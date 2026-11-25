Nhiều dự án bắt đầu nhận hồ sơ mua nhà

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, trong tháng 11 và 12/2026, Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội (NƠXH) tại các lô đất NXH1, NXH2 và NXH3 thuộc dự án khu nhà ở tại phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh.

Danh mục dự án NƠXH được Sở Xây dựng công bố đầu tháng 11 cho thấy, nhiều dự án khác trên địa bàn Thành phố cũng đang xây dựng. Trong đó có một số dự án tiêu biểu như: Dự án Lê Thành Tân Tạo 2 tại phường Bình Tân (494 căn), khu NƠXH Tiến Phước tại xã Bình Hưng (342 căn), NƠXH Khải Vy tại phường Phú Thuận (324 căn), khu NƠXH Bình Minh tại phường Chánh Phú Hòa (310 căn), khu NƠXH thuộc khu dân cư số 6 tại phường Hiệp Bình (209 căn)…

Theo kế hoạch của Sở Xây dựng, trong năm 2026 sẽ có 17 dự án NƠXH với khoảng 18.000 căn hộ hoàn thành từ phần móng trở lên để được xem xét đủ điều kiện đưa ra thị trường.

Cùng với nguồn cung trong ngắn hạn, quy mô đầu tư phát triển NƠXH trên địa bàn thành phố cũng đang mở rộng. Trong 10 tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đã khởi công 14 dự án với gần 15.000 căn hộ, nâng tổng số dự án NƠXH đang thi công lên 26 dự án, với khoảng 23.500 căn.

Tuần qua, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án khu NƠXH tại xã Bà Điểm với quy mô khoảng 45.000 căn hộ. Thành phố cũng đang xúc tiến lựa chọn chủ đầu tư cho 31 khu đất do Nhà nước quản lý, dự kiến phát triển thêm khoảng 39.000 căn NƠXH.

Cùng với tiến độ triển khai các dự án, hoạt động cho vay NƠXH của các ngân hàng trên địa bàn đang ghi nhận mức tăng trưởng khá cao. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2, tính đến cuối tháng 10/2026, dư nợ cho vay NƠXH đạt 5.873 tỷ đồng, tăng 36% so với cuối năm 2025 và tăng 39% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ cho vay xây dựng, cải tạo NƠXH để bán, cho thuê, cho thuê mua đạt hơn 3.500 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng dư nợ; cho vay mua, thuê, thuê mua NƠXH đạt hơn 2.360 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 2 cho biết, kết quả này gắn liền với việc các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển NƠXH của Chính phủ theo Nghị quyết 33/NQ-CP và các cơ chế, chính sách của NHNN về tín dụng, lãi suất cho vay NƠXH.

Trên phạm vi cả nước, theo thông tin từ Vụ Tín dụng (NHNN), chương trình tín dụng ưu đãi phát triển NƠXH theo Nghị quyết số 33/NQ-CP đã có 11 NHTM tham gia, với tổng quy mô hơn 153.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8/2026, số tiền các ngân hàng cam kết cho vay đạt khoảng 50.300 tỷ đồng, tăng gần ba lần so với cuối năm 2025. Doanh số giải ngân đạt khoảng 17.500 tỷ đồng.

Trong tháng 10, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các dự án NƠXH, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Nhu cầu vốn vay chính sách năm sau vượt 1.340 tỷ đồng

Để đáp ứng nhu cầu vay mua nhà tại các dự án NƠXH đang triển khai trên địa bàn, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chủ động xây dựng phương án bổ sung nguồn vốn cho vay năm 2027.

Theo NHCSXH Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đến cuối tháng 9/2026, dư nợ chương trình cho vay NƠXH tại chi nhánh đạt gần 2.000 tỷ đồng. Riêng trong 9 tháng đầu năm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ người có thu nhập thấp mua hơn 1.000 căn NƠXH.

Qua rà soát tại các xã, phường, chi nhánh ghi nhận nhu cầu vay vốn NƠXH trong năm 2027 vượt 1.340 tỷ đồng, trong khi nguồn vốn được bố trí theo kế hoạch mới ở mức 372 tỷ đồng. Chi nhánh đã kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu để UBND trình HĐND thành phố điều chỉnh kế hoạch bố trí vốn ngân sách cho chương trình.

Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án, theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, thành phố đang nghiên cứu nâng mức vốn vay tối đa được hỗ trợ lãi suất thông qua Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng/dự án, kéo dài thời gian hỗ trợ từ 7 năm lên 10 năm, đồng thời nghiên cứu cơ chế cho vay hợp vốn giữa HFIC và các tổ chức tín dụng.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) cho rằng, cần có thêm cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp.

Theo ông Châu, việc phân loại rủi ro tín dụng theo từng loại dự án sẽ tạo điều kiện để các ngân hàng hướng vốn vào những phân khúc nhà ở đáp ứng nhu cầu thực. HoREA cũng đề xuất miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án nhà ở cho thuê sử dụng vốn ngoài ngân sách, qua đó góp phần giảm chi phí đầu tư và giá cho thuê.