Cảnh báo hình thức lừa đảo qua mã QR

13-12-2025 - 14:36 PM | Smart Money

Các đối tượng xấu đã sử dụng mã QR giả, chứa các liên kết độc hại để đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.

Trong thời đại công nghệ số phát triển như vũ bão, mã QR (mã phản hồi nhanh) đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Từ việc thanh toán hóa đơn, truy cập thông tin sản phẩm, đến việc chia sẻ thông tin liên lạc, mã QR xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng đi kèm với không ít rủi ro, đặc biệt là nguy cơ gặp phải mã QR giả mạo. Các đối tượng xấu đã sử dụng mã QR giả, chứa các liên kết độc hại để đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản. Đây là một trong những “chiêu thức” lừa đảo ngày càng tinh vi của tội phạm mạng.

Các hình thức lừa đảo qua mã QR:

- Mã QR giả mạo: Kẻ gian tìm cách in mã QR của chúng, dán đè lên QR thật tại quán cà phê, quầy thanh toán, trạm xăng, bến xe… Người dùng tưởng đang chuyển tiền cho cửa hàng, nhưng thực chất lại chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

- Chiếm đoạt thông tin: Kẻ gian gửi tin nhắn mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng, ví điện tử… gửi mã QR yêu cầu “xác minh tài khoản”, “cập nhật thông tin”. Khi quét mã giả, người dùng sẽ bị dẫn đến website giả mạo giống hệt giao diện Ngân hàng/Tổ chức uy tín. Tại đây, chúng thu thập thông tin đăng nhập, mã OTP, hoặc thông tin thẻ (CVV).

- Ngoài ra, còn có thủ đoạn khác, là kẻ xấu in mã QR lên các sản phẩm quảng cáo, tặng quà, khảo sát, vé số giả… rồi dụ người dùng quét, từ đó cài phần mềm gián điệp hoặc điều hướng về các trang chứa mã độc.

Để chủ động phòng ngừa trước các thủ đoạn lừa đảo qua mã QR, người dân cần chú ý:

- Nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.

- Tuyệt đối không quét mã QR từ nguồn không rõ ràng, đặc biệt là các mã được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội, email hoặc dán ở nơi công cộng.

- Khi quét mã QR, cần quan sát kỹ đường dẫn hiển thị, xác minh tên đơn vị hoặc cá nhân thụ hưởng trước khi thao tác.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin đăng nhập, mã OTP hay CVV thẻ qua các đường link dẫn đến từ mã QR đáng ngờ; thường xuyên cập nhật phần mềm và tuân thủ các khuyến cáo bảo mật từ Ngân hàng để hạn chế rủi ro bị điều khiển từ xa.

Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra, quản lý mã QR do đơn vị phát hành và thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên kỹ năng nhận biết, xử lý tình huống nghi ngờ, góp phần phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo Ngân Phạm

VTV

