Công an làm việc với cụ bà 80 tuổi: Bất ngờ "chốt lời" toàn bộ vàng, rồi mang 2 tỷ tiền mặt đến BIDV chuyển khoản

04-12-2025 - 11:21 AM | Smart Money

Khi được cán bộ Công an phân tích rõ thủ đoạn của tội phạm, cụ bà mới đồng ý dừng giao dịch chuyển khoản

Dù nhân viên ngân hàng nhiều lần giải thích dấu hiệu lừa đảo, cụ vẫn kiên quyết yêu cầu chuyển khoản bằng mọi cách vì tin rằng con mình đang nguy cấp.

Ngày 03/12/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp ngân hàng BIDV Hà Tĩnh, Công an phường Thành Sen và Công an xã Thạch Xuân đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại với số tiền hơn 2 tỷ đồng, bảo vệ tài sản cho một cụ bà gần 80 tuổi.

Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, cán bộ BIDV Hà Tĩnh phát hiện cụ bà có dấu hiệu bất thường khi liên tục yêu cầu chuyển khoản số tiền rất lớn. Qua trao đổi nhanh, nhân viên ngân hàng nhận thấy cụ có biểu hiện hoảng loạn, cho biết vừa nhận cuộc gọi thông báo con trai bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và cần tiền gấp để “cấp cứu”.

Bị các đối tượng liên tục đe dọa, thao túng tâm lý, cụ đã bán toàn bộ số vàng tích góp cả đời, gom đủ hơn 2 tỷ đồng để chuyển cho nhóm gọi điện. Dù nhân viên ngân hàng nhiều lần giải thích dấu hiệu lừa đảo, cụ vẫn kiên quyết yêu cầu giao dịch bằng mọi cách vì tin rằng con mình đang nguy cấp.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự lập tức cử cán bộ đến phối hợp BIDV Hà Tĩnh và Công an phường Thành Sen để xác minh, đồng thời trấn an, tác động tâm lý. Khi được cán bộ công an phân tích rõ thủ đoạn của tội phạm và xác minh tình trạng của con trai, cụ mới bình tĩnh trở lại và đồng ý dừng giao dịch.

Lực lượng chức năng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đối tượng giả danh người thân gặp nạn để tạo áp lực tâm lý, buộc nạn nhân chuyển tiền ngay lập tức. Công an đã hướng dẫn cụ bà và gia đình các biện pháp nhận diện tội phạm công nghệ cao, khuyến nghị người dân tuyệt đối cảnh giác trước các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền, đặc biệt trong các tình huống “khẩn cấp”, “đột xuất”.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh

Linh San

An ninh tiền tệ

