Nằm bên bờ sông Diêu Giang (Yaojiang), thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Ningbo Olympic Sports Center Stadium đang được xây dựng với quy mô khoảng 81.000 chỗ ngồi, tổng diện tích sàn 200.000 m². Công trình gây chú ý với kiến trúc lấy cảm hứng từ hình dáng vỏ sò, hệ kết cấu giàn dây thép quy mô lớn và mái che bằng vật liệu màng.

Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những sân vận động có sức chứa lớn tại Trung Quốc, đủ khả năng tổ chức các sự kiện thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động văn hóa quy mô lớn. Không chỉ nổi bật về sức chứa, công trình còn sở hữu những thông số kết cấu đáng chú ý, với chiều dài trục lớn 365 m, trục nhỏ 308 m và hệ mái được thiết kế theo hình dáng mở rộng như một chiếc vỏ sò bên dòng sông.

Công trình 81.000 chỗ ngồi, sức chứa gần gấp đôi sân Mỹ Đình

Ningbo Olympic Sports Center Stadium có tổng diện tích sàn khoảng 200.000 m², bố trí khoảng 81.000 chỗ ngồi. Với quy mô này, sân vận động tại Ninh Ba có sức chứa gần gấp đôi sân vận động quốc gia Mỹ Đình của Việt Nam, đồng thời thuộc nhóm những công trình thể thao có quy mô lớn tại Trung Quốc.

Sân được thiết kế theo hình elip, với chiều dài hai trục lần lượt là 365 m và 308 m. Nhìn từ trên cao, tổng thể công trình gợi hình ảnh một chiếc vỏ sò khổng lồ, nổi bật bởi những đường cong trải rộng và kết cấu mái vươn ra bên ngoài.

Hình thái kiến trúc này không chỉ tạo dấu ấn về thị giác mà còn gắn với đặc trưng địa lý, lịch sử của Ninh Ba – thành phố cảng có truyền thống lâu đời về hàng hải và giao thương đường biển.

Theo định hướng thiết kế, các công trình trong quần thể Trung tâm Thể thao Olympic Ninh Ba được lấy cảm hứng từ hình ảnh một đội tàu đang lướt trên mặt nước. Trong đó, sân vận động chính được ví như con tàu dẫn đầu, đóng vai trò điểm nhấn kiến trúc của toàn khu.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của công trình là giải pháp kết cấu mái. Thay vì sử dụng hệ mái có kết cấu đặc và nặng, sân vận động được thiết kế với hệ giàn dây thép chịu lực quy mô lớn, nâng đỡ lớp mái che bằng vật liệu màng nhẹ, có khả năng xuyên sáng.

Sự kết hợp giữa hệ khung chịu lực và lớp màng che tạo nên diện mạo tương phản: phần kết cấu thép có quy mô đồ sộ, trong khi mái bao phủ lại mang dáng vẻ thanh thoát. Từ bên ngoài, hệ mái góp phần hoàn thiện hình dáng vỏ sò đặc trưng, đồng thời tạo cảm giác công trình đang mở rộng về phía không gian xung quanh.

Theo thông tin công bố vào tháng 9/2026, sân vận động có một dầm vòng với kích thước mặt cắt 1,6 x 2,8 m, tổng chiều dài khoảng 800 m. Đây là cấu kiện quan trọng trong hệ kết cấu, góp phần định hình bộ khung elip của công trình.

Đáng chú ý, dự án được giới thiệu là công trình đang xây dựng có quy mô lớn nhất Trung Quốc trong nhóm sân vận động tổng hợp đặc biệt lớn, đồng thời xác lập hai kỷ lục cấp công trình liên quan đến chiều dài phần mái đua của hệ giàn dây và diện tích kết cấu màng mái che.

Không chỉ hệ mái, khu vực khán đài cũng được triển khai bằng giải pháp kết cấu lắp ghép nhằm kiểm soát chất lượng và tiến độ thi công. Thay vì đổ bê tông toàn bộ tại công trường, các cấu kiện được sản xuất, bảo dưỡng theo quy trình tiêu chuẩn tại nhà máy, sau đó vận chuyển đến vị trí lắp đặt.

