Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng gửi UBND TP Hà Nội, quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe đến năm 2030, tầm nhìn 2050 xác định toàn thành phố có 1.690 bãi đỗ xe công cộng.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực tế rất chậm khi đến nay mới có 72 bãi đi vào hoạt động (chiếm 4,3%) và 61 bãi đang xây dựng (3,6%). Có tới 1.557 bãi đỗ xe, tương đương 92,1% tổng số theo quy hoạch, vẫn chưa được triển khai.

Hà Nội đặt mục tiêu mỗi phường khởi công ít nhất 2 bãi đỗ xe trong năm 2027

Lý giải nguyên nhân chậm triển khai, Sở Xây dựng cho biết nhiều vị trí quy hoạch thiếu tính khả thi do nằm xen kẽ trong khu dân cư hiện hữu, diện tích nhỏ, vướng giải phóng mặt bằng hoặc chồng lấn với các dự án khác. Đối với bãi đỗ xe ngầm tại vườn hoa, công viên nội đô, suất đầu tư lớn, trong khi quy hoạch chưa làm rõ các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, tầng cao và tỷ lệ diện tích dịch vụ.

Bên cạnh đó, theo phân cấp hiện hành, phần lớn bãi đỗ xe thuộc trách nhiệm đầu tư của ngân sách cấp xã, trong khi nguồn lực địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng các công trình ngầm, cao tầng.

Ngoài ra, thời gian chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư thường kéo dài 2-3 năm. Thành phố đã có chính sách hỗ trợ 50% lãi vay (tối đa 5 năm) tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, ưu đãi tiền thuê đất, sử dụng không gian ngầm và cho phép khai thác một phần diện tích thương mại đối với bãi đỗ xe ngầm. Tuy nhiên, cơ chế này vẫn chưa đủ hấp dẫn các nhà đầu tư, nhất là trong việc xây mới các bãi đỗ xe nổi, cao tầng.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Xây dựng đã phân loại 301 vị trí bãi đỗ xe trong Vành đai 3 theo mức độ ưu tiên, đồng thời kêu gọi đầu tư 29 bãi đỗ xe ưu tiên từ Vành đai 3 trở vào.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND thành phố giao các xã, phường trong Vành đai 3 lập kế hoạch đầu tư bãi đỗ xe đến năm 2030. Theo đó, năm 2027, mỗi địa phương phấn đấu khởi công ít nhất 2 bãi đỗ xe bằng nguồn ngân sách địa phương, đồng thời rà soát nguồn lực và nhu cầu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với Sở Tài chính, Sở Xây dựng đề nghị bố trí nguồn vốn ngân sách thành phố riêng cho hệ thống bãi đỗ xe trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, thành phố cần xử lý các dự án chậm triển khai, xem xét thu hồi những dự án vi phạm quy định.