Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang là giám đốc một công ty thì có được mua nhà ở xã hội theo quy định mới nhất không?

13-12-2025 - 10:02 AM | Smart Money

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Để được mua nhà ở xã hội, cộng dân phải thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và đáp ứng đủ điều kiện (về nhà ở và thu nhập).

Mới đây, Cổng TTĐT Chính phủ nhận được câu hỏi từ công dân như sau: Ông Phùng Viết Vĩnh (Hà Nội) hiện là Giám đốc công ty TNHH một thành viên, hằng tháng đóng BHXH đầy đủ theo quy định. Ông Vĩnh hỏi, ông có thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội theo các quy định mới nhất hay không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Để được mua nhà ở xã hội thì phải thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và đáp ứng đủ điều kiện (về nhà ở và thu nhập), không quy định điều kiện về đóng BHXH theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Tại Điều 76 và Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023 có quy định về đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Tại Điều 29, Điều 30 của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ) đã quy định về điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Các Điều 6,7,8,9 của Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025) đã quy định các mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dù biết rõ đã bị lừa và mất sạch 2 tỷ đồng, người phụ nữ Gia Lai tiếp tục chuyển thêm hơn 1 tỷ vào tài khoản Techcombank của kẻ lừa đảo, sau đó báo công an

Dù biết rõ đã bị lừa và mất sạch 2 tỷ đồng, người phụ nữ Gia Lai tiếp tục chuyển thêm hơn 1 tỷ vào tài khoản Techcombank của kẻ lừa đảo, sau đó báo công an Nổi bật

MB, TPBank, Sacombank,.... đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm, nhiều kỳ hạn tiến sát 7%/năm

MB, TPBank, Sacombank,.... đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm, nhiều kỳ hạn tiến sát 7%/năm Nổi bật

Xếp hạng khả năng “kiếm tiền” của nhân viên ngân hàng: VietinBank, BIDV không vào top 5 dù lợi nhuận khủng; nhân sự Vietcombank mang về 155 triệu/tháng mới lọt top 3

Xếp hạng khả năng “kiếm tiền” của nhân viên ngân hàng: VietinBank, BIDV không vào top 5 dù lợi nhuận khủng; nhân sự Vietcombank mang về 155 triệu/tháng mới lọt top 3

09:28 , 13/12/2025
Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng tiếp tục trúng ở TPHCM và Tây Ninh

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng tiếp tục trúng ở TPHCM và Tây Ninh

08:46 , 13/12/2025
Cảnh báo rủi ro 'bẫy nợ’ vay thẻ tín dụng

Cảnh báo rủi ro 'bẫy nợ’ vay thẻ tín dụng

22:38 , 12/12/2025
Chuẩn bị chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của chính mình: Người phụ nữ bất ngờ dừng giao dịch và đến công an nhờ hỗ trợ

Chuẩn bị chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của chính mình: Người phụ nữ bất ngờ dừng giao dịch và đến công an nhờ hỗ trợ

17:10 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên