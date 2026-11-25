Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu THACO đẩy nhanh tiến độ tổ hợp đường sắt 320ha

Ngày 24/11, đoàn công tác của Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) do ông Phan Công Bằng, Trưởng ban, dẫn đầu đã đến khảo sát thực tế Khu công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng do Tập đoàn Trường Hải (THACO) đầu tư tại phường Bình Cơ, TP.HCM.

Tại buổi làm việc, ông Phan Công Bằng đánh giá cao quy mô và định hướng phát triển của dự án, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc nội địa hóa trong chiến lược phát triển mạng lưới đường sắt đô thị. Lãnh đạo MAUR đề nghị THACO tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm đưa các nhà máy vào vận hành.

Khu công nghiệp sẽ hình thành tổ hợp nhà máy sản xuất đầu máy, toa xe, máy khoan hầm (TBM), thiết bị lao dầm, cấu kiện vỏ hầm, tà vẹt và các thiết bị chuyên dụng khác. (Ảnh: MAUR)

Dự án có quy mô khoảng 320ha, thuộc Khu công nghiệp chuyên ngành Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ rộng hơn 700ha với tổng vốn đầu tư khoảng 75.000 tỷ đồng của THACO. Đây được định hướng trở thành tổ hợp công nghiệp đường sắt hiện đại đầu tiên tại Việt Nam, phục vụ nhu cầu phát triển hệ thống đường sắt đô thị và các tuyến đường sắt trong thời gian tới.

Theo kế hoạch được doanh nghiệp công bố, từ tháng 4/2027, những toa tàu metro đầu tiên dự kiến được sản xuất tại tổ hợp Bình Cơ. Sản phẩm hướng đến phục vụ các tuyến đường sắt đô thị tại TP.HCM và tuyến đường sắt kết nối sân bay Long Thành.

Việc đầu tư tổ hợp này nằm trong chiến lược tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp đường sắt của THACO, thay vì chỉ nhập khẩu phương tiện và thiết bị từ nước ngoài.

Bên trong tổ hợp có dây chuyền đùn ép nhôm 10.000 tấn, gia công cấu kiện dài 25m

Theo định hướng quy hoạch, tổ hợp công nghiệp đường sắt tại Bình Cơ được xây dựng theo mô hình sản xuất tích hợp, ứng dụng công nghệ hiện đại và mức độ tự động hóa cao.

Các hạng mục đáng chú ý gồm trung tâm sản xuất thân vỏ hợp kim nhôm với dây chuyền đùn ép áp lực lên đến 10.000 tấn; trung tâm gia công cơ khí chính xác có khả năng xử lý sản phẩm dài tới 25m; hệ thống hàn tự động bằng robot, dây chuyền xử lý bề mặt, sơn tĩnh điện và khu vực lắp ráp đầu máy, toa xe.

Dự án còn có trung tâm thử nghiệm và hệ thống đường thử phương tiện, cùng trung tâm sửa chữa, bảo trì phục vụ hoạt động sản xuất đầu máy, toa xe theo tiêu chuẩn quốc tế.

Không chỉ sản xuất phương tiện đường sắt, THACO còn định hướng chế tạo nhiều thiết bị phục vụ thi công hạ tầng như máy khoan hầm TBM, thiết bị lao dầm, cấu kiện vỏ hầm, tà vẹt và các linh kiện cơ điện chuyên dụng.

Để tiếp cận công nghệ sản xuất đầu máy, toa xe, THACO đã hợp tác với Tập đoàn Hyundai Rotem của Hàn Quốc. Ngày 11/6/2026, hai bên ký hợp đồng chi tiết về chuyển giao công nghệ và nội địa hóa đầu máy, toa xe cho hệ thống đường sắt đô thị tại Việt Nam.

Phối cảnh mô hình toa tàu đô thị

Theo thỏa thuận, Hyundai Rotem sẽ cung cấp tài liệu thiết kế sản phẩm, tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng. Đối tác Hàn Quốc cũng tổ chức đào tạo kỹ sư, cán bộ quản lý của THACO tại Hàn Quốc, đồng thời cử chuyên gia hỗ trợ trực tiếp quá trình sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm và kiểm soát chất lượng tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/4/2026, THACO và Hyundai Rotem đã ký hợp đồng cung cấp 162 đầu máy, toa xe phục vụ các dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM. Trong đó, Hyundai Rotem cung cấp 6 toa tàu hoàn thiện sản xuất tại Hàn Quốc và 156 bộ linh kiện CKD để THACO sản xuất linh kiện trong nước, lắp ráp đoàn tàu hoàn thiện tại Việt Nam.

Thông qua hợp tác này, THACO đặt mục tiêu từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa, tiếp nhận công nghệ sản xuất và hình thành năng lực chế tạo phương tiện đường sắt trong nước.