang theo khát vọng sống bền vững, tối ưu giá trị của địa thế "Cạnh Sông – Bên Hồ - Trong Phố", cùng vị thế độc đáo "3 mặt hướng thủy" với 90% căn hộ view sông.

Sống tại A&T Sky Garden, cư dân sẽ được trải nghiệm tầm view " 3 trong 1" đắt giá "Cạnh Sông - Bên Hồ - Trong Phố", thu trọn vẻ đẹp cả khi bình minh lên lẫn lúc hoàng hôn xuống của sông Sài Gòn, sông Lái Thiêu, và Hồ Gươm Xanh thơ mộng.

Chỉ mất 3 phút để di chuyển đến TP.HCM qua cầu Phú Long, A&T Sky Garden vừa đủ riêng tư và lại vừa sôi động, vừa nhộn nhịp mà lại rất yên bình, tạo nên một vị thế giá trị độc đáo mà hầu như ít có dự án nào có được.

Phối cảnh một góc căn hộ A&T Sky Garden về đêm

Với thiết kế thông minh, phong cách kiến trúc đương đại theo tiêu chuẩn của các công trình xanh, các kiến trúc sư đã tính toán rất tỉ mỉ mọi góc độ, từng tầm view của khu căn hộ nhằm mang đến những trải nghiệm sống tốt nhất đến cho cư dân.

Nhằm giúp cư dân trải nghiệm trọn vẹn tầm view độc đáo "3 mặt hướng thủy", các căn hộ của A&T Sky Garden đều được thiết kế và phát triển theo chiều ngang, tối ưu hóa các phương hướng để tận dụng tối đa hướng gió và ánh sáng tự nhiên đi vào từng phân khu chức năng trong căn hộ, tạo nên không gian sống không chỉ mang đến sự thoải mái trong sử dụng mà còn thân thiện với môi trường.

Thêm vào đó, căn hộ A&T Sky Garden còn sở hữu logia rộng thoáng, mang đến cho gia chủ không gian nghỉ dưỡng đích thực tại nhà, nơi mà gia chủ có thể tĩnh lặng ngắm nhìn sự yên ả nơi dòng sông, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng tươi mới, nhìn phố xá từ từ thắp lên những ngọn đèn sáng lung linh,... Cảm giác như chỉ cần có thế, mọi sự mỏi mệt của một ngày dài sẽ dần tan biến, giúp gia chủ cân bằng "Thân - Tâm - Trí" trong một không gian riêng tư, an ninh tuyệt đối.

Phối cảnh dự kiến một góc "khu vườn trên mây" trên tầng thượng

A&T Sky Garden cũng là khu căn hộ hiếm hoi sở hữu 4 tầng giữ xe và hệ thống shophouse liên tầng có thang máy riêng biệt. Ngoài ra, với hơn 25 tiện ích nội khu như: Khu vườn trên mây, vườn nướng BBQ, hồ bơi vô cực, phòng yoga, phòng tập gym, phòng chơi bóng bàn, bi da, bi lắc, bóng bàn, bóng rổ, khu vực đồi leo và vui chơi trẻ em, thư viện đọc sách, phòng golf 3D, khu tập thể thao ngoài trời, nhà trẻ quốc tế, công viên, hệ thống an ninh 3 lớp,... đảm bảo cho cư dân sống cuộc sống trọn vẹn, đủ đầy.

Ngoài ra, hệ thống 14 thang máy cho 2 tòa căn hộ cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy được bố trí đảm bảo theo các quy định khắt khe có thể coi là điểm cộng cho nỗ lực giữ vững cam kết trong việc xây dựng một cộng đồng thịnh vượng với tiêu chí 3 An: "An Tâm, An Ninh, An Toàn" của chủ đầu tư A&T Group dành cho cư dân A&T Sky Garden.

Ảnh phối cảnh hồ bơi chân mây tại tầng 4

Với vật liệu bàn giao cao cấp đến từ các thương hiệu lớn như: Kohler, Yale, Toto, Panasonic, Mishubishi, Fujitec, ... nhưng lại có mức giá chào sân cực tốt, chỉ từ 29.9 triệu đồng/m2, A&T Sky Garden hứa hẹn sẽ trở thành một biểu tượng thịnh vượng mới bên sông ở ngay sát cạnh Sài Gòn, mang đến một trải nghiệm sống xanh, sống khỏe, trở thành nơi khởi nguồn hạnh phúc và thịnh vượng của cộng đồng cư dân tại nơi đây.

Thông tin dự án: Chung cư Khu vườn trên mây A&T (A&T Sky Garden)