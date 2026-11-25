UBND TP Bắc Ninh ban hành Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 23/11/2026 phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình; nay là tổ dân phố Đại Bái, phường Gia Bình.

Một góc phường Gia Bình. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh

Tổng diện tích khu đất: 27.934,8 m2 (theo Quyết định số 4336/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của Chủ tịch UBND xã Gia Bình). Trong đó gồm 10.715,2 m2 đất nhà ở liền kề được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; các diện tích còn lại không thu tiền sử dụng đất là 1.791,1 m2 đất cây xanh; 1.695,2 m2 đất thể dục, thể thao; 13.093,6 m2 đất giao thông và bãi đỗ xe; 279,4 m2 đất hạ tầng kỹ thuật; 360,3 m2 đất mương thủy lợi.

Trong đó, diện tích 10.715,2 m2 được đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm là 217,75 tỷ đồng.

Về quy mô đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây thô hoàn thiện mặt ngoài 77 nhà ở liền kề (77 lô) chiều cao nhà 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 6.814,51 m2; 2.555,66 m2 được đầu tư xây thô hoàn thiện mặt ngoài 28 nhà ở liền kề (28 lô) chiều cao nhà 5 tầng; khoảng 499,95 m2 của 5 lô được xây thô hoàn thiện mặt ngoài nhà ở riêng lẻ (nhà vườn, biệt thự)chiều cao nhà 3 tầng.

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư xây dựng phân khu chức năng chính bao gồm: Khu cây xanh, thể dục, thể thao, bãi đỗ xe và khu nhà ở. Các khu chức năng này được kết nối thông qua hệ thống các trục đường giao thông nội bộ trong khu quy hoạch.

Về việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, dự án không thuộc trường hợp nêu trên, không thuộc đối tượng phải bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội hoặc phải đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án (chưa bao gồm chi phí GPMB) là 472,5 tỷ đồng gồm 217,7 tỷ đồng tiền sử dụng đất dự kiến tạm tính theo Bảng giá đất và 254,7 tỷ đồng tổng vốn đầu tư xây dựng dự kiến.

Tổng vốn đầu tư xây dựng nêu trên là sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án. Tổng mức đầu tư cuối cùng của dự án do nhà đầu tư trúng đấu giá xác định từ Báo cáo nghiên cứu khả thi được lập, thẩm định, phê duyệt đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chi tiết 1/500, quy định pháp luật về xây dựng.

Tiến độ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày giao đất cho Nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện dự án. Thời hạn giao đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư là 50 năm tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai.