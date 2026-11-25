CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HGI), doanh nghiệp thành viên của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT, vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo kết quả kiểm phiếu, phương án phát hành đã nhận được tỷ lệ tán thành 96,1%. Cụ thể, có 111 phiếu biểu quyết, đại diện gần 180 triệu cổ phiếu, đồng ý với kế hoạch phát hành thêm 12,7 triệu cổ phiếu.

Số cổ phiếu dự kiến chào bán tương đương 6,7805% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối thành công toàn bộ số cổ phiếu, HGI dự kiến thu về tối đa 127 tỷ đồng.

Theo phương án, tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1.873:127. Điều này đồng nghĩa cổ đông sở hữu 1.873 cổ phiếu HGI tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền mua thêm 127 cổ phiếu mới.

Điểm đáng chú ý trong đợt phát hành lần này là mức giá chào bán chỉ 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với thị giá HGI trên thị trường.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu HGI đứng ở mức 65.900 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành cho cổ đông hiện hữu thấp hơn khoảng 84,8% so với thị giá tại thời điểm này. Hiện, vốn hóa thị trường của HGI đạt khoảng 12.343 tỷ đồng.

Giải trình về mức giá chào bán, HGI cho biết giá phát hành được xây dựng trên cơ sở giá trị sổ sách của doanh nghiệp tại ngày 30/9/2026. Cụ thể, giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính riêng quý III đạt 10.928 đồng/cổ phiếu, trong khi con số trên báo cáo tài chính hợp nhất là 30.891 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho biết vừa hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm đáp ứng điều kiện trở thành công ty đại chúng. Với mong muốn cổ đông hiện hữu tiếp tục gắn bó và đồng hành lâu dài, HĐQT đề xuất mức giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch được cổ đông thông qua, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được HGI sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ nợ vay của công ty.

Các khoản nợ dự kiến được thanh toán bao gồm dư nợ tại các tổ chức tín dụng, nợ trái phiếu và các khoản nợ đối với công ty liên quan. Thời gian dự kiến triển khai sử dụng vốn là trong năm 2027.

Trong trường hợp đợt chào bán không huy động đủ số vốn như kế hoạch, HĐQT được quyền chủ động xây dựng phương án bù đắp phần vốn còn thiếu. Các giải pháp có thể bao gồm sử dụng nguồn vốn tự có hoặc điều chỉnh tiến độ triển khai các mục đích sử dụng vốn.

Đợt chào bán dự kiến được thực hiện trong quý IV/2026 và năm 2027, sau khi HGI được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định theo quy định.

Đối với quyền lợi của nhà đầu tư, toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Riêng số cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết, nếu được HĐQT quyết định chào bán cho nhà đầu tư khác, sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trước đó, ngày 9/11, toàn bộ 187,3 triệu cổ phiếu HGI chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu 60.600 đồng/cổ phiếu.

Sau khoảng hai tuần giao dịch, mã chứng khoán này ghi nhận mức tăng khoảng 9%, tương đương thêm 5.300 đồng/cổ phiếu so với giá tham chiếu ngày đầu tiên.