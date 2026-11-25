Cách hiểu thứ nhất: Mức hỗ trợ áp dụng với "toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi" bảo đảm không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương được quy định tại Điều 176 Luật Đất Đai. Theo đó, cá nhân hay hộ gia đình trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp sẽ được hưởng mức hỗ trợ với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi.

Cách hiểu thứ hai: Mức hỗ trợ áp dụng với "cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp" không thuộc các trường hợp bị loại trừ theo điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 22. Theo đó, mặc dù hộ gia đình có ít nhất một thành viên có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, nhưng nếu trong hộ có bất kỳ thành viên nào thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 22 thì hộ gia đình không được hưởng toàn bộ mức hỗ trợ theo "toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu" mà phải trừ đi số diện tích tương đương với thành viên không đủ điều kiện đó.

Do quy định hiện hành có thể được hiểu và áp dụng theo các cách khác nhau, dẫn đến nguy cơ không thống nhất trong quá trình thực hiện tại địa phương, bà Nhi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn việc xác định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với hộ gia đình theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP, làm cơ sở áp dụng thống nhất chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

"Điều 109. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất

1. Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 176 của Luật này.

a) Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho, được công nhận quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất không có đất để bồi thường và đã được bồi thường bằng tiền;

…. 5. Mức hỗ trợ cụ thể tại khoản 1 Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương".

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định:

"Điều 22. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất

1. Cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 109 của Luật Đất đai là cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó và không thuộc các trường hợp sau đây:

a) Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

b) Người hưởng lương hưu;

c) Người nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

d) Người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

2. Hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 109 của Luật Đất đai là hộ đang sử dụng đất nông nghiệp có ít nhất một thành viên có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó (bao gồm cả thành viên phát sinh sau thời điểm sử dụng đất nông nghiệp) tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này".

Cục Quản lý đất đai thông tin đến bà để biết, trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì đề nghị bà liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn