Đất nền ven biển Hải Tiến: sức hút đầu tư đến từ đâu?

Đất nền vẫn sẽ là "kênh đầu tư vua"

Tâm lý "mảnh đất cắm dùi" đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt từ bao đời nay. So với các loại hình bất động sản liền thổ khác như nhà phố, biệt thự, đất nền mang đến một lợi thế vô cùng hấp dẫn: ngưỡng đầu tư thấp hơn. Việc không kèm theo công trình xây dựng giúp giảm thiểu đáng kể chi phí ban đầu, tùy nghi sử dụng, thiết kế bởi nhiều nhà đầu tư chỉ có nhu cầu mua đất để tích lũy tài sản chứ không phải để xây.

Không những thế, nhà phố, villa, biệt thự có thể hợp với người này mà không hợp với người khác vì thiết kế, kết cấu, kiến trúc. Với các loại hình mới như: Officetel, hometel, condotel... mặc dù có những ưu điểm riêng nhưng tính thanh khoản và khả năng tăng giá vẫn chưa bằng đất nền.

Làn sóng đón đầu thay đổi của 3 bộ Luật mới sẽ có hiệu lực từ năm 2025 của Chính phủ đã tác động tích cực đến tâm lý thị trường bất động sản.

"Quy định siết chặt về phân lô đất nền đang là điểm nóng, dự báo nguồn cung đất nền phân lô sẽ giảm mạnh sau 2025, nhưng nhu cầu về đất nền thì khó đi xuống trong dài hạn, vì tâm lý người Việt vẫn rất chuộng loại hình này. Khi cung ít cầu nhiều, giá đất nền sẽ đi lên. Nhiều nhà đầu tư muốn nắm bắt xu hướng này và bắt đầu tìm kiếm đất nền trước khi luật mới áp dụng" - ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn chia sẻ.

Nguồn cung đất nền mới ngày càng khan hiếm nhưng nhu cầu thì khó mà đi xuống bởi tâm lý người tiêu dùng Việt luôn chọn đất nền là kênh đầu tư dài hạn trong tương lai. Bên cạnh đó, diện tích đất đai là hữu hạn, trong khi dân số và nhu cầu về đất lại không ngừng tăng. Mỗi mảnh đất là duy nhất, không thể nhân bản. Điều này tạo ra tính độc quyền và tăng giá trị của đất nền. Khi cung ít, cầu tăng thì giá đất nền sẽ ngày càng leo thang và tạo ra tiềm năng sinh lời cho những ai sở hữu nó.

Đất nền đã cho thấy sức hấp dẫn của "kênh đầu tư vua" quay trở lại, và phân khúc đất nền dưới 2 tỷ đồng đang được quan tâm nhiều nhất. Từ cuối năm 2023 cho đến đầu năm nay, thị trường xuất hiện ngày càng nhiều nhóm đầu tư "cá mập" đi săn đất nền số lượng lớn. Khi nhu cầu tăng rõ ràng hơn thì giá sẽ tăng.

Các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, giá đất cao ngất ngưởng, cầm 2 tỷ không mua nổi một căn chung cư chứ chưa nói đến việc sở hữu đất. Theo tâm lý chung, các nhà đầu tư thường sẽ đi "săn" đất ở những tỉnh, thành phố đang trên đà phát triển, mức giá vừa tầm nhưng tiềm năng sinh lời cực kì cao.

Đầu tư đất nền khu vực Thanh Hóa thì nên đầu tư ở đâu?

Thời gian gần đây, các nhà đầu tư đang rục rịch chờ đón một sản phẩm đất nền ven biển Hải Tiến, vùng đất tiềm năng và mang lại nhiều cơ hội sinh lời, đó là phân khu Hải Tiến Center nằm ngay trên trục đường xuống khu du lịch biển Hải Tiến.