Cụ thể, dự án sử dụng 10.268 cấu kiện bê tông đúc sẵn cho hệ thống khán đài. Việc sản xuất đồng bộ giúp kiểm soát chất lượng, hạn chế sai lệch giữa các cấu kiện và giảm khối lượng công việc thực hiện trực tiếp tại công trường. Đây cũng là giải pháp phù hợp với những dự án có quy mô lớn, yêu cầu cao về độ chính xác trong lắp dựng.

Tổng vốn đầu tư khoảng 21.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028

Ningbo Olympic Sports Center Stadium là hạng mục trọng điểm thuộc giai đoạn 2 của quần thể Trung tâm Thể thao Olympic Ninh Ba. Dự án do Công ty Phát triển Đầu tư Trung tâm Thể thao Olympic Ninh Ba đầu tư, Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc số 3 (China Construction Third Engineering Bureau) đảm nhận thi công.

Theo phương án được công bố, tổng mức đầu tư dự kiến của sân vận động khoảng 21.000 tỷ đồng, tương đương gần 600 triệu USD. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 241.782 m², gồm 5 tầng nổi và 2 tầng hầm, với khoảng 1.850 chỗ đỗ xe.

Ngoài khu vực thi đấu và khán đài, dự án còn bố trí các không gian cảnh quan, cây xanh, quảng trường đón khách và khu vực phục vụ hoạt động thể thao cộng đồng. Cách quy hoạch này cho thấy công trình không chỉ hướng đến chức năng tổ chức sự kiện mà còn được tính toán để phục vụ nhiều hoạt động khác nhau trong quá trình khai thác.

Quá trình xây dựng sân vận động được triển khai từ cuối năm 2024, với thời gian thi công theo kế hoạch khoảng 1.380 ngày. Ngày 22/6/2026, công trình hoàn thành đổ bê tông kết cấu chính, đánh dấu cột mốc cất nóc và chuyển sang các hạng mục tiếp theo như thi công hệ mái thép, lắp đặt cơ điện và hoàn thiện kiến trúc.

Đến tháng 9/2026, công trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xây dựng thông minh. Theo thông tin đăng tải trên Báo Ninh Ba ngày 24/9/2026, nhà thầu đã đưa hơn 20 loại robot vào phục vụ thi công, trong đó có robot trát tường và robot hàn. Các thiết bị này được kết hợp với hệ thống điều phối kỹ thuật số nhằm hỗ trợ quản lý, giám sát và tổ chức hoạt động tại công trường.

Theo kế hoạch, sân vận động dự kiến cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2028.

Khác với những sân vận động chủ yếu phục vụ các giải đấu thể thao, công trình tại Ninh Ba được định hướng khai thác đa chức năng, từ tổ chức thi đấu chuyên nghiệp, biểu diễn nghệ thuật đến các hoạt động văn hóa, giao lưu quốc tế, huấn luyện và rèn luyện thể chất.

Đây cũng là hạng mục chủ lực trong giai đoạn 2 của quần thể Trung tâm Thể thao Olympic Ninh Ba. Trước đó, giai đoạn 1 của tổ hợp đã được đưa vào hoạt động từ năm 2019, gồm nhà thi đấu có sức chứa khoảng 13.000 người, nhà thi đấu bơi lội với các bể bơi tiêu chuẩn và trung tâm huấn luyện tổng hợp.

Việc bổ sung sân vận động 81.000 chỗ ngồi sẽ mở rộng đáng kể năng lực tổ chức sự kiện của toàn khu, đặc biệt với những chương trình đòi hỏi không gian lớn và sức chứa hàng chục nghìn khán giả. Khi đi vào khai thác, Ningbo Olympic Sports Center Stadium được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và biểu diễn của Ninh Ba, đồng thời tạo thêm động lực phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch và kinh tế đô thị.