Sáng 25/11, tại TPHCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Diễn đàn Hỗ trợ pháp lý đầu tư TPHCM năm 2026, với chủ đề “Cơ chế PPP trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị và những vấn đề pháp lý trọng tâm cho nhà đầu tư”.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: TL

Sự kiện thu hút hơn 300 đại biểu là đại diện các cơ quan hoạch định chính sách, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, cộng đồng nhà đầu tư, đội ngũ luật sư cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Hút vốn tư nhân vào hạ tầng

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Phạm Quang Nhật - Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM nhấn mạnh, bối cảnh mới khi Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 đã có hiệu lực và Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, mở ra dư địa lớn hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP 10 - 11%/năm giai đoạn 2026 – 2030.

Ông Phạm Quang Nhật – Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: TL

Trước nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng quy mô lớn, TPHCM xác định phương thức PPP là giải pháp chiến lược, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư với 19,13 tỷ USD vốn FDI thu hút được trong 10 tháng năm 2026, cùng danh mục 23 dự án PPP trọng điểm (trong 21 dự án đã tổng hợp có tổng mức đầu tư dự kiến gần 970 nghìn tỷ đồng) nằm trong nhóm 83 dự án quy mô lớn đang được tập trung kết nối.

Truyền tải thông điệp cam kết “đồng hành, minh bạch và trách nhiệm” của chính quyền thành phố, đại diện ITPC cho biết, sẽ đẩy mạnh 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm chuẩn hóa thông tin qua nền tảng số HCMCInvest, đổi mới kết nối chuyên sâu, tăng cường đối thoại tham vấn thị trường và đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư xuyên suốt quá trình triển khai dự án.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Ngô Hoàng Minh - Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cho biết, nhu cầu vốn đầu tư công của Thành phố giai đoạn 2026 – 2030 ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng (ngân sách đáp ứng khoảng 1/3), với danh mục 90 dự án PPP có tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng.

Ông Ngô Hoàng Minh - Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM phát biểu. Ảnh: TL

Trong đó, thành phố đã cân đối khoảng 89.408 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia 39 dự án PPP (trong năm 2026 bố trí 14.611 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng). Trên nền tảng pháp lý mới, thành phố đưa ra 3 cam kết trọng tâm gồm: đi trước về mặt bằng và xác định rõ phương án thanh toán ngay từ bước phê duyệt; chia sẻ rủi ro theo luật định với tỷ lệ vốn nhà nước có thể lên đến 70% tổng mức đầu tư; và rút ngắn thủ tục, minh bạch thông tin thông qua việc cắt giảm bước quyết định chủ trương đầu tư cũng như áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM).

Đại công trường thi công tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TPHCM). Ảnh: T.Luân

"Trước khi ký hợp đồng PPP, thành phố sẽ đảm bảo minh bạch, rõ ràng các vấn đề về giải phóng mặt bằng, quỹ đất thanh toán, thời gian hoàn vốn,...để doanh nghiệp tham gia thuận lợi nhất. Đây là một trong những vận dụng Luật phát triển đô thị của thành phố để thu hút nhà đầu tư", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Bên cạnh việc đề xuất 3 phương thức tham gia linh hoạt, Sở Tài chính TPHCM dự kiến phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM vận hành bảng theo dõi danh mục dự án PPP đa ngôn ngữ từ quý I/2027 và thiết lập đầu mối cố định để đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án.

Tạo khung pháp lý đồng bộ với PPP

Phát biểu tại diễn đàn, PGS.TS Phạm Duy Nghĩa - Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) nhận định, đầu tư theo phương thức PPP ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực phát triển các dự án kết cấu hạ tầng quy mô lớn.

PGS.TS Phạm Duy Nghĩa - Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phát biểu chào mừng diễn đàn. Ảnh: TL

Trong bối cảnh TPHCM đang đứng trước những chuyển biến mới, đặc biệt dưới tác động của Luật Phát triển đô thị và các cơ chế đặc thù, dư địa phát triển các dự án PPP được đánh giá là rất lớn, mở ra nhiều cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân.

Một hạng mục quan trọng thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, kết nối trực tiếp trung tâm thành phố với Cần Giờ. Ảnh: T.Luân

Tuy nhiên, bên cạnh những triển vọng tích cực, PPP là mô hình đầu tư có tính chất phức tạp, với sự tham gia của nhiều chủ thể, thời gian triển khai kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. "Thực tiễn từ hoạt động giải quyết tranh chấp tại VIAC cho thấy, các tranh chấp liên quan đến quá trình triển khai dự án PPP đang có xu hướng gia tăng, đồng thời phát sinh những vấn đề ngày càng đa dạng và phức tạp", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Trước thực tế này, PGS.TS Phạm Duy Nghĩa hiến kế, việc thúc đẩy đầu tư theo phương thức PPP cần được triển khai đồng bộ với quá trình hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả cơ chế phân bổ và quản trị rủi ro, cũng như xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia. Bên cạnh đó, thành phố cần nghiên cứu, tham khảo và xem xét thí điểm các mô hình PPP thế hệ mới nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu triển khai những dự án hạ tầng có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật cao và quy trình xây dựng phức tạp.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: TL

Liên quan đến thực tiễn triển khai các dự án PPP trong khoảng 20 năm qua, PGS.TS Dương Đăng Huệ - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, Trọng tài viên VIAC đã chỉ ra những rủi ro pháp lý và vướng mắc mang tính hệ thống mà nhà đầu tư thường gặp phải. Theo ông Huệ, một trong những vấn đề đáng lưu ý là cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia dự án chưa thực sự đồng bộ, trong khi đặc thù của PPP đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ và nhất quán trong suốt vòng đời dự án.

