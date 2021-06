Avas Group làm xiêu lòng phái nữ Việt bằng sản phẩm hỗ trợ giảm cân Slim Adela

Slim Adela - sản phẩm hỗ trợ giảm cân từ thiên nhiên

Những năm gần đây, khi xã hội ngày càng phát triển thì con người lại càng quan tâm hơn đến những giá trị ẩn chứa từ thiên nhiên muôn màu. Nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các thực vật trong tự nhiên được khám phá ra những tác dụng hữu hiệu đối với sức khỏe con người.

Đầu năm 2021, Công ty TNHH Avas Group Việt Nam đã ứng dụng thành công Công nghệ giảm béo sinh học thuần thực vật France Tech Lipo từ các nguyên liệu thiên nhiên kết hợp nhập khẩu từ Pháp vào trong TP BVSK Slim Adela. Sản phẩm này giúp hỗ trợ chuyển hóa chất béo, giúp giảm cân an toàn và lành mạnh. Đây là một bước tiến để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước hướng tới một thị trường nơi sức khỏe con người được đặt lên hàng đầu.

Slim Adela đồng hành cùng phái nữ Việt

Slim Adela đã tạo nên một cơn sốt trong giới yêu làm đẹp khắp cả nước, nhất là những chị em đang vật lộn với công cuộc giữ gìn vóc dáng chuẩn chỉnh đầy cam go và thử thách. Điều nhiều người thắc mắc là tại sao những viên kẹo nhỏ xinh và ngon miệng như Slim Adela lại có thể có tác dụng trong việc giảm béo, và sự thực có đúng như lời đồn? Chúng ta hãy cùng tham khảo ý kiến của những khách hàng đã và đang trực tiếp sử dụng sản phẩm để trả lời câu hỏi này.

Slim Adela có gì đặc biệt?

Chị Vân Anh (38 tuổi), trưởng phòng sale của một công ty BĐS tại Hà Nội đến với Slim Adela như một sự cứu cánh sau khi sinh. Trong quá trình mang thai, chị từ 55kg đã tăng đến 80kg, từng thử các biện pháp phản khoa học như nhịn ăn nhưng cơ thể không chịu đựng được và phải dừng lại.

Slim Adela chinh phục được người tiêu dùng khó tính

"Ban đầu mẹ chồng mình có giới thiệu cho mình sản phẩm Slim Adela nhưng mình vẫn chưa tin vì chưa biết sản phẩm này. Sau đó mình bắt đầu tìm hiểu thấy rất nhiều diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng sử dụng và đã giảm cân thành công. Mình cũng nghĩ hết cách rồi, cứ thử xem sao ai ngờ lại có hiệu quả. Từ khi biết đến và sử dụng kẹo viên hỗ trợ giảm cân Slim Adela, mình cảm thấy cuộc sống trở nên khỏe mạnh và vui tươi hơn rất nhiều."

Còn chị Pauline (35 tuổi) người Pháp là trưởng phòng nhân sự của một tập đoàn đa quốc gia thì lại chia sẻ bản thân béo lên vì quá hợp các món ăn Việt Nam. Chị đã thử các loại sản phẩm hỗ trợ giảm cân khác nhưng phải bỏ cuộc vì mùi vị khó chịu và cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi thiếu sức sống. May mắn chị được đồng nghiệp tặng 1 hộp Slim Adela và tìm được "chân ái" của mình.

Khách hàng hài lòng khi dùng Slim Adela

"Thật bất ngờ là sản phẩm Slim Adela này rất dễ dùng, như một viên kẹo socola bình thường, không gây tác dụng phụ, không mệt mỏi, tinh thần rất tỉnh táo. Tự tìm hiểu thì được biết Slim Adela được sản xuất tại hệ thống nhà máy đạt tiêu chuẩn chất lượng GMP – WHO, và nguyên liệu tinh chất hạt nho xanh được nhập khẩu từ nước Pháp thân yêu của mình, kết hợp một số nguyên liệu thiên nhiên như rong nho, cần tây, quả bứa của Việt Nam. Tháng đầu tiên mình nhận thấy được những thay đổi đáng kể từ cánh tay, bụng, eo đều thon gọn hơn, cơ thể trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Mình quyết định sẽ kiên trì dùng tiếp Slim Adela mỗi ngày để lấy lại vóc dáng xinh đẹp và có thể thưởng thức các món ăn ngon của Việt Nam."

CEO Kim Cúc Adela là người đứng sau thành công của sản phẩm

Chị Thuỳ Liên - NV Ngân Hàng ACB Đồng Nai lại chia sẻ: "Sau khi sinh bé thứ 2 do áp lực công việc mình không có thời gian chăm sóc bản thân nhiều nên cơ thể sồ sề khiến mình rất tự ti. May mắn thời gian đó trong một lần gặp gỡ đối tác mình có gặp chị Kim Cúc Adela là giám đốc thương hiệu Slim Adela. Mình được chị chia sẻ câu chuyện của bản thân và tư vấn phương pháp giảm cân sao cho an toàn. Mình dùng liệu trình 5 hộp, 3 hộp là đã có kết quả rõ ràng, dùng thêm 2 hộp để giữ cân nặng ổn định. Điều mình thích ở Slim Adela là sự tiện lợi, không cần pha chế như các sản phẩm khác. Giờ mình đã lấy lại vóc dáng thon gọn, rất cảm ơn Slim Adela và chị Kim Cúc vì điều tuyệt vời này."

Qua những chia sẻ thực tế trên, không khó hiểu khi Slim Adela chiếm trọn được trái tim của người tiêu dùng Việt.

Khuyến cáo: Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tác dụng của sản phẩm phụ thuộc cơ địa từng người.