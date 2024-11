Bà cụ đến ngân hàng yêu cầu rút toàn bộ tiền tiết kiệm 160 triệu chuyển vào tài khoản lạ, công an xã nắm được thông tin lập tức đến khuyên ngăn

Bà N.T.S viết thư cảm ơn công an xã Nghĩa Trung.

Theo thông tin từ Công an xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, khoảng 10 giờ ngày 2/11/2024, bà N.T.S, sinh năm 1960, ở xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ "Công an", thông báo bà liên quan đến đường dây buôn ma túy và rửa tiền.

Qua điện thoại, đối tượng tự xưng này yêu cầu bà S cung cấp thông tin số căn cước công dân và kê khai số tiền trong sổ tiết kiệm, nói phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm về, rồi chuyển ngay tiền đó vào một tài khoản do người này cung cấp để "đảm bảo việc điều tra".

Nghe theo đối tượng, ngay sau đó, bà S đã rút toàn bộ 160 triệu đồng trong sổ tiết kiệm tại ngân hàng, và cầm đến trụ sở Phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghĩa Đàn để chuyển số tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Nắm bắt được thông tin đó, Công an xã Nghĩa Trung đã tiến gặp gỡ, giải thích, tuyên truyền để bà S hiểu rõ phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhờ tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm và sự giải thích rõ ràng của Công an xã Nghĩa Trung, bà S đã không mất số tiền lớn, vụ việc được ngăn chặn kịp thời, không xảy ra thiệt hại.