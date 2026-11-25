Dòng người "ly tâm"

Trong nhiều năm qua, vị trí trung tâm là một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi người mua lựa chọn bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi không gian đô thị mở rộng và giá nhà tăng cao, phạm vi tìm kiếm cũng dần thay đổi.

Trong 1.000 người được hỏi tại Thành phố Hồ Chí Minh, có tới 69% sẵn sàng chuyển ra vùng lân cận hoặc lựa chọn nhà ở tại các đô thị mới, chủ yếu để có không gian sống rộng rãi hơn với mức giá phù hợp, theo Batdongsan.com.vn. Bên cạnh đó, 72% người mua nhà ở thực lựa chọn những khu vực có hạ tầng mới và khả năng kết nối giao thông tốt.

Khi giá nhà tại khu vực trung tâm duy trì ở mức cao, người mua phải cân đối giữa vị trí, khả năng kết nối và khả năng chi trả. Hạ tầng vì thế trở thành yếu tố quan trọng trong việc mở rộng không gian thị trường, theo Savills.

Hạ tầng giao thông giúp kết nối nhanh với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, mở thêm lựa chọn an cư tại các vùng lân cận.

Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng đô thị theo cả bốn hướng. Dữ liệu Batdongsan.com.vn cho thấy, từ khoảng năm 2019, nguồn cung mới đã dịch chuyển ra ngoài trung tâm, theo các hành lang hạ tầng như metro, vành đai và cao tốc. Tỷ trọng nguồn cung tại khu Đông tăng từ 29% năm 2019 lên khoảng 33% trong 6 tháng đầu năm 2026; nhóm đô thị mở rộng tăng từ gần 5% lên 15%, trong khi khu trung tâm giảm từ 21% xuống 13%.

Ở khu vực phía Đông, không gian đô thị mở rộng đến Long Thành và Nhơn Trạch, gắn với sân bay quốc tế, trục cao tốc Bắc Nam, cảng biển và khu vực kinh tế năng động. Trong khi đó, phía Nam và phía Bắc, Tây Bắc cũng có thêm nhiều dự án mới, tận dụng quỹ đất rộng, lực lượng lao động dồi dào và kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các dự án đô thị mới có lợi thế về mức giá dễ tiếp cận, mật độ xây dựng thấp, nhiều cây xanh và quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu.

Sân bay quốc tế Long Thành - công trình được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển đô thị và thu hút nhu cầu an cư tại khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi TOD có hệ thống giao thông công cộng làm hậu thuẫn, đô thị vùng ven được tăng cường kết nối qua cao tốc và đường vành đai. Lợi thế vị trí ngày càng được nhìn nhận bằng khả năng kết nối, mức giá và chất lượng môi trường sống. Theo Savills, về dài hạn, nguồn cung từ các đại đô thị gắn với hạ tầng có thể mở thêm lựa chọn với mức giá dễ tiếp cận cho người mua ở thực.

Tuy nhiên, khả năng thu hút dòng người và giữ chân cư dân mới là yếu tố tạo ra khác biệt giữa dự án kỳ vọng tăng giá và một đô thị có sức sống thực sự.

Người mua tìm điểm cân bằng cho tương lai

Trong xu hướng đó, Đồng Nai được đánh giá có cơ hội thu hút dòng người nhờ mạng lưới khu công nghiệp, logistics và các công trình giao thông liên vùng.

Nổi bật về cơ hội hút dòng người là sân bay Long Thành sắp đi vào hoạt động. Giao thông công cộng cũng được định hướng phát triển để rút ngắn thời gian di chuyển giữa sân bay và trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành đã được đưa vào hoạt động; nhiều công trình giao thông trọng điểm khác đang được đẩy nhanh tiến độ.

Cảnh quan ven sông và các tiện ích hiện hữu tại Izumi City.

Tọa lạc ngay vị trí trái tim khu đô thị Long Hưng, bên sông Đồng Nai, Izumi City có quy mô gần 170 ha, do Nam Long hợp tác với hai tập đoàn Nhật Bản Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation phát triển. Dự án được kỳ vọng hưởng lợi từ mạng lưới giao thông liên vùng đang hoàn thiện và sân bay quốc tế Long Thành.

Theo chủ đầu tư, việc bàn giao nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng đã và đang được thực hiện tại phân khu đầu tiên có quy mô 275 sản phẩm. Riêng phân khu thấp tầng thứ 2 - Izumi Canaria sẽ bắt đầu bàn giao từ cuối năm 2026. Một số tiện ích thể thao, công viên ven sông Đồng Nai và hệ thống giao thông nội khu đã được đưa vào sử dụng. Về giáo dục, trường liên cấp Uppingham (Anh) tại Izumi City dự kiến đón học sinh từ năm học 2028-2029, mở thêm lựa chọn học tập cho các gia đình tại Izumi City nói riêng và khu vực lân cận nói chung.

Một điểm thuận lợi khác của Izumi City là phù hợp với quy hoạch không gian đô thị ven sông của Đồng Nai, địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ tháng 4/2026. Trong dài hạn, Đồng Nai định hướng phát triển kinh tế ven sông bên cạnh hạ tầng kinh tế hiện hữu.

Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, cộng hưởng với các khu công nghiệp, logistics hiện hữu, các dự án đô thị có thể làm thay đổi bản đồ bất động sản khu vực. Điều này phụ thuộc vào tiềm lực tài chính và năng lực của chủ đầu tư để biến lợi thế quy hoạch thành môi trường sống có sức hút thực tế và phát triển bền vững.

Nhìn chung, sự dịch chuyển của người mua nhà ra vùng vệ tinh không đơn thuần là tìm bất động sản có giá thấp hơn. Đó còn là cơ hội nâng cấp chất lượng sống, tìm kiếm cơ hội phát triển bền vững tại những cực tăng trưởng mở rộng.

Izumi City quy mô 170 ha tọa lạc tại tâm điểm kết nối giao thông trọng yếu của khu vực. Hiện tại, dự án vừa công bố mở bán giai đoạn 2 của phân khu Izumi Gardenia với 142 sản phẩm gồm nhà phố vườn, biệt thự song lập và nhà phố thương mại; gây chú ý trên thị trường với mức giá từ 5,9 tỷ đồng kèm chính sách thanh toán nhẹ nhàng chỉ 1%/ tháng, kéo dài đến 32 tháng.