Hợp tác hướng tới bổ sung không gian lưu trú chất lượng cao, phục vụ khách du lịch, khách công tác và cộng đồng chuyên gia trong nước, quốc tế.

Hợp tác phát triển tổ hợp lưu trú tại Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên

DingHui International là đơn vị có nhiều kinh nghiệm khai thác căn hộ dịch vụ tại Bắc Ninh, phục vụ khách hàng doanh nghiệp lớn, trong đó có cả Foxconn và Goertek. Đây là nền tảng để đối tác tham gia cùng Vincom Retail phát triển sản phẩm lưu trú tại Vũ Yên.

Tổ hợp lưu trú đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác dự kiến đặt tại Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên, gắn với các dãy phố thương mại và không gian trải nghiệm ven sông. Đây là vị trí mở ra khả năng kết nối trực tiếp hoạt động lưu trú với ẩm thực, mua sắm và vui chơi, giúp du khách thuận tiện tiếp cận các trải nghiệm ngay trong khu vực nghỉ lại.

Hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu mô hình, lựa chọn mặt bằng và xây dựng phương án phù hợp với nhu cầu thị trường. Trong đó, Vincom Retail giới thiệu các mặt bằng phù hợp để nghiên cứu khai thác dịch vụ lưu trú; DingHui International đóng góp kinh nghiệm vận hành lưu trú và khả năng kết nối khách hàng. Định hướng phục vụ được mở rộng tới khách du lịch ngắn ngày, khách công tác và chuyên gia có nhu cầu ở theo tuần, theo tháng.

Với khách gia đình, nơi nghỉ gần các điểm vui chơi giúp hành trình có thêm khoảng nghỉ giữa những hoạt động. Khách công tác cũng có thể kết hợp thời gian làm việc với trải nghiệm thể thao, ẩm thực hoặc một kỳ nghỉ ngắn cùng người thân.

Đối với khu phố thương mại, khách lưu trú có thể bổ sung nhu cầu vào nhiều thời điểm trong ngày, từ bữa sáng đến ăn tối và mua sắm. Đây là cơ hội để các dịch vụ hình thành sự liên kết, tạo thuận tiện cho du khách và gia tăng giá trị của mỗi chuyến đi.

Kiến tạo điểm đến du lịch trọn vẹn tại đô thị đảo giữa lòng thành phố Cảng

Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh Vũ Yên đang từng bước khẳng định vị thế mới trên bản đồ du lịch Hải Phòng nói riêng và miền Bắc nói chung. Với hệ tiện ích quy mô lớn đã hiện hữu, đô thị đảo có cơ sở để phát triển những hành trình trải nghiệm dài ngày, mở rộng cơ hội cho các mô hình lưu trú kết hợp thương mại, dịch vụ.

Trên đảo Vũ Yên, đại đô thị Vinhomes Royal Island quy mô 877 ha đã hình thành hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, với sân Vinpearl Golf Hải Phòng 36 hố, Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy Vũ Yên, bến du thuyền Royal Marina, công viên giải trí VinWonders Vũ Yên và trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal Island. Sự kết hợp giữa thể thao, vui chơi, mua sắm và ẩm thực tạo nên sức hút cho nhiều nhóm du khách, từ gia đình, nhóm bạn đến khách công tác kết hợp nghỉ dưỡng.

Đô thị đảo Vinhomes Royal Island Vũ Yên là điểm đến hấp dẫn mới của miền Bắc

Cùng với đó, Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên trải dài 2 km bên sông Cấm, với các điểm nhấn như Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu, góp phần nối dài hành trình khám phá. Không gian phố thương mại, cảnh quan ven sông và các hoạt động văn hóa, giải trí mở ra nhiều lựa chọn trải nghiệm từ ban ngày đến buổi tối.

Trong bối cảnh ấy, một tổ hợp lưu trú tầm cỡ, có chất lượng dịch vụ tương xứng với hệ tiện ích hiện hữu, là bước bổ sung cần thiết để khai thác tốt hơn tiềm năng điểm đến. Khách du lịch có thêm điều kiện sắp xếp kỳ nghỉ nhiều ngày, kết hợp vui chơi, thể thao, mua sắm và thưởng thức ẩm thực. Khả năng bố trí lịch trình linh hoạt cũng tạo thêm lý do để du khách lựa chọn trở lại vào những kỳ nghỉ cuối tuần hoặc các mùa sự kiện.

Tổ hợp lưu trú định hướng tiêu chuẩn 5 sao, quy mô 202 phòng của DingHui International tại Bắc Ninh.

Với Vincom Retail, hợp tác lần này thể hiện tầm nhìn phát triển khu phố thương mại gắn với một điểm đến có khả năng thu hút và giữ chân du khách. Khi lưu trú kết nối với các tiện ích sẵn có, Vũ Yên có thêm cơ hội hình thành những hành trình trải nghiệm trọn vẹn, gia tăng sức sống cho hoạt động thương mại và củng cố vị thế trên bản đồ du lịch miền Bắc.