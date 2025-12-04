Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo đến người dân hay quét mã QR chuyển tiền

04-12-2025 - 07:18 AM | Smart Money

Thông tin đăng nhập, mã xác thực (OTP) hoặc thông tin thẻ ngân hàng có thể bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt khi người dân quét mã QR chuyển tiền.

Tại hội thảo “Cập nhật các loại hình gian lận, lừa đảo mới trong hoạt động thanh toán thẻ và các biện pháp phòng tránh rủi ro trong những tháng cuối năm 2025” vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Luật, chuyên gia an ninh mạng, CEO Cyberjutsu, thành viên Chongluadao, đã đưa ra nhiều cảnh báo về các hình thức lừa đảo công nghệ cao đang ngày càng tinh vi, đặc biệt nhắm vào hoạt động thanh toán không tiền mặt.

Theo ông Nguyễn Mạnh Luật, một trong những phương thức phổ biến nhất hiện nay là việc sử dụng các công cụ kỹ thuật tưởng chừng vô hại để che giấu mã độc, từ đó thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản của người dùng. Các đối tượng lừa đảo không còn dùng các hình thức thô sơ mà chuyển sang tận dụng công nghệ cao để qua mặt người sử dụng.

Trong đó, hình thức lừa đảo qua mã QR đang gia tăng mạnh. Kẻ gian tạo ra các mã QR giả mạo của những tổ chức, thương hiệu hoặc dịch vụ chính thống, sau đó dán đè lên các vị trí công cộng như quán ăn, siêu thị, bãi gửi xe, trạm thanh toán… Khi người dùng quét mã, họ sẽ bị chuyển hướng tới website giả mạo có giao diện giống trang chính thức nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập, mã xác thực (OTP) hoặc thông tin thẻ ngân hàng.

Bên cạnh đó, giả mạo bằng công nghệ Deepfake cũng được các đối tượng triệt để khai thác. Tội phạm sử dụng hình ảnh và giọng nói giả mạo lãnh đạo, quản lý cấp cao trong doanh nghiệp, tổ chức để yêu cầu chuyển tiền gấp, ký duyệt thanh toán hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm. Theo ông Luật, kỹ thuật giả mạo ngày càng tinh vi, khiến người nhận thông tin rất khó phân biệt thật – giả nếu không cảnh giác.

Một thủ đoạn khác là giả mạo các kênh chính thống uy tín. Kẻ gian mạo danh ngân hàng, công ty tài chính, sàn thương mại điện tử hoặc cơ quan chức năng để gửi thông báo giả, dẫn dụ người dùng truy cập vào các nền tảng lừa đảo.

Sau khi thu thập được thông tin xác thực như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, CVV, các đối tượng có thể ngay lập tức chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Trong một số trường hợp, tội phạm sử dụng phương thức Real-Time Phishing (tấn công trung gian) để mô phỏng toàn bộ quá trình đăng nhập của người dùng, đồng thời tận dụng mã xác thực vừa lấy được để thực hiện giao dịch ngay lập tức.

Ngoài ra, nhiều nhóm lừa đảo còn sử dụng phần mềm điều khiển từ xa để chiếm quyền kiểm soát thiết bị, từ đó trực tiếp thao túng điện thoại, máy tính và thực hiện các giao dịch trái phép mà nạn nhân không hề hay biết.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Luật, các kỹ thuật tấn công hiện nay không chỉ nhắm vào người dùng cá nhân mà còn hướng đến hạ tầng ngân hàng và hệ thống thanh toán không chạm, đòi hỏi các tổ chức tài chính phải liên tục nâng cấp giải pháp an ninh mạng.

“Trong thời gian tới, tội phạm mạng sẽ tiếp tục lợi dụng AI, Deepfake và kỹ thuật clone thẻ tín dụng, sao chép thẻ NFC để thực hiện các giao dịch không cần xác thực người dùng. Song song với đó là việc lạm dụng các phần mềm điều khiển từ xa hợp lệ nhằm qua mặt các lớp phòng thủ truyền thống”, ông Nguyễn Mạnh Luật nhấn mạnh.

Theo chuyên gia an ninh mạng, người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác khi quét mã QR thanh toán, không cung cấp thông tin đăng nhập, mã xác thực qua các đường link lạ, đồng thời thường xuyên cập nhật phần mềm và các khuyến cáo bảo mật từ ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro mất tiền trong tài khoản.

 Từ 5/1/2026, bắt buộc đối chiếu sinh trắc học khi phát hành thẻ ngân hàng 

Đức Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đằng sau bước tiến kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR với Trung Quốc

Đằng sau bước tiến kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR với Trung Quốc Nổi bật

Chuyên gia Thuế: Mua chè, lợn hay đồ cũ của dân phải yêu cầu người bán xuất trình căn cước công dân để lập bảng kê

Chuyên gia Thuế: Mua chè, lợn hay đồ cũ của dân phải yêu cầu người bán xuất trình căn cước công dân để lập bảng kê Nổi bật

Bắc Ninh: Cụ bà đến ngân hàng chuyển 450 triệu đồng sau 2 tuần liên tục bị kẻ lừa đảo gọi điện đe dọa – Nhân viên TPBank thấy bất thường, lập tức báo công an

Bắc Ninh: Cụ bà đến ngân hàng chuyển 450 triệu đồng sau 2 tuần liên tục bị kẻ lừa đảo gọi điện đe dọa – Nhân viên TPBank thấy bất thường, lập tức báo công an

21:38 , 03/12/2025
Sau khi tham gia một nhóm Telegram, thanh niên sinh năm 2007 liền mở tài khoản để gửi tiết kiệm lãi suất cao: Công an mời lên làm việc gấp

Sau khi tham gia một nhóm Telegram, thanh niên sinh năm 2007 liền mở tài khoản để gửi tiết kiệm lãi suất cao: Công an mời lên làm việc gấp

16:51 , 03/12/2025
Người từng chuyển khoản cho Nguyễn Văn Cường sinh năm 1993 khẩn trương trình báo công an

Người từng chuyển khoản cho Nguyễn Văn Cường sinh năm 1993 khẩn trương trình báo công an

16:17 , 03/12/2025
Từ 5/1/2026, bắt buộc đối chiếu sinh trắc học khi phát hành thẻ ngân hàng

Từ 5/1/2026, bắt buộc đối chiếu sinh trắc học khi phát hành thẻ ngân hàng

15:13 , 03/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên