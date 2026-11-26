‏Hạ tầng, du lịch và kinh tế tạo lực đẩy tăng trưởng‏

‏Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những định hướng quy hoạch dài hạn, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và các động lực kinh tế tiếp tục tăng trưởng.‏

‏Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn 2075 đặt ra định hướng phát triển giao thông đa phương thức. Trong đó, cao tốc Bắc – Nam phía Đông tiếp tục giữ vai trò kết nối liên vùng; đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, hệ thống cảng biển, sân bay được định hướng phát triển nhằm nâng cao vị thế giao thương của thành phố. Đáng chú ý, mạng lưới đường sắt đô thị với các tuyến MRT mở ra triển vọng tăng cường khả năng tiếp cận các khu vực kinh tế, du lịch trọng điểm.

Những chuyển động tích cực của Đà Nẵng đang tạo động lực phát triển đô thị, đặc biệt là khu vực Ngũ Hành Sơn.

‏‏Cùng với hạ tầng, du lịch tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng. Trong 10 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ hơn 17 triệu lượt khách lưu trú, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Điều này cũng mở ra triển vọng phát triển cho khu vực tiềm năng như Ngũ Hành Sơn với lợi thế về cảnh quan và du lịch.‏

‏Ở góc độ kinh tế, GRDP thành phố 9 tháng đầu năm tăng 10,31%; tạo động lực thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao, kéo theo nhu cầu về nhà ở chất lượng, tiện nghi và kết nối thuận lợi. Từ một điểm đến hấp dẫn về nghỉ dưỡng, Ngũ Hành Sơn có thêm điều kiện phát triển không gian đô thị đa chức năng, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, làm việc, lưu trú và trải nghiệm.‏

‏Tọa lạc trên trục Trường Sa kết nối Đà Nẵng – Hội An, Newtown Đà Nẵng sở hữu vị trí chiến lược tại Ngũ Hành Sơn, với lợi thế tiếp cận các đầu mối giao thông, hệ sinh thái du lịch và là tâm điểm giữa không gian kinh tế năng động của thành phố.‏

‏Newtown Đà Nẵng "kích hoạt sức hút" với quỹ căn đặc biệt‏

‏Ngày 22/11, sự kiện giới thiệu quỹ căn đặc biệt của hai dòng sản phẩm ‏‏Newtown Diamond‏‏ và Newtown Legend được tổ chức. Với chủ đề "Dòng chảy kỷ nguyên", sự kiện đã khắc họa sự chuyển mình của Đà Nẵng trước những động lực phát triển mới từ hạ tầng, du lịch và kinh tế.‏

‏Đông đảo khách hàng tham dự sự kiện ra mắt quỹ căn đặc biệt Newtown Diamond và Newtown Legend‏

‏Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư cho biết:‏‏"Chúng tôi tin rằng sự cộng hưởng giữa hạ tầng giao thông hiện hữu, quy hoạch đô thị dài hạn và hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng sẽ tạo nền tảng cho sức hấp dẫn cũng như giá trị khai thác của các sản phẩm căn hộ, shophouse và biệt thự tại Newtown Đà Nẵng",‏‏ đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.‏

‏Newtown Diamond kiến tạo tổ hợp căn hộ cao cấp trên trục ven biển Trường Sa.‏

‏Tâm điểm của sự kiện là ‏‏Newtown Diamond‏‏ – tổ hợp căn hộ cao cấp với ba tòa tháp The Ruby, The Sapphire và The Diamond. Với đa dạng lựa chọn diện tích từ 1 đến 3 phòng ngủ, các căn hộ đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, từ an cư, nghỉ dưỡng đến lưu trú dài ngày. Hệ thống tiện ích nội khu được quy hoạch đồng bộ như: Sky Bar & Café, vườn BBQ, bể bơi, sân yoga, vườn thiền, khu gym ngoài trời, sân thể thao đa năng…, mang đến không gian thư giãn, rèn luyện sức khỏe và trải nghiệm sống tiện nghi cho cư dân. ‏

‏Bên cạnh đó, vị trí trên đường Trường Sa cho phép cư dân duy trì kết nối với trung tâm Đà Nẵng và tiếp cận các điểm đến nghỉ dưỡng tại Ngũ Hành Sơn. Tại sự kiện, khách hàng được giới thiệu quỹ căn chọn lọc cùng chính sách bán hàng áp dụng cho các sản phẩm tại giai đoạn này.‏

‏Với Newtown Legend, hai dòng sản phẩm shophouse và biệt thự sân gôn đáp ứng những nhu cầu khác nhau; hướng đến hoạt động thương mại dịch vụ và không gian nghỉ dưỡng riêng tư.‏

‏Newtown Legend phát triển dòng sản phẩm shophouse và biệt thự sân gôn, hoàn thiện hệ sinh thái thương mại, nghỉ dưỡng.‏

‏Hai dự án cùng thừa hưởng lợi thế từ hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và thể thao hiện hữu trong khu vực, với sân gôn Legend Danang Golf Resort và khách sạn Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa; góp phần nâng tầm trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng cho cộng đồng cư dân và du khách. Đây cũng là nền tảng để khách hàng lựa chọn mô hình phù hợp với khả năng sử dụng và khai thác từng loại hình bất động sản, từ căn hộ phục vụ nhu cầu ở dài ngày đến shophouse phục vụ khách lưu trú và biệt thự dành cho kỳ nghỉ của gia đình.‏

‏Từ một địa chỉ an cư và nghỉ dưỡng trên đường Trường Sa, Newtown Đà Nẵng có thêm triển vọng tiếp cận các nhóm cư dân và du khách khi mạng lưới hạ tầng từng bước hình thành; phát huy tiềm năng khai thác lưu trú, nghỉ dưỡng đến thương mại và dịch vụ trên trục phát triển giàu tiềm năng này.‏

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