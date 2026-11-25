UBND tỉnh Thái Nguyên vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất rộng hơn 137,4 ha tại xã Đại Phúc và Vạn Phú, nhằm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch Hồ Núi Cốc.

Theo phương án được phê duyệt, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.480 tỷ đồng. Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm triển khai dự án trong thời hạn 36 tháng.

Theo quy hoạch, trong tổng diện tích hơn 137,4 ha, đất ở chiếm hơn 8 ha, đất thương mại, dịch vụ gần 11 ha. Phần diện tích còn lại chủ yếu được bố trí cho cây xanh và hạ tầng kỹ thuật, bao gồm giao thông, bãi đỗ xe, bến thuyền...

Về cơ cấu sản phẩm, dự án dự kiến phát triển các căn biệt thự xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, cao tối đa 3 tầng. Các công trình thương mại, dịch vụ được phép xây dựng với chiều cao tối đa 7 tầng.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trúng đấu giá phải nộp khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất ở đã được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phục vụ phát triển nhà ở xã hội.

Hồ Núi Cốc là hồ nhân tạo nằm dưới chân núi Tam Đảo, cách trung tâm Thái Nguyên khoảng 15 km và Hà Nội khoảng 70 km về phía tây. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 1973, có diện tích mặt nước khoảng 2.500 ha, sức chứa khoảng 175 triệu m³ nước và gần 89 hòn đảo lớn nhỏ.

Liên quan đến khu vực này, trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã đồng ý chấm dứt hoạt động Dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công năm 2016, có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 18.940 ha, bao gồm cả 2.500 ha mặt nước hồ Núi Cốc, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng. Phạm vi thực hiện trải rộng trên địa bàn 10 xã, thị trấn thuộc 3 địa phương trước đây, gồm thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ.

Theo quy hoạch, dự án được định hướng phát triển thành quần thể du lịch, tâm linh và nghỉ dưỡng với nhiều phân khu chức năng. Trong đó, khu tâm linh có điểm nhấn là chùa Tháp cao 150 m; khu dịch vụ đón tiếp, vui chơi giải trí dự kiến có khách sạn 5 sao, sân golf 36 lỗ và bến thuyền. Ngoài ra, dự án còn có khu làng văn hóa các dân tộc và hai cổng chính kết nối với hệ thống giao thông khu vực.