UBND TP.HCM mới đây đã ban hành Quyết định về việc cho Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC (MCK: CMG, sàn HoSE) thuê 30.203 m² đất tại Lô T4-3, đường D2, D12 và D15, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú để thực hiện dự án "Trung tâm dữ liệu siêu quy mô".

Theo Quyết định, khu đất có diện tích 30.203 m², thuộc Lô T4-3, Khu Công nghệ cao. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí, bản đồ mốc tọa độ và hồ sơ địa chính được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận theo quy định.

Ảnh: Cổng TTĐT TP.HCM

Mục đích sử dụng đất là thực hiện dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 5146540817 do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cấp lần đầu ngày 24/6/2025, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 27/2/2026.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm. Tập đoàn Công nghệ CMC được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời hạn thuê theo quy định pháp luật, trên cơ sở dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện về ngành, nghề, địa bàn và chính sách ưu đãi đầu tư.

Việc cho thuê đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

UBND TP yêu cầu Tập đoàn Công nghệ CMC sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh giới, diện tích và thời hạn được giao; bảo đảm năng lực tài chính, nguồn vốn để triển khai dự án đúng tiến độ, đưa đất vào sử dụng đúng thời hạn.

Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào ngân sách nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định.

Các Sở, ngành liên quan xác định kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà doanh nghiệp phải hoàn trả ngân sách nhà nước; theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và duy trì các điều kiện hưởng chính sách ưu đãi của dự án;....

Trong một diễn biến khác, Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho năm tài chính 2025.

Theo đó, Tập đoàn Công nghệ CMC dự kiến phát hành gần 23,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 233 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2026 theo Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ được kiểm toán năm 2025 sau khi trích lập các quỹ.

Mục đích phát hành nhằm tăng vốn điều lệ để tái đầu tư, tăng vốn cho các đơn vị thành viên, tài trợ cho dự án giáo dục, dự án Data Center, các dự án đầu tư sản phẩm an ninh an toàn thông tin và các dự án hạ tầng kỹ thuật.