Một số nhà đầu tư lĩnh vực BĐS cho rằng một quy luật tất yếu xảy ra tại các thị trường đã bão hòa là phải chứng kiến dòng tiền đầu tư "chảy" sang các thị trường khác tiềm năng hơn, Hải Tiến đang là điểm hút dòng tiền từ các nhà đầu tư bởi tiềm năng vô cùng lớn. 3 động lực lớn khiến cho giá đất nền ven biển Hải Tiến không ngừng tăng, đó là:

Thứ nhất, theo Quyết định số 485/QĐ-TTg định hướng đến năm 2030, xây dựng và phát triển Hoằng Hóa trở thành thị xã, đô thị loại 4; thứ hai, Hải Tiến Center nằm ngay tại vị trí giao thoa với tuyến đường ven biển Việt Nam dài 3.041km nối dài các điểm du lịch ven biển từ Bắc vào Nam; thứ ba, Hải Tiến đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Nhờ vào tiềm năng du lịch, các nhà đầu tư đã chú ý đến việc phát triển cơ sở hạ tầng, kéo theo nhu cầu đất nền ven biển tăng mạnh để phục vụ cho các dự án nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn…

Sở hữu vị trí đắt giá giao ba tuyến đường huyết mạch của Hải Tiến: đường ven biển Việt Nam, đường xuống khu du lịch biển Hải Tiến (đường 33) và đường 13B, Hải Tiến Center hiện lên như như một viên kim cương đắt giá giữa vùng biển đẹp bậc nhất xứ Thanh.

Nằm trong khu đô thị quy mô 9,8 ha, phân khu Hải Tiến Center như "trái tim" của khu đô thị với các sản phẩm đất nền thu hút các nhà đầu tư tinh anh bởi vị trí đắc địa, hệ tiện ích all in one, pháp lý sẵn sàng và tiềm năng sinh lời lớn.

Không chỉ sở hữu đất nền đắt giá, tại Hải Tiến Center nhà đầu tư có thể sở hữu những giá trị độc bản "có 1 - 0 - 2" cùng tiềm năng sinh lời kép khi chợ truyền thống kết nối 8 xã giàu có bậc nhất miền biển Hoằng Hóa quy tụ lại trong phân khu của dự án. Chợ Vực kết hợp TTTM với quy mô gần 10.000m2, chợ Vực được nhận định sẽ là tâm điểm giao thương của cả vùng, chắc chắn đất khu vực này sẽ càng tăng cao. Bên cạnh đó, Hải Tiến Center còn có trường mầm non chuẩn quốc tế ngay trong nội khu giúp cư dân an tâm trong việc giáo dục cho con.

Toàn cảnh Hải Tiến Center từ trên cao

Với mật độ xây dựng chỉ 36%, chủ đầu tư ưu tiên xây dựng không gian sống xanh, trong lành với công viên nội khu lên tới 7.000m2, lòng đường nội khu và vỉa hè rộng 14 -17m thoải mái đỗ xe và đi lại. Ngoài ra, Hải Tiến Center cũng hết sức chiều lòng cư dân khi xuất hiện trung tâm thể dục thể thao với sân chơi pickleball và các loại hình thể thao khác cho cư dân thoải mái tập luyện.

Nơi cư dân được sống một cuộc sống đẳng cấp, thời thượng, hiện đại bậc nhất

Tất cả tạo nên một khu đô thị đáng sống bậc nhất khu vực Thanh Hóa, giúp cư dân tương lai không chỉ an cư mà còn có cơ hội kinh doanh, đầu tư sinh lời khi dư địa phát triển của khu vực Hải Tiến còn rất nhiều.

Khi cơn sốt đất nền ven biển ngày càng tăng cao cùng sự phát triển như vũ bão của Hải Tiến, lựa chọn Hải Tiến Center để đầu tư vào giai đoạn này là bước đi khôn ngoan cho những nhà đầu tư tinh anh. Hải Tiến Center không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn, hứa hẹn mang lại lợi nhuận bền vững trong tương lai.