Bên cạnh đó, ông Huệ lưu ý, cơ chế chia sẻ rủi ro doanh thu theo quy định của pháp luật tuy đã được thiết lập nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, song quá trình thực thi vẫn đặt ra những vướng mắc về điều kiện áp dụng, trình tự và khả năng thực hiện nghĩa vụ chia sẻ từ phía Nhà nước. Do đó, chuyên gia kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế xử lý các tình huống phát sinh và phân bổ rủi ro phù hợp với năng lực kiểm soát của từng bên.

Tại phiên thảo luận, ông Trần Duy Hưng - Giám đốc điều hành Monitor Consulting, Chuyên gia cao cấp PPP phân tích khả năng huy động nguồn lực tư nhân cho phát triển hạ tầng đô thị, đặc biệt trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh đầu tư hệ thống đường sắt đô thị gắn với phát triển các khu vực xung quanh nhà ga.

Từ thực tiễn này, ông Hưng đề cập đến mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), là một trong những định hướng ưu tiên của thành phố và đặt ra nhu cầu huy động nguồn lực đầu tư lớn. Đặc thù tích hợp nhiều hợp phần đầu tư khiến mô hình TOD không chỉ đặt ra bài toán về vốn cho hạ tầng giao thông mà còn đòi hỏi phương thức hợp tác có khả năng kết nối đồng bộ giữa phát triển đô thị và khai thác nguồn lực đất đai.

Trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị trao thêm thẩm quyền cho HĐND TPHCM trong việc quy định hình thức lựa chọn nhà đầu tư, loại hợp đồng và cơ chế thanh toán đối với các dự án PPP trên địa bàn, thành phố có thêm cơ sở pháp lý để nghiên cứu cách thức tổ chức đầu tư phù hợp với đặc thù của mô hình TOD.

Đề cập đến hai loại hợp đồng BOT và BT vốn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong các dự án PPP đang triển khai, ông Nguyễn Hồng Chuyên - Tổng Giám đốc DVL Group, Chuyên gia tư vấn dự án PPP tập trung phân tích những thách thức đặc thù mà doanh nghiệp gặp phải khi tham gia.

Trước hết, rủi ro tài chính xuất phát từ khả năng bố trí phần vốn đối ứng của Nhà nước và tính khả thi của phương án huy động vốn tư nhân. Trong khi các ngân hàng thường ưu tiên những dự án có thời hạn vay dưới 20 năm, nhiều dự án hạ tầng lại có vòng đời đầu tư và thời gian thu hồi vốn dài hơn.

Công nhân thi công trên công trường hạng mục Dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: T.Luân

Bên cạnh đó, cơ chế chia sẻ rủi ro doanh thu cũng đặt ra yêu cầu làm rõ điều kiện thực hiện và thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn thu giữa nghĩa vụ trả nợ và thu hồi vốn của nhà đầu tư. "Đối với hợp đồng BT, vướng mắc đáng chú ý nằm ở cơ chế thanh toán bằng quỹ đất: quy định thanh toán một lần khó khả thi khi quỹ đất chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, trong khi phương thức thanh toán theo từng hạng mục có thể phát sinh độ trễ trong việc xác định giá trị đất", ông Chuyên chỉ ra.

Ông Ngô Thanh Tùng, Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF - Hồng Đức), Trọng tài viên VIAC trả lời báo chí bên hành lang diễn đàn. Ảnh: T.Luân

Theo ông Ngô Thanh Tùng, Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF - Hồng Đức), Trọng tài viên VIAC nhìn nhận, hiệu quả triển khai các dự án PPP không chỉ phụ thuộc vào khuôn khổ pháp lý hay phương án phân bổ nguồn lực, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về cấu trúc dự án, cơ chế tài chính, quản trị rủi ro và phương thức xử lý bất đồng.

"Việc xây dựng các điều khoản hợp đồng rõ ràng, khả thi và bảo đảm hiệu lực thi hành là yếu tố then chốt nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các bên, duy trì tính liên tục của dự án và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong dài hạn", Luật sư Ngô Thanh Tùng nhấn mạnh.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, Diễn đàn Hỗ trợ pháp lý đầu tư TPHCM năm 2026 đã mang đến những góc nhìn đa chiều về cơ hội, thách thức và các vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình triển khai dự án PPP tại TPHCM. Qua diễn đàn, thành phố có thêm kênh đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư và các bên liên quan, hướng tới hoàn thiện cơ chế hỗ trợ pháp lý đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ mục tiêu phát triển hạ tầng, đô thị.