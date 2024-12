Bà chủ chuỗi spa giảm tới 6kg chỉ sau 2 tuần để kịp tham gia dạ tiệc hàng chục tỷ, mời toàn khách VIP ở Hà Nội

Tiếp nối chuỗi Đại tiệc mừng sinh nhật 18 năm Lavender By Chang, ngày 22/12 Vip Party Glamour được tổ chức tại Melia Hà Nội với 140 khách mời. Đây là dạ tiệc thường niên của CEO Lý Thùy Chang để tri ân hơn 100 khách hàng thân thiết là thành viên VIP của Chang Club - câu lạc bộ quy tụ các doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng.

Lý Thùy Chang sinh năm 1989 tại Hà Nội. Gia đình cô có truyền thống làm kinh doanh, chính vì vậy mà Lý Thùy Chang cũng sớm tham gia vào lĩnh vực này và thành công ở mảng làm đẹp. Năm 2021, Lý Thùy Chang kết hôn với nam diễn viên Chi Bảo. Cặp đôi sống trong biệt thự rộng lớn tại TP.HCM. Gắn bó với nhau nhiều năm nhưng cặp đôi vẫn luôn quấn quýt không rời.

CEO Lý Thuỳ Chang vẫn sở hữu sắc vóc tươi tắn, trẻ trung và xinh đẹp như thuở đôi mươi. Cô gây bất ngờ khi giảm cấp tốc 6kg chỉ sau 2 tuần để kịp dự Đại tiệc.

Được đầu tư lên tới chục tỉ đồng, Đại tiệc Glamour mang tới sân khấu 6D hoành tráng cùng các màn trình diễn âm nhạc được dàn dựng công phu, với sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay: Bằng Kiều, Lệ Quyên, Thu Minh, Quốc Thiên, Hồ Lệ Thu, Trung Quân, Bảo Thy…

CEO Lý Thuỳ Chang gây bất ngờ khi giảm cấp tốc 6kg chỉ sau 2 tuần để kịp dự Đại tiệc. Cô cho biết mình tăng đến 25kg sau sinh nhưng không hề lo lắng vì sở hữu dàn công nghệ giảm cân hiện đại, giảm cân nhanh mà vẫn đảm bảo an toàn.

Chồng của cô là cựu diễn viên Chi Bảo cũng duy trì được phong độ dù đã tới tuổi ngũ tuần.

Lý Thùy Chang cho biết vô cùng tự hào vì Đại tiệc mừng sinh nhật cứ mỗi năm lại được đón tiếp nhiều khách mời hơn.

Trong đó, “anh tài” Bằng Kiều hội ngộ “anh tài” Quốc Thiên tại dạ tiệc. Nam ca sĩ “Cơn mưa băng giá” ngẫu hứng mời đàn em Quốc Thiên hoà giọng, làm nên màn song ca đã tai khiến các khách mời vỗ tay không ngớt.

Nam ca sĩ Quốc Thiên đốn tim các khách mời với giọng hát nội lực, sang trọng qua các ca khúc hit: Những kẻ mộng mơ, mashup Khi giấc mơ mong manh tình về…Đặc biệt khiến các khách mời phấn khích với màn cướp hit “Đừng làm trái tim anh đau” của Sơn Tùng MTP.

Các nghệ sĩ hội tụ tại buổi tiệc và có những màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu.

Ca sĩ Lệ Quyên hút mọi ánh nhìn với đầm cắt xẻ táo bạo, khoe vòng eo siêu nhỏ ở độ tuổi U50. Nữ ca sĩ chia sẻ mình bấy lâu nay cũng hơi chủ quan, cho rằng mình cứ vui thì rồi sẽ trẻ mãi.

Nữ ca sĩ Thu Minh khuấy động cả khán phòng với những ca khúc hit sôi động: Bay, 60 năm cuộc đời, Đường cong …Nữ ca sĩ khiến tất cả khách mời trong dạ tiệc phải đứng lên để hòa theo điệu nhạc, thậm chí lên cả sân khấu để nhảy phụ họa cùng bà mẹ 1 con.

Cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển dự tiệc cùng con trai và học trò nhí. Nữ kiện tướng Dance sport chia sẻ chồng chính là động lực để mình làm đẹp. Phan Hiển cũng ngọt ngào thổ lộ với bà xã: “Với anh lúc nào em cũng xinh đẹp”. Con trai của cặp đôi kiện tướng: bé Kubi đã có màn nhảy ngẫu hứng trên sân khấu để phụ hoạ cho ca sĩ Bảo Thy, sau đó tiếp tục trình diễn trong sự cổ vũ nhiệt tình của các khách mời.

Ca sĩ Bảo Thy thay liên tiếp 2 bộ đầm khoe nhan sắc trẻ trung như công chúa ở độ tuổi 36. Cô bất ngờ tái hiện lại loạt hit audition song ca cùng ca sĩ Vương Khang: Please Tell Me Why, Sorry, Công chúa bong bóng…

Nữ ca sĩ hải ngoại Hồ Lệ Thu khoe giọng hát live như “nuốt đĩa” qua các nhạc phẩm mashup Chén đắng - Anh muốn em sống sao, “Feliz Navida”...Cô được khen bởi nhan sắc quyến rũ, phong cách trình diễn bốc lửa.

Ảnh: NVCC