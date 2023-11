Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh đã dùng hơn 1.264 tỷ đồng lừa đảo huy động được để làm gì?

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy ghi nhận trong số hơn 1.264 tỷ đồng huy động được thì tiền đưa vào kinh doanh chỉ khoảng 1%.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ khi Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh thành lập (ngày 14/8/2017) đến tháng 11/2022, Phạm Mỹ Hạnh trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc doanh nghiệp này có dự án đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh trên cả nước, mang lại lợi nhuận cao.

Với "dự án" này, Hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỷ đồng. Để các nhà đầu tư tin tưởng, Hạnh đã sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ, song thực chất, đó chỉ là chiêu trò "mỡ nó rán nó".

Trong số hơn 1.264 tỷ đồng này, Hạnh chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh, còn lại, đối tượng này dùng để trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản đứng tên của chính Phạm Mỹ Hạnh. Đến nay, có những dòng tiền mà Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được với cơ quan điều tra, chưa rõ mục đích sử dụng…

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Mỹ Hạnh.

Ngày 9/11, sau khi tống đạt các quyết định, Công an quận Cầu Giấy đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan hành vi phạm tội.

Bà Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh. Ảnh: VTC News

Thông tin về vụ việc trên báo Thanh niên, Trung tá Nguyễn Phi Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an Quận Cầu Giấy cho biết, Tập đoàn Mỹ Hạnh hoạt động trong lĩnh vực khai thác trồng cây và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Do nhu cầu vốn cao, bà Hạnh và cấp dưới đã tổ chức huy động vốn trong khoảng từ 2020 - 2022.

Dưới sự chỉ đạo của bà Hạnh, Tập đoàn Mỹ Hạnh quảng cáo, "vẽ" ra những ý tưởng dự án để lôi kéo nhà đầu tư với cam kết trả lãi suất hấp dẫn từ 24 - 48%/năm.

Tập đoàn Mỹ Hạnh đã thổi phồng giá trị doanh nghiệp, "vẽ" ra các kịch bản không đúng với thực tế, đưa ra 3 loại hợp đồng đối với nhà đầu tư, gồm hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của bà Hạnh trong công ty.

Bước đầu, Công an Quận Cầu Giấy xác định, có hơn 1.000 nhà đầu tư đã góp vốn vào tập đoàn này.

Báo Công an nhân dân ghi nhận thông tin từ Cơ quan điều tra cho biết, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã "thổi phồng" giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh và "vẽ" ra nhiều dự án, kịch bản nhằm đánh vào kỳ vọng của khách hàng, các nhà đầu tư đối với doanh nghiệp không đúng với thực tế; tự ý thay đổi, nâng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cho đến khi biết công ty này bị điều tra, nhiều người mới tá hỏa biết bị lừa. Đến nay, công ty đã mất khả năng thanh toán với lượng tiền huy động của các nhà đầu tư.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đề nghị các bị hại, nhà đầu tư chủ động hợp tác với cơ quan Công an trong việc tố giác hành vi của Hạnh, để cơ quan điều tra làm rõ phạm vi, quy mô, tính chất phạm tội của bị can, đảm bảo quyền lợi các nạn nhân; đề nghị các tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp tác, dòng tiền ứng, nhận với Phạm Mỹ Hạnh trong các giao dịch dân sự, cần hợp tác với cơ quan điều tra để thu hồi số tiền.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng giúp sức cho Hạnh, xác định triệt để các nguồn tiền Hạnh đã sử dụng để thu hồi, đảm bảo quyền lợi cho bị hại.

Trước đó, báo chí đã đưa tin phản ánh nhiều người dân kéo đến trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi góp vốn đầu tư vào dự án trồng sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam và Kon Tum của Công ty này.

Một số người dân còn viết đơn tố giác gửi Công an quận Cầu Giấy vào cuộc điều tra làm rõ về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua quảng cáo, giới thiệu đang đầu tư dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Quảng Nam và Kon Tum, sau đó huy động người dân góp vốn.

Để phục vụ công tác nắm tình hình, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động của công ty nêu trên, Công an quận Cầu Giấy đã có công văn gửi UBND huyện Kon Plông (Kon Tum) đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến thủ tục pháp lý, hoạt động trồng, sản xuất các sản phẩm sâm Ngọc Linh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, cũng như của Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông do bà Phạm Thị Mỹ Hạnh là người đại diện.

Trong công văn trả lời của UBND huyện Kon Plông khẳng định: Hiện nay, việc trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum chỉ thực hiện tại các xã được cấp chỉ dẫn địa lý thuộc hai huyện là Tu Mơ Rông và Đăk Glei.

Tại huyện Kon Plông chưa triển khai trồng sâm Ngọc Linh và Dự án Nông trại hữu cơ Tuyết Sơn của Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông do bà Phạm Thị Mỹ Hạnh là người đại diện không có nội dung đầu tư trồng sâm Ngọc Linh.